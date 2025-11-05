Šokiruojantis išpuolis Kauno centre: veidą dengiantis kaltinamasis išžaginimu išgirdo, kas gresia

Spąstai miesto centre
A. Žukovas, šią vasarą už grotų sulaukęs 38-erių, anot teisėsaugininkų, po sulaikymo prisistatęs jiems su statybomis susijusios bendrovės savininku ir vadovu, kaltinamas trečią dešimtį bebaigiančios kaunietės išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu. Kaip jau rašyta, jis buvo sulaikytas tik po beveik mėnesį trukusių intensyvių paieškų pernykštės gegužės 23-iosios ryte savo namuose Kaune – Žaliakalnyje, nors yra deklaravęs gyvenamąją vietą Jonavos rajono Kulvos seniūnijoje.
Nusikaltimai, kuriais kaltinamas A. Žukovas, buvo įvykdyti Savanorių prospekto kalno, ant kurio užkopus buvo jo namai, papėdėje vėlų pernykštės balandžio 28-osios vakarą. Kaltinamajame akte jų padarymo laikas yra nurodytas minučių tikslumu, kas leidžia daryti prielaidą, kad atskleidžiant šiuos nusikaltimus naudotasi vaizdo kamerų, įamžinusių A. Žukovą ties išpuolio vieta, įrašais. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, apleistas sklypas, į kurį jis kaltinamas nusitempęs savo auką, yra Kauno choralinės sinagogos prieigose.
A. Žukovas kaltinamas, kad per tas trylika kaltinamajame akte nurodytų minučių, priėjęs prie šaligatviu ėjusios būsimos aukos iš nugaros, ją užkalbino ir, suėmęs už striukės, nusitempė į šalia esantį medžiais apaugusį sklypą, kur seksualiai išprievartavo bei išžagino.
Minėtas beveik pačiame Kauno centre esantis sklypas, remiantis portalo kauno.diena lt fotografo darytomis nuotraukomis, yra apleistas iki šiol bei gali tapti tokiais pačiais spąstais ir kitoms praeivėms.
Buvo pergudrautas
A. Žukovas, iš pradžių pripažinęs savo kaltę iš dalies, prieš perduodant bylą teismui jau atsisakė duoti parodymus.
Šį nusikaltimą tyrę Kauno teisėsaugininkai elgėsi atvirkščiai: iš pradžių buvo linkę jį nutylėti, prabildami tik sulaikę įtariamąjį. Apie šį brutalų išpuolį nebuvo viešai skelbiama, bandant apgauti nusikaltėlį, kad nukentėjusioji nesikreipė į policiją. Ir nors nusikaltimo tyrimas buvo komplikuotas dėl nuošalesnės vietos ir liudininkų nebuvimo, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnams pavyko įtariamąjį pergudrauti.
Skyrus A. Žukovui stacionarinę psichiatrinę ekspertizę Utenos teismo ekspertiniame skyriuje, šio specialistai konstatavo, kad jis – pakaltinamas, t.y., darydamas minėtus nusikaltimus, suprato savo veiksmus bei galėjo juos valdyti, kaip supranta ir šiuo metu, kai atėjo laikas už juos atsakyti.
Skirti A. Žukovui minėtą ekspertizę buvo nuspręsta po tokios pačios ambulatorinės ekspertizės, kurią atlikęs teismo psichiatras negalėjo atsakyti į klausimą, ar įtariamasis seksualiniu išpuoliu gali atsakyti už savo veiksmus.
Biografija – iškalbinga
Išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu kaltinamas A. Žukovas – jau teistas. Prieš 13 metų. Tačiau ne už seksualinius nusikaltimus.
Remiantis Baudžiamojo kodekso straipsniais, nurodytais prie A. Žukovo teistumų, už turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu ir išpuolį prieš valstybės tarnautoją, susijusį su šio pareigomis, panaudojant fizinį smurtą, 2012-ųjų kovą jam buvo skirtas vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimas, atidedant šio vykdymą dvejiems metams. O dar po kelių mėnesių A. Žukovas išgirdo nuosprendį ir už vagystę bei aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo pažeidimą. Už tai jam buvo skirta 800 eurų bauda.
Dar vienas ikiteisminis tyrimas A. Žukovo atžvilgiu buvo pradėtas 2020-ųjų rugpjūtį dėl smurto artimoje aplinkoje. Tačiau jis buvo nutrauktas susitaikius su nukentėjusiu asmeniu.
Už abu seksualinius nusikaltimus, kuriais A. Žukovas kaltinamas dabar, gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Liko neatsakytų klausimų
Ar A. Žukovas įvykdė jam inkriminuojamus naujus nusikaltimus blaivus, nustatyti nepavyko. Nors ir buvo įtarimų dėl galimo jo girtumo, sulaikius A. Žukovą už mėnesio, jis tai neigė.
Kreipųsis tada į Kauno apylinkės teismą dėl A. Žukovo suėmimo, jis prašė to nedaryti, nes esą neketina, jeigu bus skirta švelnesnė kardomoji priemonė, bėgti bei vėl slėptis nuo ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, daryti poveikį nukentėjusiajai ar naujus nusikaltimus, kaip argumentavo, prašydama jį suimti, prokurorė.
Teismas tada prokurorės prašymą tenkino, o vėliau ir ne kartą pratęsė A. Žukovo suėmimą. Jis yra suimtas jau beveik pusantrų metų.
Nukentėjusioji, perduodant bylą teismui, jokio ieškinio A. Žukovui dar nebuvo pareiškusi. Tačiau prieš atverčiant teisme bylą pateikė kaltinamajam jos išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu penkiaženklį ieškinį dėl patirtos turtinės bei neturtinės žalos, prašydama 10 tūkst. eurų moralinio atlygio ir 415 eurų už sugadintus bei kitaip prarastus drabužius bei avalynę.
Ar teisėjas neišsidavė?
Šis teismo procesas, saugant nukentėjusiosios, bet ne kaltinamojo seksualiniais nusikaltimais prieš ją privatumą, – neviešas.
Tačiau A. Žukovo bylą nagrinėjantis teisėjas Alvydas Rimkevičius, kaip paaiškėjo susirinkus į pirmąjį šios bylos posėdį sausio viduryje, linkęs dangstytis uždaru teismo procesu ir gindamas kaltinamojo išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu privatumą. Tada jis atėjo A. Žukovui, kuris, vedamas konvojaus pareigūnų į teismo salę, dengė veidą nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų kaltinamuoju aktu, į pagalbą, neleisdamas portalo kauno.diena.lt fotografui pabandyti įamžinti jo veidą, kai teismo salės narve jam bus nuimami antrankiai. Nors tai dar nebuvo padaryta, teisėjas A. Rimkevičius pareiškė, kad posėdis jau prasidėjo, neleisdamas fotografui užeiti į teismo salę. Ir kas gali paneigti, ar neatimdamas tokiu būdu galimybės iš kitų galimų A. Žukovo aukų, dėl kurių šis ir nenorėjo rodyti veido, jį atpažinti.
Visa tai vyko naujos šio teisiamojo akistatos su nukentėjusiaja, kuri akivaizdžiai dėl to jaudinosi, fone. Tačiau norėtųsi kartu su ja viltis, kad toks teisėjo A. Rimkevičiaus advokatavimas kaltinamajam išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu neatsispindės ir šios bylos nuosprendyje.
Laikėsi užkietėjusių nusikaltėlių taktikos
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, ši didelį atgarsį sukėlusi byla buvo pradėta nagrinėti jau pirmajame posėdyje.
Tačiau tada A. Žukovas po kaltinamojo akto pagarsinimo pareiškė, kad duos parodymus tik po visų šio teismo proceso dalyvių apklausų, t.y. laikėsi tradicinės nusikalstamo pasaulio atstovų taktikos. O į klausimą, ar pripažįsta jam pareikštą kaltinimą, aiškiai neatsakė.
Tuo tarpu nukentėjusioji teismui papasakojo, kad buvo užpulta, kai kalbėjosi mobiliuoju telefonu su mama. Užpuolikas atbėgo iš kitos gatvės pusės ir, nepaisydamas kitų praeivių, nusitempęs į greta esantį apleistą sklypą, ten, prieš seksualiai pasinaudodamas ja, dar vartojo ir fizinį bei psichinį smurtą – grasino susidoroti, jeigu ji šauksis pagalbos, ir atėmė galimybę priešintis smūgiu kumščiu į pilvą bei spyriu į koją. O po to, patenkinęs savo lytinę aistrą ir palikdamas išžagintąją nusikaltimo vietoje, liepė penkias minutes neatsigręžti į jo, sprunkančio iš ten, pusę. Ir nukentėjusioji jam pakluso. Ji pranešė apie šį nusikaltimą tik kitą dieną – po to, kai pasitarė su artimaisiais.
Teisme apklausta ir psichologė, kuri papasakojo, kokią įtaką tolesnei nukentėjusiosios būklei turėjo šis išpuolis.
Pasiaukojimas už pinigus
Atvežtas į antrąjį šios bylos posėdį A. Žukovas ir toliau aklinai dengė veidą kaltinamuoju aktu nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų.
Tačiau šį kartą teisėjo A. Rimkevičiaus dar posėdžių salėje nebuvo, todėl portalo kauno.diena.lt fotografas ir vėl pabandė įamžinti joje kaltinamąjį išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu konvojaus pareigūnams nuimant jam teismo narve antrankius.
Šį kartą pagalbos skydu A. Žukovui tapo jo advokatas Linas Mažonas, paskutinę akimirką spėjęs sušukti, kad jo ginamasis užsidengtų veidą.
Na, o po to prasidėjo ne tik paties A. Žukovo, bet ir jo advokato replikos, kad tai – uždaras teismo posėdis, per kurį fotografuoti negalima. Nors daugiau niekas iš šio proceso dalyvių jokių pastabų portalo kauno.diena.lt fotografui neturėjo, nes dar neatėjus teisėjui ir nepaskelbus, kad posėdis prasideda, tai tebuvo vieša vieta, ties įėjimu į kurią buvo skelbiama ir A. Žukovo pavardė, ir Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos jam pareikštas kaltinimas.
Kažkas klaidina?
Įsivaizduojamą A. Žukovo privatumą šios bylos kontekste, bandant pasinaudoti nukentėjusiosios teisėmis, įrodė ir jo kontrataka, surengta tarp pirmojo ir antrojo šios bylos posėdžio prieš portalą kauno.diena.lt. Šis gavo A. Žukovo pretenziją, kurioje kaltinamasis išžaginimimu ir seksualiniu prievartavimu piktinosi dėl to, kad informuojant visuomenę apie nusikaltimus, kuriais jis kaltinamas, be jo sutikimo buvo atskleisti jo vardas, pavardė ir teistumai. Ir ragino šią klaidą nedelsiant ištaisyti ištrinant minėtą straipsnį. Be to, jis norėjo, kad būtų užtikrinta, jog nebus apie jį rašoma ir ateityje.
A. Žukovo nurodytu elektroninio pašto adresu buvo išsiųstas atsakymas, kad įstatymai nenumato draudimo skelbti įtariamųjų ir kaltinamųjų pavardes visuomenės informavimo tikslais, nes, anot Lietuvos Konstitucinio Teismo, asmuo, darantis nusikalstamas veikas, neturi ir negali tikėtis privatumo. Pacituota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kad demokratinėje visuomenėje spauda atlieka labai svarbų vaidmenį kovojant su nusikalstamumu, todėl spaudos galimybių rašyti apie nusikaltimus darančių asmenų veiklą, vertinti jų elgesį, ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu, ribojimas prieštarautų viešam interesui ir keltų pavojų demokratinėms vertybėms, nes visuomenė prarastų labai svarbų ginklą kovojant su asmenimis, kurių veikla kelia pavojų tiek visuomenei, tiek ir pačiai demokratinei santvarkai.
Atomazga – netrukus
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, dėl A. Žukovo pozicijos nagrinėjant teisme šią bylą, jis buvo pašalintas ir iš vieno jos posėdžio. Jame tęsta jau minėtos psichologės, po A. Žukovo išpuolio bendravusios su nukentėjusiaja, apklausa.
Teisiamasis pašalintas iš minėto posėdžio už sistemingą trukdymą procesui.
Trečiadienį šioje įvyko baigiamosios kalbos, per kurias A. Žukovui pasiūlyta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, pilnai tenkinant ir nukentėjusiosios pareikštus ieškinius. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šį kartą prokuroro kalbos teisiamasis savo replikomis nepertraukė.
A. Žukovo advokatas prašė teismo jo ginamąjį išteisinti, panašu, kad remdamasis jo parodymais teismui – esą viskas vyko su vadinamosios nukentėjusiosios sutikimu ir tai yra gana tradicinė kaltinamųjų tokiose bylose taktika.
Pačiam A. Žukovui bus leista pasakyti paskutinį žodį jau per kitą posėdį, kuris planuojamas po poros savaičių. Tada bus sprendžiama ir dėl kardomiosios priemonės jam pratęsimo arba ne, nes A. Žukovo suėmimas baigiasi už penkių dienų po šio posėdžio. Ir, panašu, kad teismas savo sprendimo nespės per tiek laiko paskelbti. Tačiau, ar A. Žukovo suėmimas bus pratęstas, ar ne, turėtų pasufleruoti ir, koks turėtų būti teismo nuosprendis.
