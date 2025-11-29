 Per tik suaugusiems skirto kruizinio laivo bortą iškrito ir dingo turistas

2025-11-29 12:45
Parengta pagal užsienio spaudą

Turistas, plaukęs kompanijos TUI kruiziniu laivu į Kanarus, iškrito už borto ir dingo.

Per tik suaugusiems skirto kruizinio laivo bortą iškrito ir dingo turistas / AP nuotr.

Apie tai praneša leidinys „The Sun“. 

Nelaimė įvyko, kai laivas „Marella Explorer 2“, skirtas keliauti tik suaugusiems, vyko iš Madeiros salos į Kanarų salas.

Laivo kapitonas paskelbė pavojaus signalą ir iki minimumo sumažino greitį, kad būtų galima išgelbėti žmogų. Į nelaimę sureagavo ir Vokietijos jachta.

Laive peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kameras. Į vandenį nuleido gelbėjimo plaustus ir greitojo reagavimo brigadą. 

Nepaisant visų pastangų, dingęs keleivis iki šiol nerastas. Jo paieškos operacija vis dar tęsiasi.

