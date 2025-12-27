Nuskendus turistiniam laivui dingo ispanas ir jo trys vaikai

Laivas, kuriuo plaukė 11 žmonių, penktadienio vakarą nuskendo Padaro salos sąsiauryje netoli populiarios Labuan Badžo kurorto, paskelbė valstybinė naujienų agentūra „Antara“.
Paieškos misijos duomenimis, tarp septynių išgelbėtų žmonių buvo dingusio vyro žmona ir viena iš jų dukterų, taip pat keturi įgulos nariai ir gidas.
Šeštadienį buvo tęsiama dar keturių žmonių – tėvo, dviejų berniukų ir mergaitės – paieška.
Misijos koordinatorius Fathuras Rahmanas (Faturas Rahmanas) AFP atsiųstame pareiškime teigė, kad jo komanda rado nuolaužų ir laivo korpuso dalių netoli tos vietos, kur laivas nuskendo.
Tačiau paieškas prie Padaro krantų apsunkino sudėtingos oro ir jūros sąlygos – stiprios srovės ir bangos siekė 1,5 metro aukštį, sakė Fathuras Rahmanas.
Padaro sala dėl ekstremalių oro sąlygų turistams buvo uždaryta.
Labuan Badžo uosto direkcija teigia, kad laivas galėjo nuskęsti dėl iki trijų metrų aukščio bangų, anksčiau teigė „Antara“.
„Dėl to mums buvo sunku atlikti pradinę paiešką“, – agentūrai sakė uosto direkcijos vadovas Stephanus Risdiyanto (Stefanas Risdijantas)
Nacionalinės paieškos ir gelbėjimo agentūros paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip mėlynomis uniformomis vilkintys gelbėtojai padeda žmonėms, kai kurie iš jų yra basi, išlipti iš pripučiamos oranžinės valties ir patekti į krantą.
Kituose vaizdo įrašuose matyti žmonės gelbėjimosi liemenėmis sėdintys gelbėjimo valtyje ir panašus laivas, kuris, plaukdamas per bangas tamsoje, kelia purslus.
Jūrų avarijos yra dažnas reiškinys Indonezijoje, Pietryčių Azijos salyne, kurį sudaro apie 17 tūkst. salų. Dažnai jos įvyksta dėl nepakankamų saugumo standartų, o kartais ir dėl blogų oro sąlygų.
