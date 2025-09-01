Vyro apatiniuose – milijonų vertės lobis

Pirmadienį Paryžiaus prokuratūra pranešė, kad prieš vyrą ir jo bendrininką, kuris taip pat buvo sulaikytas, pradėti tyrimai dėl vogtų daiktų ir sąsajų su gauja. Taip pat aptikta, kad vyrai lagamine turėjo šlifavimo mašiną.
Laikraštis „Le Parisien“, remdamasis tyrėjais, pranešė, kad vyrai jau buvo žinomi pareigūnams ir buvo sustabdyti per įprastą patikrinimą, traukiniui atvykus į sostinės Liono tolimojo susisiekimo traukinių stotį.
Per apžiūrą pareigūnai nustatė, kad vienas iš vyrų apatiniuose drabužiuose paslėpė kojinę, kurioje buvo prabangus laikrodis ir daugybė papuošalų. Tarp rastų daiktų buvo 5 mln. eurų vertės vėrinys, daugiau nei 2 mln. eurų kainuojantys auskarai ir 1 mln. eurų vertės žiedas.
