Įmonei „Vinted“ Prancūzijoje gresia tyrimas

Prancūzijos naujienų svetainė „L'Informé“ ir kiti žiniasklaidos šaltiniai praėjusią savaitę pranešė, kad kai kurie platformos naudotojai skelbia apatinių drabužių ar maudymosi kostiumėlių reklamą tam, kad pritrauktų kitus į savo profilius suaugusiųjų turinio svetainėse, tokiose kaip „OnlyFans“.
Jų profiliuose taip pat nurodomi kontaktiniai duomenys, skatinantys „Vinted“ naudotojus siųsti jiems žinutes „WhatsApp“ ar „Telegram“.
Nors tokie veiksmai pažeidžia „Vinted“ taisykles, Prancūzijos vyriausioji vaikų teisių komisarė Sarah El Hairy sekmadienį pranešė pateikusi skundą šalies interneto ir žiniasklaidos reguliavimo institucijai „Arcom“.
„Ten, kur yra vaikų ir paauglių, yra ir grobuonių“, – televizijos kanalui „France 3“ sakė S. El Hairy.
„Jie naudoja gana klasikinių daiktų pardavimą tam, kad nukreiptų žmones į pornografinį turinį“, – pridūrė vaikų apsaugos komisarė.
Interneto platformos, kurios Prancūzijoje teikia suaugusiųjų turinį, pagal 2024 m. priimtą įstatymą privalo turėti amžiaus patikrinimo sistemas.
Šis įstatymas sukėlė didelių ginčų su didžiausiomis pornografijos svetainėmis, dėl kurių kai kurios iš jų nutraukė savo paslaugas Prancūzijoje.
Naujienų agentūrai AFP susisiekus su „Vinted“, įmonė tikino taikanti „nulinės tolerancijos politiką dėl nepageidaujamų seksualinio pobūdžio pranešimų ar seksualinių paslaugų reklamos“.
„Vinted“ teigė Prancūzijoje turinti „daugiau nei 23 milijonus registruotų narių“ ir taikanti „iniciatyvias aptikimo priemones, skirtas įtartinam elgesiui, pvz., netinkamiems komentarams, nustatyti“, bei skatino „visus, kurie pastebi nerimą keliančią medžiagą, apie tai pranešti“.
2008 m. įkurta ir Lietuvoje įsikūrusi įmonė valdo pasaulyje pirmaujančią naudotų drabužių pardavimo platformą.
