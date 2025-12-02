„Coface“: didžiausių Baltijos šalių įmonių 50-tuke – vienos bendrovės šuolis

„Vinted“ pajamos pernai siekė 740 mln. eurų ir buvo 31 proc. didesnės nei 2023 metais (565 mln. eurų).
Tuo metu bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) su 701 mln. eurų pajamomis (augo 18 proc.) pakilo per aštuonias pozicijas iki 41 vietos, o labiausiai nukrito – iš 15-tos į 37-tą vietą – vienos didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio ir maisto gamybos grupių „Akola group“ agroverslo bendrovė „Linas Agro“, pernai gavusi 740 mln. eurų pajamų (37 proc. mažiau).
Tarp 50 didžiausių bendrovių Baltijos šalyse šiemet yra 28 lietuviškos, 15 estiškų ir 7 latviškos įmonės. „Coface“ duomenimis, Lietuvos bendrovės šiemet užima penkias pirmąsias reitingo pozicijas.
„Praėjusių metų rezultatai parodė, kad stabiliai pajamas augino mažmeninės prekybos sektorius, o sparčiausiai augo technologijų bendrovės. Kita vertus, dalis sektorių patyrė susitraukimą – tai energetikos įmonės ir verslai, kurių eksportas buvo orientuotas į pastaruosius metus ekonominį sąstingį patiriančias šalis, pavyzdžiui, Vokietiją, Prancūziją arba Jungtinę Karalystę“, – pranešime teigė „Coface Baltics“ Rizikos valdymo departamento direktorius Mindaugas Valskys.
Pirmoje sąrašo vietoje išliko „Vilniaus prekyba“, kurios apyvarta pernai siekė 8,02 mlrd. eurų – 5 proc. daugiau nei 2023 metais. Į antrąją vietą iš trečios pakilo „Maxima grupė“, kurios pajamos pernai augo 4 proc. ir siekė 6,1 mlrd. eurų.
Į trečiąją vietą nukrito „Orlen Lietuva“, kurios pajamos sumažėjo 9 proc. (5,87 mlrd. eurų), ketvirta išliko „Ignitis grupė“ su 10 proc. nuosmukiu (iki 2,3 mlrd. eurų), penkta – „Maxima LT“ – augusi 3 proc. (2,2 mlrd. eurų).
Į šeštą vietą iš dešimtos pakilo Estijos bendrovė „Bolt Technology“ (augo 17 proc. iki 1,99 mlrd. eurų), septinta – per vieną poziciją pakilusi „Eesti Energia“ (smuko 6 proc. iki 1,79 mlrd. eurų), iš šeštos į aštuntą vietą nukrito „Latvenergo“ (krito 16 proc. iki 1,7 mlrd. eurų), devintoje – Lietuvos įmonė „Euroapotheca“ (augo 4 proc. iki 1,66 mlrd. eurų), o dešimtoje – „Sanitex“ (augo 10 proc. iki 1,65 mlrd.).
„Coface“ duomenimis, 50-tuko įmonių apyvarta pernai siekė 69,68 mlrd. eurų ir buvo tokia pat, kaip 2023 metais, o bendras jų pelnas smuko 1,6 karto iki 1,74 mlrd. eurų. Vien Lietuvos įmonių apyvartos dalis siekė 69 proc., o bendras pelnas – 60 procentų.
Pagal pernai uždirbtą pelną didžiausia Baltijos šalyse buvo Lietuvos įmonė „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (451 mln. eurų), antra – „Ignitis grupė“ (276,2 mln. eurų), trečia – „Latvenergo“ (273,7 mln. eurų), ketvirta – Estijos įmonė „Infortar“ (193,6 mln. eurų), o penkta – „Vilniaus prekyba“ (179,33 mln. eurų).
2024 metais šiame sąraše buvo 26 lietuviškos, 16 estiškų ir 8 latviškos įmonės. 2023 metais – atitinkamai 27, 17 ir 6.
„Coface“ prognozuoja, kad 2026 metais Lietuvos ekonomika turėtų augti 3,3 proc., Latvijos – 2,1 proc., Estijos – 2,6 proc.
M. Valskys pabrėžia, kad Lietuvos augimą labiausiai palaiko stiprėjantis vidaus vartojimas, skatinamas didelio minimalios algos didėjimo, augančių pensijų ir viešų investicijų, kurios 2026 metais dar labiau išaugs dėl intensyvesnio ES lėšų įsisavinimo.
