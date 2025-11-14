Žiurkėnas vos nesutrikdė skrydžio: keleiviai dvi valandas laukė lėktuvo pakilimo

„LATAM Airlines“ skrydžio iš Limos į Tarapoto metu įvyko neįprastas incidentas. Vienas iš keleivių slapta į lėktuvą įnešė savo augintinį žiurkėną, tačiau gyvūnas pabėgo likus vos kelioms minutėms iki pakilimo. Dėl šios priežasties įgula turėjo atidėti skrydį beveik dviem valandoms, kad surastų graužiką. Apie tai pranešė „Express U.S.“.
Stiuardai, pasišviesdami telefonais ir žiūrėdami po sėdynėmis, apieškojo kiekvieną salono eilę. Paieška tęsėsi gana ilgai, o įgula per garsiakalbį maldavo keleivių išlikti ramiems ir suprasti situaciją.
Keleivis Alan Astudillo Carretero (Alanas Astudijo Kareteras) pabrėžė, kad žiurkėną gabenusi šeima sugebėjo apeiti oro uosto apsaugą, todėl niekas per saugumo patikras gyvūno nepastebėjo. Jis sakė, kad žiurkėnas pabėgo likus vos kelioms minutėms iki pakilimo, sukeldamas chaosą salone.
Kol stiuardai apieškojo lėktuvą, keleiviai stebėjo situaciją, dairėsi aplinkui, bandydami pastebėti mažą gyvūną. Kai žiurkėnas pagaliau buvo sugautas, žmonės prapliupo plojimais, o mergaitė, kuriai priklausė graužikas, perėjo per saloną laikydama jį rankose.
„LATAM Airlines“ teigė, kad neturi oficialaus pareiškimo dėl incidento, įvykusio dar 2025 m. liepą.
Panašūs incidentai yra nutikę ir anksčiau. 2024 m. lapkritį lėktuvas keturioms dienoms buvo įstrigęs Ponta Delgados oro uoste Portugalijos San Migelio saloje, kai maždaug 130 žiurkėnų pabėgo iš narvų ir išsilakstė salone. Darbuotojai apgadintas transportavimo dėžes aptiko tik nusileidę, kai iškrovinėjo bagažą.
