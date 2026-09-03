Per 31-ąjį Pažaislio festivalio uždarymą – Ispaniška opera: ką žada naujas sezonas?

Vienu ryškiausių šio sezono akcentų tapusią M. de Fallos operą atliko Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras, diriguojami Gintaro Rinkevičiaus. Pagrindinius vaidmenis kūrė solistai: sopranas iš Gvatemalos Adriana González, tenoras Edgaras Montvidas ir mecosopranas Justina Gringytė.
„Trisdešimt vienas koncertas, iš jų – trys didieji renginiai Pažaislio vienuolyno didžiajame kieme, įvairiausios programos, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, premjeros Lietuvoje, lietuvių kompozitorių muzika, platforma jauniesiems atlikėjams, koncertų salės ir lauko erdvės, pilnos klausytojų, – visa tai liudija 31-ojo Pažaislio muzikos festivalio sėkmę, įdirbį, pripažinimą ir, svarbiausia, publikos meilę.
Esame labai nedidelė, bet labai stipri komanda. Dar kartą įrodėme, kad profesionaliai ir susitelkę galime sukurti tokį koncertų kiekį ir įvairovę, tarsi dėliotume ne vasaros, o ištisų metų repertuarą. Pakiliomis nuotaikomis jau pradedame dėlioti 32-ojo festivalio sezono programą.
Minėsime Beethoveno metus, iškilių atlikėjų jubiliejus, skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių muzika, lauks naujos premjeros ir netikėti susitikimai. Programa bus ne mažiau spalvinga, drąsi ir įvairi“, – pasibaigusį festivalį reziumavo ir būsimojo sezono planais dalijosi festivalio meno vadovas Edgaras Montvidas.
„Šį sezoną salių ir erdvių po atviru dangumi, kuriose vyko festivalio koncertai, bendras užimtumas siekė 95 procentus. Džiaugiamės, kad publika kasmet sugrįžta, atranda naujus atlikėjus ir programas. Būtent ši ištikima ir smalsi publika yra viena didžiausių Pažaislio festivalio stiprybių“, – sakė festivalio vadovė Giedrė Mikaitienė.
Pasak G. Mikaitienės, kaip ir kasmet, taip ir šiemet didelį dėmesį festivalis skyrė lietuvių kūrėjams.
Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje skambėjo monumentalus Onutės Narbutaitės kūrinys „Trys Dievo Motinos simfonijos“. Lietuviškos muzikos ambasadorių – fortepijoninio trio „FortVio“ – koncerte skambėjo Vidmanto Bartulio ir Fausto Latėno kūriniai.
Kompozitoriai Zita Bružaitė ir Antanas Jasenka pristatė opusų ciklą „Aš esu...“ ir „...Esu aš“. Pažaislio muzikos festivalio užsakymu gimė kompozitorių Giedrės Pauliukevičiūtės ir Kasparo Šerpyčio kamerinės muzikos opusas bei Z. Bružaitės muzikinis spektaklis vaikams.
Šiemet festivalis publikai pristatė ir žinomus užsienio atlikėjus bei kolektyvus: Sankt Galeno simfoninį orkestrą iš Šveicarijos, JAV kontratenorą Aryeh'ą Nussbaumą, akordeono virtuozą Radu Ratoi iš Rumunijos, dirigentą Hosseiną Pishkarą, kartvelų vokalinį ansamblį „Iberi“ ir kitus.
„Tarp dviejų tylų atrasti laiko sustoti ir įsiklausyti į muziką kvietęs Pažaislio muzikos festivalis yra ne tik svarbi Lietuvos kultūros pasaulio dalis, bet ir vieta, kurioje kiekvienas klausytojas gali surasti atokvėpį nuo skubančio pasaulio.
Taip, klasikinei muzikai reikia laiko ir viso mūsų dėmesingumo. Kartais, kad „atrakintume“ ir pamiltume vieną ar kitą muzikos kūrinį, reikia išklausyti jį ne vieną kartą – juk ir gurmanišką maistą dažnai pamėgstame ne iš pirmo karto.
Bet tikiu, kad būtent šių procesų dėka žmonės auga, naujai pažįsta save ir mokosi atrasti daugiau grožio ir prasmės juos supančiame pasaulyje“, – sakė festivalio projektų kuratorė Lina Krėpštaitė.
Didžiausią klasikinės muzikos šventę Lietuvoje – Pažaislio muzikos festivalį – finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, mecenatas – „YIT Lietuva“.
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