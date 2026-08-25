Biblioteka kviečia į sezono uždarymo renginius Kauno parkuose

Rugpjūčio 26 d. laukia ketvirtojo Dainavos parko skaityklos sezono pabaigtuvės. Trečiadienio vakarą 18 val. biblioteka kviečia į jaukų ir nuoširdų akustinį „Baltojo Kiro“ pasirodymą, kuriame apsilankiusieji dar vieną skaityklos vasarą palydės dainuodami ir šokdami drauge su grupės vokalistu ir gitaristu Tautvydu Pauliumi Augustinu. Skaityklos vieta Dainavos parke – šalia tvenkinio.
Santarvės parko skaitykla Šilainiuose trečiąjį sezoną užbaigs pokalbiais apie mus supančią aplinką. Rugpjūčio 27 d. 18 val. čia lankysis gamtos tyrinėtojas ir fotografas Marius Čepulis, kuris šįkart kvies atsigręžti į augalus ir papasakos, kaip jie šnekasi, bendrauja, mokosi, skaičiuoja, mato, jaučia, o taip pat – kuo augalai svarbūs. „Į pomidorą jūs jau niekada taip pat nebežiūrėsit.“ – kviesdamas į skaityklos sezono uždarymui skirtą susitikimą intriguoja M. Čepulis. Skaityklos vieta – šalia pagrindinio įėjimo į parką.
Ilgiausiai, nuo pat 2022 m., veikiančios Kalniečių parko skaityklos penktąjį sezoną uždarys dar vienas koncertas. Rugpjūčio 28 d., penktadienį, 18 val. čia pasirodys dainų autorius ir atlikėjas Gytis Ambrazevičius, kuris klausytojų simpatijas yra pelnęs ne tik melodingomis dainomis, bet ir vaizdingais, kartais ironiškais tekstais, kuriuose telpa kasdienybės istorijos, kelionės, meilė ir gyvenimo paradoksai. Jaukiame koncerte susitiks poezija, muzika ir nuoširdus pasakojimas, o programoje skambės akustinė gitara, balsas, lūpinės armonikėlės, indiška bansuri fleita bei kiti instrumentai, suteikiantys dainoms netikėtų spalvų. Skaityklos vieta Kalniečių parke – šalia naujos vaikų žaidimų aikštelės.
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