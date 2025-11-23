Eglės metai: atpažinti, patikėti ir užauginti permainų daigus

Pamenu vieną iš jos užduočių – sukurti natiurmorto kompoziciją iš studijoje esančių daiktų, draperijų, džiovintų augalų ir ją nutapyti. Mūsų natiurmortai buvo tokie skirtingi! Nuo puikaus tapytojo Gyčio Aštrausko pastatymo su iš medžio drožtomis, grubiomis skulptūromis ir sunkiai krintančiomis, natūralių, žemiškų spalvų draperijomis, iki mažiau pavykusių, bet labai aiškiai asmenybę atspindinčių natiurmortų. Prisipažinsiu: komponuodama savąjį, stengiausi atkartoti panašią kompoziciją, kokias kurdavo Eglė – paprastą, neišgražintą, tikrą.
Žavėjausi ir žaviuosi Egle. Ji niekada nebuvo mokytoja, kuri aiškina, kaip reikia tapyti ar piešti. Ji buvo Mokytoja, kuri sukuria erdvę skleistis. Ji tikėdavo, kad kiekvienas esame talentingas, išskirtinis ir leisdavo tai pamatyti mums patiems mūsų darbuose. Eglė iki šiol atsimena savo mokinių piešinius, tapytus natiurmortus. Ji iki šiol skatina kurti, nes kūryba yra gyvenimo esmė.
Belaukiant Godo
Personalinėje E. Velaniškytės parodoje „Belaukiant Godo“, eksponuojamoje Kauno valstybinėje filharmonijoje (KVF, parodos kuratorė – knygų autorė, buvusi ilgametė Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus referentė Dalia Draugelienė), labai aiškiai juntama, kad kūryba yra gyvenimo esmė ir prasmė.
„Per šiuos metus surengiau dvi personalines parodas. Abi – Leonpolio dvare. O dabar – eksponuoju savo paveikslus erdvėse, kuriose buvo įsikūrusi Teisingumo ministerija ir įvairios su teismais susijusios institucijos. Velaniškytės tapyba bus teisiama Kauno publikos teismo“, – juokauja menininkė.
Vartai atsidarė
2025-ieji tapytojai buvo banguoti metai. Po parodos „Puota maro metu“ (kuratorius – menotyrininkas dr. Vidas Poškus) Vilniaus dailės akademijos parodų salėse „Titanikas“, E. Velaniškytė tapė mažai, jautėsi tarsi neturėtų, ką pasakyti.
„Nuo karo Ukrainoje pradžios aš negalėjau atsakyti sau į klausimą, koks šiandien yra žmogus?“ – sako kūrėja. Lūžis tapyboje įvyko, kai Ankoridže, Aliaskoje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. „D. Trumpas išvedė karo situaciją iš mirties taško. Kas bus toliau – niekas nežino, bet šis veiksmas mane pažadino“, – teigia E. Velaniškytė.
Menininkė nutapė keturių paveikslų ciklą „Atlikta. Nuėmimas nuo kryžiaus“ ir, kaip pati sako, vartai atsidarė, ji vėl pradėjo tapyti.
Permainos
Tapytoja sugrįžo prie „Apaštalų“ ciklo, kurį buvo pradėjusi kiek anksčiau. Kurdama jį, sako, kalbėjusi su kunigu – norėjo būti tikra, kokius atributus turi turėti kiekvienas iš dvylikos apaštalų. „Skaičiau Šventąjį Raštą, bet juodas darbas yra jame kažką surasti“, – atvirauja menininkė. Kunigas patikslino, jog paskutinėje vakarienėje dalyvavo dvylika apaštalų, bet iš viso jų buvo 72. Didelis iššūkis nutapyti visus, todėl kūrybos procesas buvo intensyvus. Tapydama apaštalus, E. Velaniškytė atrado naują tapybinę raišką.
Iki šiol menininkės paveiksluose dominavo aiškus, išbaigtas piešinys ir sodrūs, ekspresyvūs potėpiai. Naujausiuose darbuose pastebimas perėjimas prie greito, lengvo potėpio, labiau eskiziškos piešinio plastikos, kai kuriuose paveiksluose paliekami nedideli, lengvu ir skaidriu dažų sluoksniu padengti drobės plotai. Gal todėl, kad paveikslas galėtų alsuoti?
„Kai keičiasi tapybinė raiška, net ir autoriui tai būna netikėta, nėra lengva tai priimti, permainos baugina, jautiesi ištremtas iš sau įprastos tapybos rutinos komforto zonos, reikia atpažinti ir pripažinti tų permainų pirmuosius daigus, jais patikėti, o paskui juos užauginti iki brandžios formos“, – atvirauja menininkė. Dėl šios priežasties, nutapius daugiau nei tris dešimtis apaštalų, jai kilo stiprus poreikis surengti parodą: „Norėjau pamatyti, ką nuveikiau.“
Atrastos svetingos erdvės
Kai ko nors nuoširdžiai nori – noras išsipildo. Netikėtai vienoje grupinėje portretų parodoje E. Velaniškytė susipažino su menininke ir kuratore Jolita Šlepetiene, kurios dėka Leonpolio dvare, Ukmergės rajone, buvo atidaryta paroda „Paskutinė vakarienė“. Tai buvo pirmoji E. Velaniškytės paroda šiame dvare.
„E. Velaniškytės darbus buvau matęs grupinėse parodose, todėl buvo labai malonu, kad tokia menininkė kaip ji atvyksta į Leonpolio dvarą, – sako dvaro ansamblio, ekologinio daržininkystės ūkio ir ekologinių parduotuvėlių savininkas Mindaugas Stragis. – Leonpolio dvare ekologinė ūkinė veikla, socialinis gyvenimas, kultūra – susijungia. Bendradarbiaujame ir su žinomais menininkais, ir su Vilniaus dailės akademijos studentais. Dvare gimsta daug įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kitąmet planuojame konceptualių skulptūrų parką. Atvykite pas mus – sužinosite daugiau.“
Galimybe pačiai atrasti Leonpolio dvaro ypatingumą E. Velaniškytei tapo IV tarptautinis čia organizuojamas pleneras „Antras gyvenimas“, kuris vyko po jos personalinės parodos.
„Dvaras pastatytas ant Šventosios upės kranto, jį supa nuostabūs seni medžiai, atsiveria įspūdingi skardžiai“, – įspūdžiais dalijasi menininkė. Sutapimas ar ne, bet pasibaigus plenerui E. Velaniškytė gavo pasiūlymą dvare surengti antrą personalinę parodą.
„Su pirmąja tapytojos paroda „Paskutinė vakarienė“ Leonpolio dvare atidarėme parodų sezoną, su antrąja jos paroda „Belaukiant Godo“ – jį užbaigėme. 2025-ieji – Eglės metai“, – pažymi M. Stragis.
Galbūt šios erdvės atsivers ir tapytojos sūnaus Mindaugo Borisos instaliacijoms ar muzikinėms improvizacijoms su grupe „Kaunas Zoo“. Panašu, kad dvaras atviras įvairiems meniniams netikėtumams.
Eglės metai
Iš tiesų, šie metai – Eglės metai. Tai patvirtina dvejose KVF erdvėse eksponuojama personalinė paroda „Belaukiant Godo“. Greta jos kūrinių parodoje pristatoma ir nedidelė anūkų Gilės Borisaitės bei Adomo Borisevičiaus ekspozicija. „Gilė ir Adomas yra mano mūzos. Šią vasarą drauge tapėme sodyboje Padubyse“, – pažymi tapytoja.
Vasaros laikotarpis E. Velaniškytei buvo ypač produktyvus. Pradėjusi nuo peizažo tapymo drauge su mažaisiais menininkais, tapytoja sugrįžo prie žmogaus – svarbiausios jos paveikslų figūros. Drobėse jis judrus, energingas, netekęs atpažįstamų bruožų. Jis tarsi esti ieškojimo, pasimetimo, atradimo procese. Galbūt savęs, galbūt gyvenimo prasmės, o gal – abiejų. Atsakymus – jei tik jų ieškos – kiekvienas parodoje apsilankęs žiūrovas atras pats. O E. Velaniškytė tapys. Naujaisiais metais menininkė norėtų surengti parodą Vilniuje, taip pat pristatyti savo kūrybą Latvijoje – Marko Rotko meno centre.
Pasikartosiu: kai nuoširdžiai nori – norai pildosi.
Kas? Personalinė E. Velaniškytės paroda „Belaukiant Godo“.
Kur? Kauno valstybinėje filharmonijoje.
Kada? Veikia iki gruodžio 3 d.
