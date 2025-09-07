Festivalis „Nerk į teatrą“: mokslo ir meno susitikimai

Seni ryšiai
Daugiau nei per dešimtmetį „Nerk į teatrą“ tapo svarbia edukacinio teatro platforma, kasmet pristatančia vis kitą scenos meno formą: 2023 m. – garso teatrą, 2024 m. – įtraukųjį teatrą. Šiemet festivalio ašis – jungtis tarp teatro ir mokslo.
„Mokslas visuomet turėjo savo teatrališkąją pusę – pavyzdžiui, anatomijos teatrai, pritraukdavę daugybę žmonių, norinčių savo akimis pamatyti autopsiją, arba vieši Karališkosios draugijos magnetizmo eksperimentai. Teatro menininkai mėgsta ne tik pasinaudoti technologijų paradoksais žiūrovams sužavėti, bet ir parodyti dramatiškąją ar netgi tragiškąją besąlygiško pasitikėjimo mokslo progresu pusę", – sako NKDT meno vadovas Edgaras Klivis.
Anot NKDT meno vadovo, festivalio svečias režisierius Žilvinas Vingelis savo kūryboje mėgsta tyrinėti magijos, mokslo, teatro ir technologijų sąsajas. Centriniu „Nerk į teatrą“ įvykiu E. Klivis vadina spektaklį šeimoms „Alisa Veidrodžio karalystėje“. Pagal garsiąją matematiko, logiko Lewiso Carrollo knygą sukurtas spektaklis žadins pirmykštę nuostabą ir abejonę – viso mokslo šaltinį, o edukacinės veiklos parodys smalsiausiems žiūrovams mokslinius teatrinių dėsnių pagrindus.
Netradicinė edukacija
Festivalyje dalyviai kviečiami į interaktyviąsias edukacijas, kuriose susijungs fizika, chemija ir biologija su teatro magija.
Šviesos ir garso paslaptys (rugsėjo 8 d. 11 ir 13 val., Didžioji scena) – fizika ir teatras. Kiekviename spektaklyje šviesa ir garsas yra labai svarbūs meniniai elementai, padedantys sukurti atmosferą, perteikti emociją, dovanoti nepamirštamų įspūdžių. Tačiau jų poveikį galima paaiškinti ne tik meno, bet ir mokslo kalba.
Šioje interaktyviojoje edukacijoje Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja, vadovėlių, mokymo medžiagos autorė Rigonda Skorulskienė kartu su teatro šviesų dailininku Vladimiru Šerstabojevu ir garso režisieriumi Arnoldu Akelaičiu pristatys, kokie fizikos dėsniai slypi garsų ir šviesų efektuose – nuo garso atspindžių, virstančių aidu, iki paslaptingo spalvų trikampio – ir kaip visa tai veikia žiūrovų emocijas.
Edukacijos dalyviams bus atskleidžiama, kaip spektaklio „Alisa Veidrodžio karalystėje“ kūrėjai integruoja šiuos efektus į spektaklį ir kuria tikrą teatro magiją.
Cheminiai atspindžiai Alisos veidrodyje (rugsėjo 10 d. 10 ir 13 val., Mažoji scena) – chemija ir teatras. Chemikas su menininko siela Rokas Žvirblis pakvies chemijos mokslą įžvelgti visur – gamtoje, literatūroje, teatre. Scenoje Vilniaus universiteto chemijos doktorantas, prezidento Aleksandro Stulginskio stipendiatas, gyvai atliks chemines reakcijas ir eksperimentus, padedančius sukurti magišką Alisos pasaulį ir įrodančius, kad chemija nėra tik sausas mokslas, o molekulės gali vaidinti. Edukacijos dalyviai pamatys, kaip cheminės reakcijos gali iliustruoti „Alisos Veidrodžio karalystėje“ pasaulį, kaip literatūra, teatras ir chemija gali papildyti viena kitą ir bendradarbiauti, o cheminės reakcijos gali tapti įspūdingais scenos elementais.
Gyvybės detektyvai (rugsėjo 11 d. 10 ir 13 val., Edukacijų salė) – tai edukacija, kurioje susitinka mokslas ir menas – biologija ir teatras. Biologė Vaida Tubelyte ir aktorius Artūras Sužiedėlis dalyvius pakvies į ateities pasaulį, kuriame išnyko – arba ne – visos gyvybės formos. Tikslas – rasti penkis gyvybės įrodymus. Pasitelkę „Chronosferą“ užsiėmimo dalyviai nukeliaus į praeitį ir tyrinės paslėptus augalų ir gyvūnų pasaulio raštus, panašiai kaip Alisa Veidrodžio karalystėje mėgino suprasti atvirkštinio pasaulio taisykles. Teatras čia padės sukurti ypatingą atmosferą – erdvę ir emocijas.
Didysis atradimas
Didžiausias festivalio akcentas – režisieriaus Žilvino Vingelio premjera „Alisa Veidrodžio karalystėje“ pagal L. Carrollo knygą, vyksianti rugsėjo 19–21 d. Didžiojoje scenoje.
L. Carrollo kūrinys – tai literatūros klasika, žavinti ne tik vaikus, bet ir mokslininkus, nes jame gausu matematinių ir loginių paradoksų, mokslinių alegorijų ir simbolių. Šiame pastatyme susijungs drama, naujasis cirkas, vizualinis teatras ir medijų raiška.
Spektaklyje dalyvauja cirko trupės „Kanta Company“ atlikėjai Kęstas Matusevičius ir Aino Mäkipää, taip pat NKDT aktoriai. Režisierius intriguoja, kad loginiai paradoksai ir iracionali kūrinio dvasia bus perteikti per fizinio teatro, cirko ir dramos jungtį. „Alisa Veidrodžio karalystėje“ – vienos dalies kūrinys šeimoms, skirtas vaikams nuo dešimties metų ir jų tėvams.
