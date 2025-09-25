Festivalyje „Avanti“ – latvių smuiko stebuklas ir laiko patikrinti meistrai

Išskirtinis dėmesys šįmet skiriamas uždarymo koncertui – jis bus surengtas 700 žiūrovų talpinančioje VDU Didžiojoje salėje. „Pastaraisiais metais dalyje koncertų žiūrovai tiesiog nebetilpdavo, – pasakoja VDU kamerinio orkestro ir festivalio vadovė Rita Bieliauskaitė, – tad šįmet festivalio pabaigą norime atšvęsti būdami tikri, kad visi atėję ras vietą.“
Spalio 11 d. vyksiančiame uždarymo koncerte VDU kamerinis orkestras (vyr. dirigentas Vytautas Lukočius) kartu su jaunu Latvijos smuiko talentu Daniilu Bulajevu atliks kiekvienam į širdį krisiančią programą: Antonio Vivaldi ciklą „Metų laikai“ ir kompozitoriaus Fausto Latėno „Bolero“. D. Bulajevas vadinamas vienu ryškiausių Baltijos regiono smuikininkų, jis groja prestižinėse salėse ir bendradarbiauja su garsiais dirigentais.
Nuo vunderkindo iki charizmatiško atlikėjo – taip D. Bulajevas pristatomas jo interneto svetainėje. Tai ne per stipru pasakyti apie muzikantą, kuris būdamas penkerių jau grojo su kameriniu orkestru, o sulaukęs septynerių koncertavo su simfoniniu. Aštuonerių jis atliko pirmąjį rečitalį, o sulaukęs 20 metų jau buvo aplankęs daugybę pasaulio šalių ir keletą žemynų. Beje, vos sulaukęs pilnametystės, pats įkūrė kamerinį orkestrą, tarsi įrodydamas, kad būtent tokia muzika jam labiausiai prie širdies.
Tačiau iki uždarymo koncerto – ilgas kelias, kuriuo eiti kviečiama mėgaujantis kitais ryškiais kamerinės muzikos akcentais. Rugsėjo 30 d. festivalį atidarys VDU kamerinis orkestras ir smuikininkė Augusta Zuokė su Philipo Glasso, Arvo Pärto, Gedimino Gelgoto ir kitų kompozitorių kūriniais.
Spalio 2 d. klausytojų lauks ansamblio „Musica Humana“ koncertas su dviem obojais (skambės Johanno Sebastiano Bacho, Antonio Vivaldi, Ennio Morricone’ės ir kt. muzika). Spalio 4-ąją pasirodys Kauno styginių kvartetas su akordeonininku Laimonu Salijumi. Tai geriausias koncertas lietuvių kompozitorių gerbėjams, nes žymią programos dalį sudarys Zitos Bružaitės, Vidmanto Bartulio ir Eduardo Balsio kūriniai. Spalio 9 d. gros Klaipėdos kamerinis orkestras, papildysiantis programą nuo Johanno Sebastiano Bacho iki George’o Gershwino kūrybos.
Visi pirmieji koncertai vyks VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas), o uždarymas – VDU Didžiojoje salėje (Daukanto g. 28, Kaunas). Visi festivalio renginiai nemokami ir draugiški kiekvienam visuomenės nariui.
