Stano atskleidė, kodėl važiuodamas automobiliu niekuomet nesiklauso muzikos

M. Jampolskio ir I. Puzaraitės-Čepononienės duetas koncertuoja jau penkiolika metų. Daugelis per tiek metų būtų spėję vienas kitam atsibosti, vis dėlto, anot Mariaus, jų duetui tai negresia – jiedu ir toliau taip puikiai sutaria todėl, kad nuolatos daug investuoja į tarpusavio bendravimą.
„Kai gimė mano dukra, ji visur su manimi būdavo kelionėse. O pirmas jos ištartas žodis buvo Marius… Ji Marių tikrai mėgsta iki šiandien“, – netikėtą dalyką atskleis Irūna.
Apie savo vaikus pabils ir kiti laidos svečiai – Stano ir D. Zvonkus. Anot Stano, jo dukros itin domisi jo muzikiniu keliu, o neretai nori ir prisijungti – tiek į filmavimus, tiek į koncertus. „Man atrodo, kad bent jau pusė visų „Delfinų“ perklausų internete yra iš mano mergaičių“, – sakys Stano.
Laidoje draugai pasidalins ir keisčiausiais nutikimais. Pavyzdžiui, kas nutiko, kad puikiai žinodami, jog turi atsidurti Pakruojyje, Stano ir D. Zvonkus nuvažiavo į Kelmę?
Irūna ir Marius išduos, kad važiuodami į koncertus nuolat vienas kitą pertraukdami šneka. O štai Stano ir Zvonkus nesiklauso jokios muzikos!
„Negali būti jokios kalbos apie jokią muziką. Namuose turiu šį konfliktą su antrąja puse, nes ji sako, kad važiuodama visuomet klausosi muzikos. O aš to daryti negaliu, nes man muzika yra darbas. Todėl aš važiuoju tik tyloje arba klausydamas „podcastų“, radijo“, – sakys Stano.
Taip pat laidoje daugybe įdomiausių istorijų pasidalins ir S. Ambrulevičius, iškovojęs Lietuvai kelialapį į 2026 m. olimpines žaidynes. Jis neslėps – tam jis ruošėsi keturis metus.
„Todėl ta kulminacija po keturių metų būna ypatingai didžiulė, svarbi ir jaudinanti. Tuo metu būname aukščiausiame savo pasiruošime“, – sakys jis.
Laidoje jis papasakos, kokiais atvejais dailiojo čiuožimo atstovai gauna didžiausias traumas ir kada jis pats tokią gavo. Pasirodo, kad tuo metu jam buvo prakirstas pirštas!
