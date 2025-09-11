Klaipėdos koncertų salė pradedą naująjį 22-ąjį sezoną: dominuos skirtingų pasaulio šalių muzika

„Jau daugiau nei du dešimtmečius esame svarbi miesto kultūrinio identiteto dalis ir pasitikdami 22-ąjį sezoną kviečiame atsiverti naujiems įspūdžiams. Klaipėdos koncertų salė tampa uostu, iš kurio išplaukti bus galima įvairiomis kryptimis. Kviečiame pažinti net tolimiausiuose kraštuose gyvenančių ir kuriančių menininkų muziką. Klausytojų laukia netikėti susitikimai – pavyzdžiui, tradicinis škotiškas dūdmaišis ar kiniškas gužengas skambės šiuolaikiniais ritmais“, – teigė muzikinės kelionės uostamiestyje gaires brėžiantis salės vadovas Tadas Grabys.
Jau dabar, kiekvienas norintis išgyventi netikėčiausius muzikinius viražus gali „rezervuoti kajutę“ įsigydamas bilietą ir planuoti savo kultūrines keliones link tarptautinių muzikinių horizontų. Kelrode žvaigžde taps šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“, prasidėsiantis rugsėjo 20-ąją ir pasiūlysiantis net septynias programas.
„Neabejojame, kad šį rudenį Klaipėdos koncertų salė taps uostu ir tiems, kuriems geriausia muzika – mobilusis telefonas. Švedų kompozitorius Andersas Lindas, savo muzikoje meistriškai jungiantis elektroniką ir interaktyvias priemones, kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru pristatys naujo kūrinio „Episodes for Strings and Oscillators“ pasaulinę premjerą, kurioje išgirsime ir mobiliųjų telefonų orkestrą“ , – sakė repertuaro meno vadovė Jurgita Skiotytė-Norvaišienė.
Spalio 2-ąją įvyksiantis koncertas taps unikaliu įvykiu: 40 iš anksto paruoštų paauglių, naudodami savo telefonus kaip muzikos instrumentus kartu su Mindaugo Bačkaus vadovaujamu Klaipėdos kameriniu orkestru sukurs dialogą tarp akustinių styginių instrumentų ir šiuolaikinių technologijų.
Į Pietų Amerikos muzikos pasaulį pakvies duetas iš Italijos. Su itališkam temperamentui būdingu emocionalumu ir preciziškumu jie atvers duris į tango genijų – Ástoro Piazzollos, Anibalo Troilo ir Angelo Villoldo – kūrybos lobyną.
„Bandonijos meistras Fabio Furia ir gitaristas Alessandro Deiana – ne tik atlikėjai, bet ir istorijų kūrėjai, kurie savo atliekama muzika kuria ypatingą dialogą tarp instrumentų“, – teigė programos sudarytoja Jurgita Skiotytė-Norvaišienė.
Naujų muzikinių potyrių išsiilgę klausytojai Klaipėdos koncertų salėje galės išgirsti kaip skamba kinų gužengas, instrumentas panašus į lietuvių kankles, kuriuo skambins išskirtinė šio styginio instrumento atlikėja Wu Fei, garsėjanti artistiškumu ir gebėjimu improvizuoti. Taip pat bus galima išgirsti 8 dūdmaišių garsus, kurie atskleis keturis legendinius Philipo Glasso kūrinius, sukurtus 1969-aisiais, tačiau šiandien skambančius naujai, tradicijai susijungus su šiuolaikinės muzikos idėjomis. Šias programas išgirsime festivalyje „Permainų muzika”.
„Didžiausia šio pusmečio intriga ir staigmena klausytojui – susitikimas su pasaulį užkariavusiu, sensacingo balso sopraninu – Bruno de Sá. Vienu ryškiausių visame pasaulyje dainininkų, galinčiu perteikti baroko laikotarpio kastratų partijoms būdingą ekspresiją, techninį sudėtingumą ir jausmingumą. Tikiu, kad naujajame sezone tikrai netruks naujų emocijų“, – neabejojo Naujųjų išvakarėse kartu su svečiu iš Brazilijos pasirodysiantis Klaipėdos koncertų salės kamerinio orkestro vadovas Mindaugas Bačkus.
Taigi 22-ąjąme Klaipėdos koncertų salės sezone tiek uostamiesčio, tiek iš kitų Lietuvos miestų atvykusių klausytojų lauks daugiau nei 40 įspūdingų programų, o bilietus į nepakartojamą muzikinį kruizą galimą įsigyti salės kasoje arba www.koncertusale.lt.
Nekantraujančių pasinerti į šią kelionę laukiame Klaipėdos koncertų salės uoste, kur jau rugsėjo 19-ąją sezono atidarymo koncerte, skambės Georgo Friedricho Händelio opera „Alčina“.
„Vienas ryškiausių baroko operos pavyzdžių, kupinas magijos, meilės ir iliuzijų šį kartą skambės atliekamas Klaipėdos kamerinio orkestro bei Europoje pripažinto istorinių instrumentų meistrų iš ansamblio „Canto Fiorito“. Šių dviejų profesionalių kolektyvų meistriškumą dar labiau paryškins dirbtinio intelekto kurtos vizualizacijos“, – sakė KKS vadovas Tadas Grabys, kviečiantis į dar vieną nepamirštamą kelionę padėsiančią atrasti naujų emocijų.
