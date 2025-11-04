Pasirinkimai Klaipėdos koncertų salėje: nuo Baltijos iki Lotynų Amerikos, nuo Italijos iki Armėnijos

„Muzika jungia pasaulį – o mūsų scena tampa ta vieta, kur susitinka skirtingų šalių kūryba ir emocijos. Lapkričio ir gruodžio repertuaro programos Klaipėdoje žada ypatingai turtingą muzikos mozaiką“, – sakė Klaipėdos koncertų salės vadovas Tadas Grabys.
Lapkritis – nuo Baltijos vienybės iki armėniškų ir lotyniškų spalvų
Paskutinis rudens mėnuo Klaipėdos koncertų salėje – tai muzikinės įvairovės šventė, kurioje dera šiaurietiškas subtilumas, pietietiškas temperamentas ir Rytų pasaulio magija. Estų kompozitoriaus Arvo Pärto 90-asis jubiliejus taps ypatingu įvykiu viso Baltijos regiono muzikos erdvėje, o uostamiestyje jo muzikinis palikimas naujų emocijų suteiks lapkričio 15-ąją. „A. Pärtas – tylos ir šviesos kompozitorius. Jo muzikoje girdisi mūsų visų šaknys“, – sakė Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus.
Būtent šis orkestras pasiners į šiuolaikinio estų kompozitoriaus kūrybos interpretacijas, kurias lydės scenoje pasirodysiančios trys išskirtinės atlikėjos iš Baltijos valstybių: ryškios jaunosios kartos lietuvių bei latvių smuikininkės Dalia Kuznecovaitė ir Magdalēna Geka bei charizmatiškoji estų dirigentė Erle Kont. „Tai – ne tik meninė dedikacija vienam garsiausių mūsų laikų kūrėjų, bet ir simbolinis tiltas tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos,“ – pastebėjo repertuaro meno vadovė Jurgita Skiotytė-Norvaišienė.
Klaipėdoje skambės ir Lotynų Amerikos ritmai – koncertas „Tango ritmu“ lapkričio 20 d. kvies pasinerti į aistrą, judesį ir šilumą. „Atlikėjai iš Lietuvos ir Pietų Amerikos kurs tikrą Buenos Airių atmosferą prie jūros, kur kiekviena nata pulsuos energija“, – teigė J. Skiotytė-Norvaišienė.
Trokštantiems užjūrio egzotikos verta Klaipėdos koncertų salės duris praverti ir lapkričio 27 d., kai salėje skambės „Armėniško duduko magija“. Šio vakaro dėmesio centre – solistas Artyomas Minasyanas, kilęs iš Armėnijos, garsėjantis kaip vienas ryškiausių autentiško instrumento – duduko atlikėjų. „Jis ne tik kruopščiai puoselėja armėniškos mugamo muzikos paveldą, bet ir drąsiai eksperimentuoja su naujų sąskambių paieškomis. Jo atliekamos melodijos – tarsi kalnų vėjai, pripildyti skausmo ir grožio, leidžia pajusti seniausių muzikos tradicijų alsavimą, kurį dar labiau sustiprins Klaipėdos brass kvintetas,“ – teigė kolektyvo meno vadovas S. Petrulis.
Rudens paskutiniu akordu taps programa, pavadinta „Skirta Tau“ bei dedikuota M. K. Čiurlionio metams. Lapkričio 29 d. klausytojai išgirs Čiurlionio vardo styginių kvartetą, susibūrusį dar 1968 metais, ir savo pasirodymu dovanojantį muzikinę dedikaciją garsiajam lietuvių menininkui. „Norėjome priminti, kad Čiurlionis – tai ne tik tradicija, bet ir gyva emocija, kuri skamba šiuolaikiniame pasaulyje,“ – teigė repertuaro meno vadovė J. Skiotytė-Norvaišienė.
Gruodis – šventinės muzikos stebuklas
Gruodis Klaipėdos koncertų salėje – tai laikas, kai muzika įgauna šventinį spindesį. Tradiciškai mėnesio pradžioje prasideda šventinės klasikos festivalis „Salve Musica“, tapęs tikru žiemos simboliu uostamiesčio kultūriniame gyvenime. Gruodžio 6 d. skambės „Kalėdos à la Italia“ – elegantiškas reveransas italų muzikai, rengiamas drauge su Italijos ambasada Lietuvoje. Vakaro programoje – itališkos melodijos, kupinos aistros, saulės ir operinio dramatizmo.
Vėliau žiemos muzikinė kelionė tęsis su koncertu „Armėniškas skambesys“, kuriame unikalusis šio krašto kolektyvas „The Naghash Ensemble“ pristatys užburiančias savo tautos melodijas. „Gruodžio 11 dieną Klaipėdos koncertų salėje išgirsime sakralios poezijos ir šiuolaikinės muzikos nuostabų junginį, kurį armėnų kilmės amerikiečių kompozitorius Johnas Hodianas sukūrė pagal XIII a. poeto Kostandino Erznkaci tekstus,“ – pasakojo J. Skiotytė-Norvaišienė.
Ne mažiau laukiamas ir gruodžio 19 d. koncertas, kai naujų emocijų suteiks dvi Lietuvos muzikos megažvaigždės – Mūza Rubackytė ir Modestas Pitrėnas. „Jų pasirodymas – tarsi meno dialogas tarp fortepijono ir orkestro, tarp stiprybės ir jautrumo. Tai koncertas, kuriame susilieja profesionalumas, emocija ir pagarba muzikai. Kai muzika kalba per elitinius atlikėjus – žodžiai tampa nereikalingi,“ – teigė M. Bačkus, Klaipėdos kamerinio orkestro meno vadovas.
O paskutiniuoju metų akordu taps susitikimas su sensacingo balso savininku sopraninu Bruno De Sá. „Paskutines šių metų akimirkas kviečiame palydėti klausantis vieno ryškiausių šių dienų dainininkų, galinčių perteikti baroko laikotarpio kastratų partijoms būdingą ekspresiją, techninį sudėtingumą ir jausmingumą“, – sakė M. Bačkus.
Gruodžio 31-osios vakarą koncerte „Naujieji su Bruno de Sá“ kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru, svečias iš Brazilijos pristatys programą, kurioje skambės operų arijos ir instrumentinė muzika iš XVIII a. meistrų kūrinių.
Tad jei ieškote vietos, kur muzika virsta emocija, o koncertas – patirtimi, Klaipėdos koncertų salės durys jums visada atviros. O bilietus galite įsigyti www.kakava.lt arba Koncertų salės bilietų kasoje.
Naujausi komentarai