Kalėdos, kurios tęsiasi ištisus metus: ypatingos dovanos iš Klaipėdos koncertų salės

Klaipėdos koncertų salė kviečia rinktis dovaną, kuri suteiks įsimintinų emocijų – muziką. 2026-aisiais klausytojams siūlys daugiau nei 80 koncertinių programų, skambančių skirtingų pasaulio šalių melodijomis ir kviečiančių kiekvieną kartą atrasti ką nors naujo.
„Gera muzika turi spindėti kaip prabangus laikrodis ant mūsų rankos – ne triukšminga, bet pastebima. Mūsų siūloma dovana yra būtent tokia: elegantiška, prasminga ir išliekanti“, – sakė Klaipėdos koncertų salės repertuaro meno vadovė Jurgita Skiotytė-Norvaišienė.
Juolab, kad uostamiesčio muzikinės dovanos atrodo ypatingai vertingos: ne dėl blizgesio ar garsiai skambančių pavadinimų, o dėl to, kad „kiekvienas koncertas čia atkeliauja tarsi meistrystės laiškas“.
Viena ryškiausių dovanų – pirmą kartą Klaipėdoje diriguosiantis pasaulyje žinomas Italijos dirigentas Sesto Quatrini.
Kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru ir soliste Lina Dambrauskaite jis atvers dviejų kompozitorių pasaulius – romantiškąjį XIX a. austrų kompozitoriaus G. Mahler ir šiuolaikinio Argentinos kompozitoriaus O. Goljov.
„Dirbti su tokio lygio dirigentu – tarsi juvelyrinis procesas. Jis įkvepia orkestrą skambėti naujai – ir tai tampa nuostabia dovana ir klausytojui“, – sakė orkestro meno vadovas Mindaugas Bačkus.
Tiems, kurių širdys labiausiai virpa klausant jautriausio instrumento – balso – kviečiame išsipakuoti savo 2026-ųjų dovaną. Vokalinės muzikos melomanus į susitikimą kvies sopranas Monika Pleškytė bei baritonas Steponas Zonys, dainuosiantys klasikinius meilės duetų perlus. Naujų spalvų muzikos žemėlapiui suteiks tenoras Rafailas Karpis, kviesiantis į jidiš dainų vakarą. O sopranas Raminta Vaicekauskaitė ir tenoras Andrius Apšega džiugins operečių gerbėjus.
„Šie balsai, nuolat girdimi svarbiausiose Lietuvos muzikiniuose teatruose, Klaipėdoje taps itin gražia dovana tiems, kurie po eglute nori padėti ne smulkmeną, o jausmus ir emocijas“, – dalijosi repertuaro planavimo specialistė Dovilė Kirdaitė.
Pavasarį vyks ir tradicija jau tapęs klasikinės muzikos festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“, sugrąžinsiantis į uostamiestį didžiuosius orkestrus bei chorus: Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą, Lietuvos kamerinį orkestrą, Lietuvos kariuomenės orkestrą, Kauno valstybinį bei Varšuvos filharmonijos chorus.
„Jie į Klaipėdą atveš savo ypatingą skambesio kultūrą. Balandžio mėnesio koncertai taps geriausia dovana tiems, kuriems norisi ne tik muzikos, bet ir tikrų meistrų pasirodymo“, – sakė J. Skiotytė-Norvaišienė.
Kitąmet KKS siūlys ir kamerinės muzikos programų.
„Tai vakarai, kuriuose svarbiausia – artumas“, – neabejojo pašnekovė.
Šį artumą bus galima patirti įvairiausiomis formomis: klausantis pianisto Dariaus Mažinto muzikinių interpretacijų ar jausmingų fortepijono rečitalių kartu su Ignu Maknicku, prestižinių stipendijų laureate Julija Bagdonavičiūte ar teatrališkus pasirodymus kuriančio Gintaro Januševičiaus.
Savąsias dovanas po Kalėdų eglute kviečiame surasti ir šeimas su vaikais. Užburiantis muzikinis šešėlių teatro spektaklis „Katinėlis ir gaidelis“ (režisierė ir dailininkė Gintarė Radvilavičiūtė) kvies į pasakų pasaulį, kur gyvena draugystė ir gerumo pergalė prieš klastą. O gal norėsis labiau į „Karlsono mokyklėlę“ – smagų ir netikėtą muzikinį nuotykį į kurį kvies Klaipėdos brass kvintetas.
Muzikinę dovaną KKS siūlys ir Vilniaus publikai. Tikru atradimu taps – prancūzų akordeono virtuozo Théo Ould ir styginių kvarteto „Bilitis“ programa, kurioje Pietų Amerikos tango energija susitiks su Europos klasikos tradicija. Juos išgirsti kviečiame vasario pradžioje Vilniuje ir Klaipėdoje.
„Po šiųmete egle planuojame padėti daugiau nei 80 koncertinių programų, kurios kitais metais vis dažniau koncertų salėje suskambės savaitgaliais. Išvada – Klaipėdos koncertų salės kalėdinė dovana yra pažadas, jog naujos emocijos neišblės ir nutilus šventinėms dainoms. Reikia tik vieno – įsigyti bilietus jau dabar“, – sakė Klaipėdos koncertų salės vadovas Tadas Grabys.
Daugiau idėjų šventinėms dovanoms ieškokite koncertusale.lt.
