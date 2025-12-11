Pasaulio scenose spindinti Nomeda Kazlaus užbūrė klaipėdiečius šventiniu GALA koncertu

Uostamiesčio koncertų salėje vykęs vakaras tapo tikru emocijų triumfu, suvienijusiu muzikos mylėtojus ir garbingiausius miesto bendruomenės narius.
Ilgus metus sostinėje išskirtinę šventinę tradiciją nuo 2012 m. puoselėjanti N. Kazlaus šįkart magišką atmosferą sukūrė pajūryje. Scenoje solistė karaliavo ne viena – jai kompaniją palaikė ypatingi svečiai, atnešę į Klaipėdą tarptautinių scenų dvelksmą.
Kartu su Nomeda pasirodė temperamentingasis tenoras iš Meksikos, operos teatrų žvaigždė Hector Sandoval bei pianistas iš Italijos Vincenzo De Martino, kurių virtuoziškumas ir elegancija vertinami visoje Europoje. Koncertą vedė ir kartu muzikavo Aistė Bružaitė.
Atlikėjų sinergija, N. Kazlaus ir H. Sandoval balsų jėga bei įtaigi sceninė laikysena sukūrė atmosferą, kuria visi liko sužavėti.
Publika kilo iš savo vietų, salę drebino šūksniai „bravo!“, o ovacijos netilo ilgą laiką – tai buvo vakaras, kupinas šviesos, džiugesio ir tikro muzikinio pakylėjimo.
Šventine muzika mėgavosi ir gausus būrys miestui nusipelniusių žmonių.
Šis vakaras tapo geriausiu įrodymu, kad Klaipėdos publika brangina aukščiausios prabos meną.
N. Kazlaus paprastai visada skiria kvietimų ir labdarai.
Šį kartą Klaipėdoje pakviesti Klaipėdos senamiesčio Rotary klubo rengiamos stovyklos „Pažinimo stebuklas“ dalyviai – vaikai su regos negalia, kuriems N. Kazlaus jau kelerius metus vedė dainavimo ir interpretavimo meistriškumo pamokas Klaipėdoje.
Tie, kurie nespėjo pajusti šios muzikinės magijos pajūryje, vis dar turi vieną išskirtinę galimybę – gruodžio 13 d. šventinis GALA koncertas pakilia dvasia tradiciškai suskambės ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje.
Tai unikali proga šiemet gyvai išgirsti N. Kazlaus ir jos bičiulius bei pasitikti šventes su šviesia nuotaika širdyje.
