Klaipėdoje – Jausmės nemokamas koncertas „Namolio“

Jausmė – unikalaus balso dainininkė, dainų kūrėja bei atlikėja, savo kūrybai pritarianti koncertinėmis kanklėmis, sėkmingai reprezentuojanti šio muzikos instrumento šiuolaikines raiškos galimybes Lietuvoje ir užsienyje. Jausmės kūryboje savitai skleidžiasi post-folk estetika, poetiškas meditatyvus pasakojimas, tradicinės ir šiuolaikinės muzikos žanrų skambesys.
2020 metais, po įvairių muzikinių kūrybos projektų Anglijoje, Jausmė sugrįžo į Lietuvą. 2022 metais, įkvėpta gimtųjų miškų ir žmonių istorijų, išleido solinį albumą „Namolio“, pasakojantį apie savosios tapatybės paieškas.
Jausmė sparčiai plečia savo klausytojų ratą gimtinėje ir užsienyje, nuolat reprezentuoja Lietuvą tarptautinėse scenose (festivalyje „MENT“ Slovėnijoje, pasaulinėje muzikos mugėje „WOMEX“ Ispanijoje, „Folk Alliance International“ JAV ir kt.).
Renginys nemokamas.
Naujausi komentarai