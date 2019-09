Gimtadienio dovana progimnazijai – biblioteka

Atidaryta R.Keturakio kabinetas-biblioteka

Garliavos Jonučių progimnazijoje atidarytas Roberto Keturakio vardu pavadintas kabinetas-biblioteka. "Turtingą, per visą gyvenimą R.Keturakio surinktą biblioteką suklasifikavome, knygas sudėjome į gražias lentynas. Ši dovana – didžiulis dėmesys savo kraštui ir Garliavos Jonučių progimnazijai. Be to, biblioteką poetas dar žada papildyti naujais leidiniais", – džiaugėsi mokytoja Inga Stepukonienė.

Pasak mokytojos, ši dovana suteikia vaikams galimybę plačiau pažvelgti į pasaulį, susipažinti Astridos Lindgren, Hanso Kristiano Anderseno ir kitų pasaulinio garso rašytojų kūriniais, susitikti su savo mylimais veikėjais. "Ne paslaptis, kad penktokėliai ar šeštokėliai, nuėję į biblioteką, kartais negauna norimos knygos, nes klasėje vaikų daug, o knygų egzempliorių – mažai. Dabar tuo pačiu metu skaityti vieną ar kitą knygą galimybę turės daug daugiau vaikų. Mes esame laimingi, bet manau, kad ir poetas yra laimingas, nes turės dar vieną širdžiai mielą kampelį, erdvę, kurią pats palaimino ir kurioje visuomet bus laukiamas", – sakė I.Stepukonienė.

Dar reikšmingesnė kita dovanos dalis – dalis poeto rankraščių. Ateityje jie bus eksponuojami specialiai tam sukurtoje spintoje-stende.

Duoklė gimtinei

Jonučių kaimas, Šniūrgirė, Garliava – poeto, rašytojo, redaktoriaus R.Keturakio gimtinė, palikusi ryškų pėdsaką jo kūryboje. Šis reto darbštumo ir didelio talento kūrėjas kartą yra sakęs, kad Garliavoje lankytis jam visuomet labai malonu, nes jis – vietinis, su pirmąja laida baigęs Garliavos vidurinę mokyklą.

"Poeto sąlytis su mūsų kraštu labai stiprus, jis jaučia savo šaknis, dažnai lankosi Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, kurią jis baigė, ir pas mus. R.Keturakis dalyvauja susitikimuose su mokiniais, Borutaičių draugijos veikloje, "Poezijos pavasarėliuose", drauge rengiame įvairius mokinių konkursus, diskusijas, paskaitas. Vaikai poeto visada labai laukia", – pasakojo I.Stepukonienė.

Ši dovana – didžiulis dėmesys savo kraštui ir Garliavos Jonučių progimnazijai.

Klausimai – be atsakymų

Kabineto-bibliotekos atidarymo iškilmėse R.Keturakį pasveikino ir Kauno rajono vėliavą įteikė meras Valerijus Makūnas. "Tai išskirtinio talento ir darbštumo poetas. Mes juo didžiuojamės ir džiaugiamės, kad rodo pavyzdį jaunajai kartai ir mums visiems, kaip reikia gyventi, dirbti ir mylėti savo kraštą", – kalbėjo meras.

V.Makūnas pabrėžė, kad Kauno rajonas užaugino ir daugiau žinomų žmonių: aktorių, šokėjų , dainininkų. Šių metų Rugsėjo 1-ąją Raudondvario dvare įvyko koncertas, kuriame dalyvavo operos solistas Mindaugas Jankauskas, Muzikinio teatro solistė Akvilė Garbenčiūtė, Kauno rajono choras "Božolė", jaunoji būgnininkė Fausta Šukytė, atlikėjai Dagna, Andžela Mickutė ir Martynas Beinaris, daug kitų vienaip ar kitaip su Kauno rajonu susijusių artistų.

Meras dėkojo R.Keturakiui už jo atsidavimą gimtajam kraštui ir įteikė poetui Kauno rajono vėliavą. Šventėje dalyvavo Pasaulio lietuvių centro vadovas Valdas Kubilius, kurio leidykla progimnazijai išleido du naujus stendus. Vienas jų skirtas R.Keturakiui, o kitas – Garliavos aušrininkams.

R.Keturakis penktokams vedė įsimintiną pamoką. Šmaikštumu pasižymintis poetas vaikučių paprašė jam užduoti tokius klausimus, į kuriuos jis negalėtų atsakyti. Ne iš kelmo spirti pasirodė ir jaunieji garliaviečiai. R.Keturakis išties negalėjo atsakyti ne tik į klausimą: "Kiek raidžių sudaro poeto kūryba?" Pamokai baigiantis, dvidešimt šeši V a klasės mokiniai ant širdelės formos lapelių surašė linkėjimus ir, sudėję į gražią dėžutę, įteikė garbiam svečiui.

2015 m. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje buvo atidarytas pirmosios laidos abituriento, poeto Roberto Keturakio lietuvių kalbos kabinetas.