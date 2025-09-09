Į Parodos kalną užkopti kuo kūrybiškesniu būdu: FLUXUS festivalio savaitė ruošia žvėriškų staigmenų

„FLUXUS festivalis jau tapo vienu laukiamiausių renginių Kaune, savyje talpinančių milžinišką kūrybinį užtaisą. Šiemet paruošėme programą, skatinsiančią išlaisvinti viduje tūnantį žvėrį ir pasiruošti įsimintinai kelionei į Parodos kalną. Tiesa, šįkart raginame ne tik puoštis fluksiškais kostiumais, bet ir pridėti dar vieną kopimo elementą – jo būdą ar priemonę. Ropoti atbulomis, užstumti draugą karutyje, šokčioti it varlytei, o gal užlipti antele – rugsėjo 13 d. laukia dar viena ypatinga šventė“, – sako FLUXUS festivalio prodiuserė Vaiva Marija Bružaitė.
Jos teigimu, šiemet prie FLUXUS festivalio gausiai prisidėjo ir 1-8 klasių vaikai, dar pavasarį dalyvavę specialiose gyvūniškų kostiumų dirbtuvėse ir piešę savo FLUXUS gyvūnus – įsivaizduojamus, unikalius padarus, atgysiančius kopimo metu.
Pasak V. M. Bružaitės, kalno viršuje kūrybiškus alpinistus pasitiks speciali LRT Opus scena ir pokalbiai apie FLUXUS. Kaip ir ankstesniais metais, į kalną užkopus didžiajai daliai žmonių, S. Dariaus ir S. Girėno aikštėje lauks įspūdinga scenos programa ir slaptas muzikinis pasirodymas.
Dar viena naujovė – aikštėje įsikurs ir du išskirtiniai podiumai, kviesiantys demonstruoti savo apdarus ir dalyvauti puošniausių FLUXUS kostiumų konkurse. Nugalėtojai bus renkami jau po festivalio, Kauno menininkų namų socialinių tinklų paskyrose, o jų lauks specialūs prizai.
„Programą kalno apačioje ir viršuje su režisieriumi Linu Jurkštu ruošiame jau ne vieną mėnesį, tačiau viską laikome paslėpę po devyniais užraktais. Tiesa, akyliausi ir kūrybiškiausi kauniečiai rugpjūtį ir rugsėjį galėjo kurti gigantišką aštuonkojį Mokslo saloje, dvi milžiniškas žirafas Lietuvos zoologijos sode ir unikalius debesis Ąžuolyno bibliotekoje – visi jie rugsėjo 13 d. kartu su mumis užkops į Parodos kalną. Apskritai, neabejojame, kad šiųmetis FLUXUS festivalis taps dar vienu ypatingu įvykiu“, – sako renginio prodiuserė V. M. Bružaitė.
Pajusti FLUXUS dvasią kviečia įžanginėje programoje
Pasiruošti FLUXUS festivaliui jo organizatoriai kvies visą šią savaitę, pradedant rugsėjo 9 d. Pasak Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos kuratorės, FLUXUS festivalio įžanginė programa suteiks progą ne tik pasiruošti kopimui į Parodos kalną, bet ir apsvarstyti šių metų festivalio temą.
„Atspirtiniu įžanginės programos tašku tapo du tekstai – meno kritiko, rašytojo Johno Bergerio straipsnis „Why Look at Animals“ (liet. „Kodėl reikėtų žiūrėti į gyvūnus“) ir kino kritikės, gyvūnų tyrėjos Anet Pick atsakas jam „Why Not Look at Animals“ („Kodėl nereikėtų žiūrėti į gyvūnus“). Kadangi abu jie nagrinėja žmonių bei meno santykį su gyvūnais ir jų stebėjimu, tad ir pati įžanginė programa suteiks dar vieną galimybę skirtingomis prieigomis pažvelgti į 2025 m. festivalio temą – gyvūnus“, – sako S. Noreikaitė.
Jau rugsėjo 9 d., 18. 30 val., norintieji daugiau sužinoti apie FLUXUS performansus ir hepeningus šias praktikas išbandys Kauno menininkų namuose vyksiančiose dirbtuvėse su menininkais Alina Pilecka ir Marijonu Verbel. Dalyviai turės progą spontaniškai bei laisvai interpretuoti hepeningų partitūras, įkūnijant gyvūniškas formas išbandyti nestandartinius požiūrio taškus bei atrasti sąsajas tarp meno ir kasdienybės.
Tuo tarpu rugsėjo 10 d., 18.30 val., Kauno menininkų namuose vyks diskusija apie FLUXUS palikimą ir aktualumą šiandien, kurią moderuos meno ir kultūros tyrėja Lina Michelkevičė. Kartu su dalyvėmis parodų kuratore, menininke, dailės kritike Laima Kreivyte ir tarpdisciplininio meno kūrėja bei Čiurlionio muziejaus generalinio direktoriaus pavaduotoja Lina Pranaityte, bandys atskleisti, ką mums reiškia FLUXUS šiandien – ar jį dabar labiau siejame su istorine meno srove, turinčia konkretų palikimą, reprezentuojama istorinėse parodose ir FLUXUS kabinetuose.
Įžanginė programa dar labiau įsibėgės ketvirtadienį, 18.30 val., su menininku Andrej Polukord, pakviesiančiu į performatyvią ekskursiją Lietuvos zoologijos sode, kurios metu Galerijos Visur (vok. Galerie Uberall) įkūrėjas bei direktorius papasakos apie „Gyvūnų Gerovės Valstybės“ ekonomikos niuansus. Tiesa, vietų į šią ekskursiją nebėra.
Galiausiai rugsėjo 13-ąją, kopimo į Parodos kalną dieną, nespėjusieji įsijausti į FLUXUS dvasią galės dalyvauti specialiose kostiumų dirbtuvėse su Luku Dovydėnu Kauno Paveikslų galerijos lauko erdvėje nuo 17 val. Jų metu bus galima susikurti savo fantastinio gyvūno kostiumą arba gyvūniškas drabužių modifikacijas: papildomą kengūros kišenę pilve ar rankoves, primenančias vorų kojas.
Įžanginė FLUXUS festivalio programa, kaip ir rugsėjo 13 d. kopimas į Parodos kalną, nemokama, tačiau į kai kurias veiklas reikalinga registracija. Daugiau informacijos ir registracija – šioje nuorodoje.
Naujausi komentarai