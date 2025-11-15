Ilgakiemyje kvepėjo „Močiutės pyragas“

Renginio dalyvius sveikino Seimo narys Šarūnas Šukevičius, Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys, Kauno rajono Garliavos apylinkių seniūnas Eimuntas Raugevičius. Seniūnas Garliavos kultūros centro Ilgakiemio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorei Agnei Vodčicienei už kūrybiškumą, nuoširdų darbą ir užsidegimą, kiekvieną šventą paverčiantį mažu kultūros stebuklu, įteikė padėką.
Renginio metu buvo išreikšta padėka ir nuolatiniams Garliavos kultūros centro Ilgakiemio laisvalaikio salės rėmėjams: bendrovėms „Rivatra“, „MAREX Boats“ ir „OHO GROUP“.
Padėkos žodžiai skambėjo Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojams Vidai Jariomenko, Raimondai Petrolienei, Ramunei Mikelskienei, Astai Klimienei, Kristinai Zdanevičienei ir jos šeimai – dukroms Gabijai, Augustei, Austėjai ir vyrui Domui – už bendruomeniškumą, pagalbą ir gražius darbus.
Vakaro metu vyko devyniolikos pyragų degustacija ir nominacijų rinkimai. „Gardžiausio pyrago“ titulas atiteko Agnės Janušauskienės kepiniui, „Močiutės nostalgijos pyrago“ – Garliavos apylinkių seniūnijai, gražiausiu, puošniausiu pripažintas Miglės Palivonaitės pyragas, kūrybiškiausiu – „Sąnašos“ bendruomenės, o Viltės Rimovaitės – „Tobulu pyragu su kava“.
Renginio dalyvius džiugino muzikiniai pasirodymai – koncertavo retro žavesiu ir energija spindintis trio „The Ditties“, kanklininkas Modestas Ulberkis ir multiinstrumentalistas Juozas Strupinskas.
Šventinis vakaras tapo dar viena gražia tradicija, stiprinančia bendruomenės ryšius ir įprasminančia nuoširdų žmogišką bendravimą.
Naujausi komentarai