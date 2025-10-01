Improvizacijos teatras „IMPRO Kaunas“ pradeda savo 9-ąjį sezoną

Šį sezoną kviečiama į šiuos renginius:
Nemokamas improvizacijos pamokas Ąžuolyno bibliotekoje.
Kiekvieną pirmą mėnesio antradienį, 18.30 val. Pamokų metu susipažinsite su improvizacija iš arčiau, lavinsite gebėjimus atidžiau klausytis, dirbti komandoje, žaisti ir būti kūrybingam.
Nemokamus komedijos vakarus – „Impro džemus“.
Kiekvieną šeštadienį teatre vyksta atviri ir visada skirtingi komedijos vakarai, kuriuose scenoje žiūrovus juokina improvizacijos vilkai ir pradedantieji bei žmonės, kurie net nežino, kas yra improvizacija. Vakaro vedėjai pasirūpina, kad tiek žiūrovai, tiek atlikėjai juoktųsi susiėmę už pilvų. Vakaro metu scenoje atliekami įvairiausi improvizacijos žaidimai bei improvizuoti spektakliai.
Savaitines teatrinės improvizacijos pamokas.
Antradienio ir trečiadienio vakarais teatre vyksta improvizacijos pamokos pradedantiesiems – trumpo formato improvizacijos klubai. Į juos gali prisijungti visi norintys, be jokios patirties teatre ar mene, pradžioje pakanka tiesiog ateiti ir būti savimi. Kiekviena pamoka yra skirtinga ir paliečia improvizacijos menui bei asmeniniam tobulėjimui aktualias temas, tokias kaip: atidus klausymas, komandinis darbas, emocijų atpažinimas ir naudojimas, pasitikėjimas savimi, sąmoningumas pokalbyje, spontaniškumo lavinimas, buvimas lyderiu ir sekėju pagal poreikį, komedijos suvokimas, sceninė vaidyba ir dar daug daugiau.
https://improkaunas.lt/klubai/
Improvizacijų šou „ILGAS“.
Spalio 28 d. Kauno kameriniame teatre jūsų laukia aukščiausio lygio ilgo formato improvizacijos šou „ILGAS“. Jame trupė „Posh“ atliks keletą juokingiausių improvizacijos žaidimų ir vieną ilgą improvizuotą spektaklį. Apsilankyk pažiūrėti modernios, naujoviškos ir gaivios improvizacijos.
https://store.bilietai.lt/public/lt/event/481260/purchase/sector/8819?ref=improkaunas.lt
„Impro džemas“ Kauno menininkų namuose.
Komedijos vakarai kartą per mėnesį atkeliauja į Kauno menininkų namus. Jūsų lauks beprotiškiausios užduotys, patyrusių ir nepatyrusių improvizatorių kompotas, nuostabi atmosfera ir daug, daug komedijos. Nors esate ne elektromobilis, po džemo jausitės pasikrovę!
https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/impro-dzemas-kauno-menininku-namuose-481900/?fbclid
Ir tai dar ne viskas! Šį sezoną teatre įvairiausias teatro ir improvizacijos dirbtuves ves aukščiausio lygio svečiai iš užsienio bei Lietuvos. Sekite naujienas tinklapyje improkaunas.lt.
Laukiama svečiuose visų ir įspėjama, kad improvizacija yra užkrečiama.
Naujausi komentarai