Jau gegužės 9-ą dieną „Žalgirio“ arenoje pasirodys „trance“ muzikos legenda – ATB

Likus vienam mėnesiui iki koncerto, panašu, kad ATB surinks pilną „Žalgirio“ areną. Prie to taip pat prisidės ir tai, kad į atlikėjo pasirodymą „Žalgirio“ arenoje atvyksta 300 ATB fanų iš Vokietijos. Ne veltui šis atlikėjas yra tituluojamas „Trance“ muzikos „tėvu“.

Lietuvoje daugybę gerbėjų turintis atlikėjas ATB, kurio tikrasis vardas Andre Tanneberger – apie 20 metų žinomas vokietis, kasmet išleidžia po kelis viso pasaulio TV, radijo bei klubų hitus, kurie ilgai išsilaiko ir mūsų šalies radijo topuose. Ne veltui jis lyginamas su didžiausiomis „trance“ žvaigždėmis Paul van Dyk, Tiësto ir Armin van Buuren.

Andre Tannenberger'ui (geriau žinomam kaip ATB) apie dvidešimt metų besitęsiančios šlovės galėtų pavydėti daugelis. Tarp geriausių „trance“ muzikos didžėjų ir prodiuserių pasaulyje papuolantis vokietis vieną po kito leidžia milijonus žmonių visame pasaulyje užkariaujančius hitus. Už juos gerbėjai jį lygina su bene ryškiausiai žėrinčiomis trance muzikos žvaigždėmis Paul van Dyk, Tiësto ir Armin van Buuren.

ATB įtaka „trance“ muzikai yra neabejotina – jis padėjo atverti šiam žanrui duris į radijo eterį ir populiariąją kultūrą, parodydamas, kad trance gali būti ne tik energingas, bet ir jautrus. Nors per laiką jo muzikinis stilius šiek tiek evoliucionavo, jis išliko ištikimas savo estetikai – širdimi ir emocijomis paremtam skambesiui. Dėl to ATB gerbiamas ne tik kaip trance pionierius, bet ir kaip kūrėjas, sugebėjęs išlaikyti unikalų balsą elektroninės muzikos pasaulyje.

ATB ir jo pasauliniai hitai

Skirtingose pasaulio šalyse hitais tapusius ATB kūrinius galima vardinti labai ilgai: „9 PM (Till I come)“, „Ecstasy“, „Don't Stop“, „Killer“, „Let U Go“, „Hold you“, „Ecstasy“, „I Don't Wanna Stop“, „The Summer“, „Summer Rain“, „Believe In Me“, „Feel Alive“, „Long Way Home“, „Wrong Medication“, „Move On“ ir dar daug kitų. 2021-aisiais atlikėjas išleido hitą, kurį turbūt žino kiekvienas: „ATB x Topic x A7S - Your Love“, šis kūrinys ir kiti iki šiol skamba radijose, geriausiuose pasaulio festivaliuose ir naktiniuose klubuose. O šiais metais ATB sukūrė ir daugiau naujų kūrinių, kuriuos išgirsime ne tik paskutiniajame jo karjeros albume, bet ir gyvai gegužės 9-ąją „Žalgirio arenoje“.

Į jo pasirodymą „Žalgirio arenoje“ suvažiuos ne tik gerbėjai iš Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių: iš Latvijos, Estijos, taip pat laukiama gerbėjų iš Lenkijos bei Suomijos.

Gegužės 9-ąją pagrindinė miesto arena pavirs didžiuliu naktiniu klubu

Ruošiamasi įspūdingam renginiui – investuojama į aukščiausio lygio garso aparatūrą, apšvietimą, scenografiją. Atlikėjas pažadėjo paruošti specialų nepertraukiamą 1,5 valandos setą.

Organizatoriai teigia, jog šiuo metu dar yra pigiausių bilietų po 39 eurus, bet likus lygiai mėnesiui iki koncerto (balandžio 9 d.) – bilietai brangs. Bilietus įsigyti galima jau dabar Bilietai.lt puslapyje.