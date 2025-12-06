Kalėdinė meno mugė – pasigrožėti, pabendrauti ir įsigyti

Fotomenininkė Rusnė Kuliešiūtė ant stalo išsidėliojusi atvirukų, printų, knygų skirtukų, medžiaginių padėkliukų. Populiariausi – atvirukai. „Ne, neatvirauja, kam siųs, kam dovanos“, – sakė mergina. Ji pati – dažna mugių lankytoja dėl įvairesnio asortimento. Jose ieško ir dovanų.
Viena įsimintiniausių dovanų, kurią pati yra gavusi, – skrydis oro balionu.
„Mol'in“ keramikos studijos atstovės Irma Dagė ir Dinara Mikelionienė sakė, kad tikisi, jog jų keramika patiks mugės dalyviams, kad bus besidominčių, klausinėjančių. „Tikslas – ir pabendrauti, papasakoti, kaip mes dirbame, kodėl“, – teigė keramikės.
Pati pirmoji jų tos dienos pirkėja įsigijo tris gėles – sienos dekoracijas. „Labai smagu, kai žmogus įsigijęs mūsų dirbinį juo džiaugiasi“, – kalbėjo pašnekovės, pastebėjusios, kad mugė skirta palengvinti dovanų paieškai, tačiau nemažai žmonių pirko sau, o ne dovanojimui.
Atskleidė tradiciją artimiesiems ir draugams dovanoti savo rankų darbo kūrinius arba daržo, sodo gėrybes. „Irma dar augina ir riešutus. Kalėdoms ji visuomet atsineša riešutų ar spausto aliejaus“, – pateikė pavyzdį D. Mikelionienė.
Dovanos šeimai – bendros kelionės ir įspūdžiai, bendravimas, kol vaikai dar neišsibėgiojo po pasaulį.
Kiti mugės dalyviai buvo išdėlioję tapybos, tekstilės, juvelyrikos, grafikos ir daugybės kitų meno formų darbus. Tai – ir unikalūs kalėdiniai žaisliukai, ir akį traukiančios namų dekoracijos, išskirtiniai puodeliai ar įmantrios vazos, paveikslai, vienetiniai kalendoriai ir atvirukai, žiedai, auskarai ar kiti aksesuarai.
Kauno menininkų namų kultūros renginių prodiuserė Vaiva Marija Bružaitė pranešime spaudai šią mugę įvardijo kaip galimybę pasprukti nuo varginančio prekybos centrų triukšmo, kaip progą įsikvėpti, pabūti menininkų apsuptyje ir įsikrauti kūrybiškumo baterijas artėjant metų pabaigai.
Šeštadienį veikė ir kūrybinės dirbtuvės. Organizatoriai siūlė pasinaudoti galimybe išmokti lietuviškų smilkalų rišimo technikos, kalėdinio namų kvapo gamybos subtilybių, sužinoti apie augalus ir ramybę, miško ir pievų maudynes.
Naujausi komentarai