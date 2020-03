Kamerinės muzikos kursai: meistriškumo ir bendrystės pamokos

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vykę II J.Naujalio tarptautiniai kamerinės muzikos kursai subūrė beveik 40 jaunųjų muzikantų iš visos Lietuvos. Padedami patyrusių pedagogų, mokiniai galėjo pajausti bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą per muziką.

Patyrę pedagogai

Su jaunaisiais atlikėjais dirbo projekto sumanytojos, meno vadovės Ilonos Klusaitės sutelkta pedagogų komanda. Jau antrą kartą į Kauną atvyko "Xenia ansamblio asociacijos" prezidentė, Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos valdybos narė, smuikininkė Eilis Cranitch (Italija) ir Vokietijoje dirbantis altininkas, įvairių ansamblių bei orkestrų narys Ainis Kasperavičius.

Meistriškumo pamokas taip pat vedė dvi violončelininkės – Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė ir VDU Muzikos akademijos docentė Ramutė Kalnėnaitė bei "Airijos Kamerata" pagrindinė violončelininkė Miriam Roycroft (Airija).

Šią pedagogų komandą papuošė ir visų numylėtiniu tapo smuikininkas Önderis Baloglu (Vokietija), kuris Europoje žinomas ne tik kaip puikus kamerinės muzikos atlikėjas, orkestro "Les Essences" vadovas, bet ir kaip solistas, koncertuojantis su orkestrais.

Darbą vainikavo baigiamasis dalyvių koncertas, kuriame skambėjo kursų metu išmokti kūriniai. Bendro lietuvių ir užsienio svečių koncerto Kauno filharmonijoje metu jaunieji kursų dalyviai turėjo progą išgirsti muzikuojančius savo mokytojus, klausytis puikaus kamerinės muzikos kūrinių atlikimo. Pasiklausyti muzikuojančio tautiečio smuikininko Ö.Baloglu atvyko Turkijos ambasadorius Gökhanas Turanas.

Galimybė groti ansambliu

Smuikininkė I.Klusaitė prisipažino: organizuoti tokio masto renginį nėra lengva – prireikia diplomatijos, geraširdiškumo, kantrybės.

"Dėlioti tą, vaizdžiai tariant, dėlionę privalai kasdien... ir tik pabaigoje gali išvysti visą vaizdą. Nepaprastai svarbi žmonių ir institucijų pagalba. Ir šį kartą didžiausia padėka tenka Lietuvos kultūros tarybai, jau antrąkart patikėjusiai renginio svarba mūsų šalies jaunajai kartai, suteikdama dalinį finansavimą. Dėl Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos direktoriaus R.Simanavičiaus plataus ir pažangaus matymo mūsų renginys turi puikias sąlygas gimnazijos patalpose", – parama džiaugėsi I.Klusaitė.

Skatinant jaunuosius atlikėjus domėtis klasikine muzika ansambliams, keliant jų grojimo lygį ir vystant sceninę patirtį, galima sugriauti tarp šiuolaikinio jaunimo dažnai atsirandančias vienišumo sienas.

"Per muziką mokome juos drauge prasmingai leisti laisvalaikį, gyvai bendrauti. Be tikėjimo, meilės ir vilties ši misija būtų neįmanoma. Regis, mums pasisekė juos užkrėsti kamerinės muzikos virusu!" – džiaugėsi žinoma pedagogė.

Smuikininkė E.Cranitch džiaugėsi talentingais ir labai imliais jaunaisiais muzikantais, nestokojusiais dėmesio kiekvieno mokytojo patarimams. "Mačiau kokie laimingi jie buvo, atrasdami naujus grojimo aspektus ar dalydamiesi sava muzikine patirtimi su grupės partneriais", – pastebėjo ji.

Dabar belieka laukti kitų metų ir puoselėti tai, ką mums suteikė mokytojai – meilę muzikavimui kartu.

Darbą ansamblyje ji lygino su dėlione, kurios net smulkiausia detalė yra būtina, norint sukurti visą paveikslą. "Kiekvienas instrumentas yra būtinas kvartete ar kvintete, siekiant partitūrai suteikti gyvybę! Be antro smuiko ar alto, ar antros violončelės partitūroje būtų skylės, taigi kūrinys būtų ne visas! Todėl visi ir kiekvienas grupės narys mokosi suvokti, koks svarbus yra jų balsas, kaip svarbu žiūrėti į partnerį, grojant drauge melodiją ar lydint ją", – pastebėjo pedagogė.

Charakterio ugdymas

E.Cranitch negailėjo gerų žodžių ir kursų organizatoriams, ir pedagogams. "Mokykla sudarė puikias, naudingas įvairioms veikloms, sąlygas. Organizatoriai taip gerai pasiruošė iš anksto, kad nuo pat kursų starto iki finišo viskas tiesiog plaukte plaukė. Ilona lydėjo kiekvieną – mokinį ar kolegą – su šypsena, niekada nesikirto su niekuo – tikrai charizmatiška vadovė. Su tarptautine aukšto lygio mokytojų komanda buvo be galo naudinga dalytis patirtimi ir labai gera groti drauge mokytojų koncerte. Dėkoju už taip įsiminusį Kauną. Po šių išgyvenimų jaučiuosi geresnis žmogus ir muzikantė", – sakė ji.

Ar reikalingi ir naudingi tokie kursai? Vienas iš ansamblinio muzikavimo entuziastų, kamerinės muzikos festivalio "Europos kamerinės muzikos tradicijos bei jaunieji talentai" Bulgarijoje įkūrėjas ir vadovas, altininkas A.Kasperavičius sako vienareikšmiškai: "Taip."

Muzikuojant bendrai įgijima visose gyvenimo srityse vertingų gebėjimų: ištvermės, kantrybės, gebėjimo planuoti, būti lanksčiam, laikytis kartu ir ieškoti kompromisų. Anot jo, grojimas ansamblyje stiprina charakterį, ugdo visapusišką asmenybę ir ruošia gyvenimui.

Pralaužė formalumo ledus

Marijampolės meno mokyklos devintokė Lukrecija Kalinauskaitė Tarptautiniuose J.Naujalio kameriniuose kursuose dalyvavo jau antrus metus. "Tai galimybė susipažinti su nuostabiais dėstytojais, gauti naujų žinių ir dar geriau pažinti muziką. Labai džiaugiuosi, kad yra mokytojų, kurie imasi organizuoti tokius kursus. Kelios dienos kursų buvo kupinos naujų pažinčių, pojūčių, žinių ir prabėgo labai greitai", – džiaugėsi jaunoji muzikantė.

Jos bendraamžei Evai Baltrūnaitei iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos tai buvo nuostabi galimybė ne tik sužinoti daugiau apie kamerinį ansamblį, bet ir pasisemti specialybės žinių.

"Pamokos ir kiekvienas pokalbis su mokytojais buvo pasakiški. Turbūt nė vienas iš dalyvių nesitikėjome, kad mums vieno kūrino principus dėstys skirtingi mokytojai. Kiekvienas bruožas, kiekvienas akcentas, pauzė, įkvėpimas ir žvilgsnis buvo pastebėtas. Juk ansamblio muzikavime – visi turi gyventi vienu kvėpavimu ir vienu širdies plakimu. Suklydus nė karto negavome pastabos, – džiaugėsi mergina. – Visi nuoširdžiai dalijo patarimus, pasakojo savo patirties žinias ir skatino bandyti dar ir dar. Su kiekviena diena, kiekviena pamoka ansambliuose suartėjome, iš atskirų charakteringų menininkų asmenybių tapome tartum viena būtybė. Dabar belieka laukti kitų metų ir puoselėti tai, ką mums suteikė mokytojai – meilę muzikavimui kartu."

Danielė Paužaitė iš Kėdainių muzikos mokyklos grojimą ansambliuose vadino gera treniruote, kai mokomasi išgirsti kitus bei drauge išgyventi muziką. Ji pastebėjo, kad kursai buvo turiningas ir prasmingas atostogų laikas. Vaikai ne tik drauge muzikavo bet ir bendravo su bendraamžiais, susirado naujų draugų.

"Pagalvojus apie kursus, suvoki, kad per ne visą atostogų savaitę pasisėmei daug to, ko dažniausiai nepatiri per atostogas – įkvėpimą groti, supratimą apie muziką, o kartu poilsį su kamerine muzika ir nuostabiais dėstytojais šalia. Tai nepalyginama su neatliktais namų darbais... – mintimis dalijosi J.Naujalio muzikos gimnazijos mokinė Marija Vaitkutė. – Penkias dienas, grodami kamerinę muziką, praleidome lyg poilsio oazėje. Net mokykla pavirto visai kita – stebuklinga erdve, pripildyta nuostabių džiaugsmo akimirkų, ansamblių muzikos garsų ir dėstytojų buvimo drauge pojūčio. Juk dėl jų mes tiek daug visko patyrėme. Norėtųsi, kad kursai būtų ne tik dažnesni, bet, žinoma, ir ilgesni, kad pavyktų ilgiau pabūti toje gerų emocijų, šypsenų ir muzikos sklandančioje erdvėje!"