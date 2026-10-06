„Kaunas Blues“ nemokama dienos programa stoties rajone, Šančiuose ir Naujamiestyje

Šią dieną „Kaunas Blues“ koncertų salę iškeis į tikrą Kauną. Muzika skambės geležinkelio ir autobusų stotyse, požeminėje perėjoje, autentiškose kavinėse ir baruose, o dieną vainikuos koncertai „Volfas Engelman Galerijoje“. Visa dienos programa – nemokama.
„Norėjome, kad žmonės šią judėtų su muzika. Išlipi iš traukinio – ir jau esi programoje. Užsuki į požeminę perėją – ten groja multiinstrumentalistas. Nueini į „Čeburekinę“ – skamba rokas. Šančiuose tavęs laukia vietinis bliuzas, o dieną užbaigiame Afrikos ritmais ir „Arklio Galios“ chaosu. Tai ir yra „Kaunas Blues“ idėja – bliuzas gali gyventi bet kur“, – sako festivalio organizatoriai.
Muzikinė kelionė prasidės dar traukinyje
Vilniečiams festivalio diena prasidės dar prieš atvykstant į Kauną. 11.10 val. iš Vilniaus išvykstančio traukinio keleivius linksmai nuteiks „Fortunati Band“, o 12.30 val. Kauno geležinkelio stotyje juos pasitiks kūrėjas ir eksperimentatorius Hassan Alp Çelikel.
Geležinkelio stoties perėjoje (M. K. Čiurlionio g. 16) nuo 12.30 iki 16 val. klausytojų lauks du skirtingi, tačiau vienodai nenuspėjami pasirodymai. Iš Peru kilęs „El Brujo“ čia surengs gyvą pasirodymą, kuriame susipins Lotynų Amerikos ritmai, fleitos, vokalo ir būgnų skambesys. Tuo metu Vilius Jasaitis leis sau ir publikai nežinoti, kas nutiks toliau – pasitelkęs looperį jis kurs muziką čia pat, sluoksniuodamas garsus ir bandydamas nustebinti net pats save.
Nuo stoties muzikos kelionė tęsis toliau. Kauno autobusų stotyje gros Ignas iš Ignalinos, savo muziką vadinantis pozityviausiu lietuvišku regioniniu regiu. Tuo pat metu požeminėje perėjoje prie autobusų stoties pasirodys Rustamas Ibadulaevas, kurio improvizacijose susitinka Turkijos, Irano ir Armėnijos garsai. Vyks ir jam session.
Nuo „Čeburekinės“ iki „Šančių apynėlio“
„Kaunas Blues“ dienos programoje lankytojų laukia vietos, kurias vieni kauniečiai puikiai pažįsta, o kiti galbūt atras pirmą kartą.
„Čeburekinėje“ skambės Kauno roko grupės „Garma“ akustinis pasirodymas. Kavinėje „Viržuona“ susitiks du skirtingi bliuzo pasauliai – Algis Fediajevas, savo muziką vadinantis akustine psichodelika, ir No Lip Bush, grąžinantis klausytojus į senąjį Misisipės deltos bliuzą.
Tuo metu legendiniame „Šančių apynėlyje“, gyvuojančiame nuo 1958-ųjų, pasirodys senjorų grupė „Nevystantys žiedai“, atliekanti savitą, iš gyvenimo patirčių ir bendro muzikavimo gimstantį bliuzą. „Šančių apynėlis“ – viena iš vietų, kuriose pati aplinka tampa programos dalimi: čia išlikę autentiški ąžuoliniai stalai, menami garsūs Kauno krepšininkai ir senosios alaus cisternos.
Kavinėje-bare Birštono g. 6 – pilnos sudėties „Rakija Klezmer Band“, kurios klezmerio, Balkanų ir Rytų Europos muzikos mišinys žada daug judesio.
Muzika, kurios neįmanoma sudėti į vieną lentyną
„Pas Virginiją“ klausytojai galės išgirsti Eugenijų Raugą ir Paulių Arlauską – bliuzo, roko, improvizacijos ir eksperimentinės kūrybos susitikimą. O „Žaliukėje“, vienoje seniausių Kauno maitinimo vietų, veikiančioje nuo 1966 metų, susitiks Lietuvos ir Lenkijos bliuzo gitaristai Aleksandr Belkin ir Bogdan Topolski.
Dienos programą 16 val. užbaigs du visiškai skirtingi, tačiau vienodai nenuspėjami pasirodymai „Volfas Engelman Galerijoje“. „Afrodelic“, vadovaujama Viktoro Diawaros, į sceną atsineš Vakarų Afrikos ritmus, hiphopą, funką, dub ir elektroniką. Po jų – „Arklio Galia“, grupė, kurios muziką, kaip patys sako, paprasčiau išgirsti nei paaiškinti.
Bliuzas, kuris gyvena ne tik scenoje
Nemokama „Kaunas Blues“ dienos programa jau tapo festivalio tradicija. Jos idėja – atverti muzikai neįprastas erdves ir kartu parodyti autentišką Kauną: stoties rajoną, Šančius, senąsias kavines ir barus.
Ši koncepcija neatsitiktinė – bliuzo istorija nuo seno susijusi su geležinkeliais, stotimis, pakelės užeigomis ir juke joints, kur muzika buvo neatsiejama kasdienybės dalis. „Kaunas Blues“ šią tradiciją perkelia į šiandieninį Kauną, kviesdamas atrasti jo vietas ir gyvą muziką jose.
„Kaunas Blues“ nemokama dienos programa
Spalio 10 d. 12.30–18.00 val. Kauno stoties rajonas, Šančiai, Naujamiestis
Visa programa ir vietų žemėlapis – gmgyvai.lt „Kaunas Blues“ dienos programoje
„Kaunas Blues“ vakaro programa
Spalio 8 d. 19 val. Volfas Engelman Galerija
Spalio 9–10 d. 19 val. Kauno sporto halė
Bilietai: Bilietai.lt
Daugiau informacijos ieškokite: www.gmgyvai.lt
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė
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