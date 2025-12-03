„Kaunas Blues“ šventė jau šį sekmadienį Kauno sporto halėje

Prieš pasirodymą Gaelle pasidalijo išskirtiniu, atviru ir jautriu interviu apie savo kelią į muziką, susitikimus su legendomis, motinystės įkvėpimus ir tikėjimą, kad muzika turi galią suvienyti žmones.
Specialus interviu „Kaunas Blues“ festivaliui – bliuzroko žvaigždė iš Paryžiaus Gaelle Buswel.
– Prisimink savo pradžią muzikoje – nuo ko viskas prasidėjo?
– Man buvo 13 metų, kai pradėjau groti gitara. Labai greitai ėmiau groti nedideliuose koncertuose bendruomenės centruose savo miestelyje. Taip pat laiką leisdavau dainuodama savo kambaryje ir vogdama tėvų vinilines plokšteles, kad galėčiau klausytis Janis Joplin!
Sulaukusi 17-os prisijungiau prie fanko ir ritmenbliuzo koverių grupės, o tuo pačiu metu subūriau savo pirmąją autorinės muzikos grupę pavadinimu „Cam On“. Būtent vieno koncerto su „Cam On“ metu sutikau Teksaso bliuzmeną Neal Black, su kuriuo 2010 m. įrašiau savo pirmąjį albumą savo vardu.
– Kodėl nusprendei tapti muzikante?
– Aš visada kūriau muziką, nes mano tėvai ją labai mylėjo, tačiau noras iš jos pragyventi – tai jau kita istorija (juokiasi). Tėvai labai norėjo, kad baigčiau mokslus. Kai mano tėvas buvo jaunas, jis grojo roko grupėje, o jų vokalistas 8-ajame dešimtmetyje mirė nuo perdozavimo. Tėvai nelaikė muzikos labai sveika aplinka, bet jie niekada netrukdė man tikėti muzika. Jie mane visada palaikė – net ir šiandien, ir tai man labai brangu.
Kai man sukako 20 metų, susirgau rimta liga, ir mama pasakė, kad turiu pasirinkti gyvenimą, kokio noriu, nes turime tik vieną. Nusprendžiau pasinerti į muziką – kartu pabaigdama ir mokslus.
– Kokius etapus gali išskirti savo muzikinėje karjeroje? Kur esi dabar?
– Visada sunku atsitraukti ir pažvelgti į viską, ką nuveikiau. Bet kai manęs to paklausia, suprantu, kad pasiekiau daug gražių dalykų. Muzikanto kelias – kaip pats gyvenimas: tikri pakilimai ir nuosmukiai, kol kuri projektą. Patyriau daug visko – ir labai gražaus, ir sunkaus, kaip ir visi.
Man labai pasisekė sutikti nuostabių muzikantų, su kuriais groju iki šiol, ir sulaukti palaikymo iš bliuzo bendruomenės Prancūzijoje – tai man padėjo surengti pirmuosius koncertus. Tai neįkainojama! Vėliau sutikau ir žmonių, kurie man padėjo, pavyzdžiui, mano koncertų organizatorių „GDP“, su kuriuo grojau apšildydama Jonny Lang, Ringo Starr, Beth Hart ir „ZZ TOP“. Susitikti su šiais atlikėjais – itin praturtinanti ir motyvuojanti patirtis.
Taip pat sulaukiau didžiulio palaikymo iš savo klausytojų. Mano fanai – nuostabūs: jie pirmieji pradėjo skleisti mano muziką, ir tai labai svarbu. Jie net padėjo mums finansuoti albumų įrašus.
Nuo 2011 m. įrašiau keturis studijinius albumus ir vieną gyvo garso albumą legendinėje „Abbey Road Studios“. Pradėjau nuo nulio ir nieko nepažinojau muzikos scenoje, bet visos šios pažintys pakeitė mano gyvenimą.
– Kas esi be muzikos? Ką mėgsti veikti laisvalaikiu?
– Mėgstu vaikščioti, keliauti, leisti laiką su šeima ir draugais. Tapusi mama tiek daug visko atradau iš naujo – laikas su dukra mane ramina. Taip pat atradau naują aistrą – lipdymą iš molio (juokiasi)!
– Ar manai, kad gyvenimo iššūkiai padeda sukurti geresnį meną?
– Visada! Mane įkvepia kasdienybė ir žmonės, kuriuos sutinku.
– Kas būtum, jei ne muzika?
– Manau, dirbčiau su gyvūnais. Kai buvau vaikas, svajojau būti veterinarė – kaip ir daugelis vaikų (juokiasi). Visada sakiau, kad jei kada nustosiu groti, norėčiau rūpintis pandomis.
– Tavo muzikos guru – geriausi menininkai?
– Jonny Lang tikriausiai yra tas atlikėjas, kuris mane labiausiai įkvėpė rinktis šį kelią. Nuostabu tai, kad mano norų sąraše pirmas punktas buvo: „Vieną dieną groti su Jonny Lang.“ Atrodė visiškai neįmanoma. Bet kai 2017 m. turėjau garbę apšildyti visą jo Prancūzijos turą, pagalvojau: „Gerai, čia viskas prasideda.“ Visi turime teisę svajoti – svajonės išsipildo ne tik kitiems.
– Koks buvo geriausias koncertas, kurį esi mačiusi?
– Žinoma, visi Jonny Lang koncertai yra mano mėgstamiausi! Bet „Stereophonics“ koncertas „L'Olympia“ salėje Paryžiuje buvo neįtikėtinai gražus.
– Kaip susitikai visas šias muzikos žvaigždes? Gal turi istorijų?
– Jas sutikau dėl savo koncertų organizatoriaus „Gerard Drouot Productions“, kuris rengė jų koncertus. Turiu daug istorijų, bet dvi iš jų – tikros beprotybės.
Pirmoji – su Ringo Starr 2018 m. turėjome tik 7 minutes garso patikrai. Ir per tą laiką kažkas palietė mane per petį. Atsisukau – o tai buvo Ringo Starr! Jis tarė: „Labas, Gaelle, aš Ringo, labai džiaugiuosi, kad esi čia.“ Mane šokiravo, kad jis žinojo mano vardą! Tą vakarą mes grojome „Help“ akustinę versija, ir jis leido mums atlikti savo interpretaciją. Tai buvo neįtikėtina – groti „The Beatles“ dainą apšildant vieną iš „The Beatles“ narių. Dar nuostabiau – salėje, šalia mano mamos, sėdėjo Joan Baez. Mama buvo jos gerbėja jaunystėje, tad tai buvo tarsi simboliškas „ačiū“ už tai, kad ji manimi tikėjo.
Su „ZZ Top“ viskas taip pat buvo nerealistiška. Mano tėtis labai norėjo juos pamatyti gyvai, ir pirmą kartą tai įvyko būtent tuomet, kai aš juos apšildžiau. Billy Gibbons priėjo pasisveikinti su mano tėvais – buvo magiška pagalvoti, kad užaugau su jų muzika dėl savo tėvų, ir dabar mes tai patyrėme kartu.
– Kaip jautiesi dėl dabartinio pasaulio? Kur, tavo manymu, jis juda?
– Nebesu tikra, ką galvoti. Tapusi mama, daug labiau nerimauju. Meldžiuosi, kad pasaulis taptų geresnis ir kad žmonės išmoktų mylėti vieni kitus. Tikiu, kad muzika turi galią suvienyti, o ne skaldyti. Mūsų, muzikantų, darbas – linksminti, raminti, suteikti vilties, įkvėpti ir parodyti, kad viskas įmanoma, jei dirbame kartu.
– Ar lankei „Juke Joint“ (gyvos muzikos baras) tipo vietas JAV? Kokie ryškiausi prisiminimai?
– O taip! Mano stipriausias prisiminimas – susitikimas su gatvės muzikantu David Quick Ostine, Teksase. Su juo grojome be sustojimo 48 valandas garaže kartu su kitais muzikantais. Jis man padovanojo vieną savo dainų – „No One Else“. Po kelių mėnesių, grįžusi į Prancūziją, nusprendžiau sugrįžti į Austiną ir įrašyti tą dainą kartu su juo. Su geriausia drauge tris dienas jo ieškojome Ostino gatvėse, nes jis neturėjo telefono. Tai buvo lyg filmas!
– Ar muzika – tavo vienintelis išgyvenimo būdas?
– Kaip sakoma: „Tik muzika!“
„Gera muzika gyvai“ gruodžio 7 d. kviečia susitikti Kauno sporto halėje ir pasinerti į Gaelle Buswel muzikos vakarą, kupiną šilumos, įkvėpimo ir gaivališkos scenos energijos.
Šis koncertas – reta proga iš arti patirti atlikėją, kuri savo istorijomis, nuoširdumu ir scenine laisve uždega publiką visame pasaulyje.
„Kaunas Blues“ festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
Bilietai ir informacija: bilietai.lt.
