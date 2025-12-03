 Scenos padūkėliai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pirmąkart koncertuos Kauno sporto halėje

Scenos padūkėliai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pirmąkart koncertuos Kauno sporto halėje

2025-12-03 12:41 klaipeda.diena.lt inf.

Kitų metų pradžioje viena populiariausių ir energingiausių Lietuvos grupių „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ surengs ilgai lauktą siautulingą koncertą Kaune. Stereotipus laužantys muzikos padūkėliai 2026 m. vasario 15 d. pirmą kartą savo karjeroje lips į legendinės Kauno sporto halės sceną. Koncerte skambės ne tik laiko patikrinti grupės hitai „Į Venesuelą“, „Mažulė“, „Daug dienų“, „Mangai“, bet ir nauji, iki šiol niekur neskambėję kūriniai.

Scenos padūkėliai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pirmąkart koncertuos Kauno sporto halėje
Scenos padūkėliai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pirmąkart koncertuos Kauno sporto halėje / Organizatorių nuotr.

Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Į Venesuelą“: 

„Atsiprašome už nejaukią, taip vadinamąją „Dianos pauzę“ – Kaune koncertavome išties senokai. Susitikime vasario 15 d. Kauno sporto halėje. Atsivešime ne tik savo sunkiąją artileriją – „Mažulė“, „Į Venesuelą“, „Mangai“, bet ir visiškai naujų, niekur negirdėtų simfonijų“, – šypsojosi grupės nariai.

Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Mažulė“:

Prieš dvejus metus kol kas naujausią savo albumą „Viskas bus gerai“ išleidusi grupė kviečia susitikti šioje ikoniškoje koncertų salėje, menančioje svarbiausius šalies įvykius. 2026 m. vasario 15 d. energija pulsuojantys scenos chuliganai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ sugrįš į laikinąją sostinę ir surengs įspūdingą šou, kuris nepaliks abejingų.

Grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ gerbėjų laukia ne tik eilinis koncertas, o tikras muzikinis spektaklis, kupinas netikėtumų, teatralizuoto humoro ir specialiai šiam, vieninteliam pasirodymui, sukurtos scenografijos.

Bilietus į grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ išskirtinį koncertą Kauno sporto halėje galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Bilietai.lt“.

Organizatorių nuotr.

Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Daug dienų“: 

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Kauno sporto halė
Antikvariniai Kašpirovskio dantys
koncertas
hitai
naujos dainos
scenos chuliganai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų