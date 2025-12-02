Koncertų turui besirengiantis Saulius Prūsaitis: nesu tautos gydytojas, bet nesu ir nuodytojas

„Kiekviena mano daina sukelia diskusijų audrą komentaruose. Vieni kelia neapykantos bangas, kiti sako: o man visai patinka. Aš, kai kuriu, tiesą sakant, nelabai prognozuoju, kaip žmonės naujas dainas priims. Net nežinau, kokia kita daina bus. Darau taip, kaip man pavyksta geriausiai. Ko gero, nesu tautos gydytojas, bet ir nesu nuodytojas“, – sakė jis.
„Antradienis“ – labai prūsaitiškas kūrinys, su potencialiu hito užtaisu: aiškiu ritmu, optimistine melodija ir savaime atmintin įkrentančiais žodžiais.
„Antradienis“ vaizdo klipas: https://youtu.be/ej464jsMmaY?si=A4Fa-5tyQMdZkdD_.
Kūrinys „Nelengva“ – tarsi priešprieša pirmajam: lyrinis, net skausmingas, atskleidžiantis rečiau matomą, itin jautrią dainininko pusę. Vaizdo klipas neša ir gana rimtą, apmąstymus skatinančią, žinutę, kurią pamatys tik tie, kurie peržiūrės jį iki pat galo.
Dainos „Nelengva“ vaizdo klipas: https://youtu.be/277JArXe9P0?si=TNyc3ljY5HOTMfkE.
Dainininkas žada, kad abu nauji kūriniai nuskambės jo koncertinėje programoje „Einam šokt!“, su kuria jis gruodį ir sausio pradžioje aplankys 11 Lietuvos miestų. Turas prasideda jau kitą savaitę: gruodžio 11 d. Klaipėdoje, Žvejų rūmuose.
Saulius Prūsaitis sako: „Einam šokt!“: 12.11 Klaipėdoje, 12.12 Marijampolėje, 12.13 Utenoje, 12.18 Vilniuje, 12.20 Birštone, 12.21 Šiauliuose, 12.26 Mažeikiuose, 12.27 Kaune, 12.28 Panevėžyje, 12.31 Alytuje, 01.03 Palangoje!
