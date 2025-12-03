 Andriaus Mamontovo turo kulminacija įvyks Vilniuje – ten, kur „Laužo šviesa“ tapo nacionaliniu hitu

2025-12-03 13:32
Dainų autorius Andrius Mamontovas skelbia dar vieną – ir paskutinį – 2026 m. turo „TIK HITAI“ tašką. Birželio 5 d. įspūdingo šou kulminacija įvyks Vilniaus Kalnų parko amfiteatre. Čia skambės geriausi atlikėjo solinės karjeros hitai, atliekami su galingą energiją kuriančia grupe, o ši vieta jam yra išskirtinai svarbi.

Tai bus pirmasis A. Mamontovo didelio formato koncertas sostinėje po trejų metų pertraukos.

„Kitąmet sukaks 40 metų nuo tada, kai Kalnų parko amfiteatre buvo filmuojamas filmas „Kažkas atsitiko“. Su „Foje“ jau buvome šiek tiek žinomi, bet po šio filmo „Laužo šviesa“ tapo nacionaliniu hitu visiems laikams. „Antis“ irgi plačiai atpažįstami, o Kernagis, turbūt, galutinai perėjo į neliečiamųjų statusą“, – sakė A. Mamontovas.

Kalnų parkas atlikėjui siejasi ir su asmeniniais prisiminimais. „Čia, stadione, vykdavo „Roko maršai“. Vaikystėje su draugais ne kartą bėgiodavome per tuos stačius parko šlaitus. Ant kalno stovi radijo bokštelis, netoli Trijų kryžių. Dar atsimenu laiką, kai tų kryžių nebuvo – senieji buvo užkasti. Tai buvo mūsų žaidimų vieta“, – prisiminė jis.

Birželio 5 d. koncerte skambės dainos, tapusios A. Mamontovo kūrybos ašimi ir lydinčios klausytojus jau tris dešimtmečius: „Geltona. Žalia. Raudona“, „Meilės nebus per daug“, „Jūreivio daina“, „Ufonautai“, „Kregždutės“ ir daugybė kitų. Scenoje gros ta pati grupė, su kuria A. Mamontovas kuria šio turo energiją.

Prieš Vilniaus koncertą „TIK HITAI“ pirmą kartą suskambės ir arenose – kovo 20 d. Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje bei kovo 27 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. Čia klausytojai išgirs visą programą, sudarytą iš kūrinių, tapusių bendros atminties dalimi ir įamžintų riboto tiražo dvigubame vinile „Geriausios dainos (Pirma dalis)“.

Arenose žiūrovų lauks vizualiai ir techniškai ambicingas šou: judančios platformos, trimačiai vaizdo efektai, transformuojamos LED lubos ir su muzika kvėpuojanti šviesų architektūra. Ši sceninė konstrukcija keliaus ir į Vilniaus koncertą.

