Saulius Prūsaitis prisišokinėjo: daugiau niekada!

„Ieškojome sinonimo žodžiui „šokt“ ir internete netyčia atradome patį kvailiausią daiktą, su kuriuo galima šokt – šokliuką. Šokti juk galima ne tik koncerte, bet ir į aukštį. Tai va ir pašokinėjom. Kiekvieną miestą, kuriame vyks koncertai, šokliuku apšokavome. Tris paras užtrukom ir galiu drąsiai pasakyti: daugiau niekada!“, – sakė Saulius Prūsaitis.
Jo unikalus eksperimentas šokuoti šokliuku vienuolikoje Lietuvos miestų užfiksuotas nuotaikingame vaizdo klipe:
„Kelionė buvo smagi, pilna nuotykių: ir su policija teko pabendrauti, ir su poniom ant Palangos tilto pašokti, o kelis sykius vos nenusivožiau ant nelygaus pagrindo šalia miestų ženklų. Buvo juokinga iki negalėjimo. Manau, kad tikrai prisišokinėjau“, – juokėsi Saulius ir prisipažįsta, kad į šokliuką net pažiūrėti nebegali.
Šokliukas dažnai įsivaizduojamas kaip vaikų žaidimo priemonė, tačiau yra ir suaugusiems skirtos galingos šokinėjimo lazdos, sudėtingiems ir pavojingiems triukams atlikti. Jos vadinamos „pogo“. Šokinėjimas „pogo lazda“ – viena iš ekstremalaus sporto rūšių. Su šia lazda iš tiesų galima ne tik šokti, bet ir prisišokti: nusisukti sprandą – labai nesunku.
Saulius Prūsaitis sako: „Einam šokt!“: 12.11 Klaipėdoje, 12.12 Marijampolėje, 12.13 Utenoje, 12.18 Vilniuje, 12.20 Birštone, 12.21 Šiauliuose, 12.26 Mažeikiuose, 12.27 Kaune, 12.28 Panevėžyje, 12.31 Alytuje, 01.03 Palangoje!
