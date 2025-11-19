 Saulius Prūsaitis prisišokinėjo: daugiau niekada!

2025-11-19 12:11
Pranešimas spaudai

Saulius Prūsaitis skelbia žiemos koncertų turą „Einam šokt!“. Koncertai gruodį vyks vienuolikoje Lietuvos miestų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Mažeikiuose, Utenoje, Birštone ir Palangoje. Besirengdamas svarbiausiems metų pasirodymams, jis prašokavo visą Lietuvą – niekada neatspėsit kaip.

„Ieškojome sinonimo žodžiui „šokt“ ir internete netyčia atradome patį kvailiausią daiktą, su kuriuo galima šokt – šokliuką. Šokti juk galima ne tik koncerte, bet ir į aukštį. Tai va ir pašokinėjom. Kiekvieną miestą, kuriame vyks koncertai, šokliuku apšokavome. Tris paras užtrukom ir galiu drąsiai pasakyti: daugiau niekada!“, – sakė Saulius Prūsaitis.

„Kelionė buvo smagi, pilna nuotykių: ir su policija teko pabendrauti, ir su poniom ant Palangos tilto pašokti, o kelis sykius vos nenusivožiau ant nelygaus pagrindo šalia miestų ženklų. Buvo juokinga iki negalėjimo. Manau, kad tikrai prisišokinėjau“, – juokėsi Saulius ir prisipažįsta, kad į šokliuką net pažiūrėti nebegali.

Šokliukas dažnai įsivaizduojamas kaip vaikų žaidimo priemonė, tačiau yra ir suaugusiems skirtos galingos šokinėjimo lazdos, sudėtingiems ir pavojingiems triukams atlikti. Jos vadinamos „pogo“. Šokinėjimas „pogo lazda“ – viena iš ekstremalaus sporto rūšių. Su šia lazda iš tiesų galima ne tik šokti, bet ir prisišokti: nusisukti sprandą – labai nesunku.

Saulius Prūsaitis sako: „Einam šokt!“: 12.11 Klaipėdoje, 12.12 Marijampolėje, 12.13 Utenoje, 12.18 Vilniuje, 12.20 Birštone, 12.21 Šiauliuose, 12.26 Mažeikiuose, 12.27 Kaune, 12.28 Panevėžyje, 12.31 Alytuje, 01.03 Palangoje!

Rūtenis
Vaidintu klouną, būtų daug teisingiau, nei vaidinti dainininką, bet vaidinti klouną reikia turėti la a a abai didelį talentą, o tas scenos varguolis. Tačiau nesakau, kad eilinis iš gatvės pagriebtas praeivis ir į sceną, kadangi, reikia pripažinti, jog per teik metų visgi yra kažko pramokęs.
0
0
geras
filmukas. Prūsaitis kaip visada - kai sugalvos...Ir niekad pro šalį..:D) P.S. Dawai daugiau
1
0
