Kaune – Italų dienos: kultūros, istorijos ir partnerystės šventė

Šių metų programa – ypač įvairi: paskaitos, ekskursijos, koncertai, parodos, kino seansai, itališkas piknikas Botanikos sode ir net 100 neapolietiškų picų Kaunui. Renginių ciklas skirtas visiems, norintiems pasinerti į itališką gyvenimo džiaugsmą.
Italų dienos neapsiriboja vien kultūrinėmis patirtimis – tai ir miestų-partnerių ryšių stiprinimas. Kaunas draugystės saitais yra susijęs su Breša, Ferara, Rende ir Kava de Tireni miestais. Pasak Kauno vicemero Manto Jurgučio, ši šventė – puiki proga pasimėgauti itališka kultūra, gilinti bendradarbiavimą.
„Italų dienos – daugiau nei renginiai. Tai mūsų draugystės su Italijos miestais šventė, galimybė užmegzti naujas partnerystes, puoselėti kultūrinius ir bendruomeninius ryšius. Kaunas ir Italija turi daug bendro – meilę menui, muzikai, maistui, architektūrai ir istorijai. Džiaugiuosi, kad ši šventė tampa tiltų statytoja tarp mūsų miestų ir žmonių“, – teigė jis.
Šventinių renginių pradžia
Rugsėjo 18 d. 9 val. Ąžuolyno bibliotekoje Italų dienas pradės paskaita moksleiviams „Pragariškasis Dantės Aligjerio Komedijos muzikalumas“. Čia jaunimas atras kitokį būdą skaityti „Dieviškąją komediją“, įsigilinant į žodžių skambesį ir garsų prasmę.
Popietę Vytauto Didžiojo universitete vyks italų kalbos įvadinės pamokos, į kurias prisijungti gali visi norintieji – registracija nebūtina.
Vakare kultūros mėgėjai galės pasirinkti net kelis renginius: ekskursiją „Atrask Italiją Kauno senamiestyje“, italų kompozitorių vokalinės muzikos koncertą „Cantare e Sognare“ ar italų menininkių video darbų peržiūra „Tapatybės be ribų“.
Staigmena ir itališkas piknikas
Rugsėjo 19 d. nuo pat ryto VDU Humanitarinių mokslų fakultete vyks Italistikos akademija vyresniųjų klasių moksleiviams, kviesianti pasinerti į italų kalbos ir kultūros pasaulį.
Vidurdienį Laisvės alėjoje, prie Vytauto Didžiojo paminklo, kauniečius džiugins įspūdingas Kava de Tireni miesto vėliavnešių pasirodymas – tradicinis italų švenčių akcentas.
Nuo 16 val. VDU Botanikos sode Viduržemio jūros dvasią kvies pajusti itališkas piknikas. Čia skambės muzika, vyks degustacijos, prekyba itališkais produktais. Kviečiame atsinešti pledus, užkandžius ir kitą piknikavimo atributiką. Įėjimas į renginį su įprastu Botanikos sodo bilietu.
Vakare, pačioje Kauno širdyje esančioje Vilniaus g., miestiečių lauks muzikinė staigmena iš vieno seniausių Italijos teatrų.
Finaliniai akordai
Rugsėjo 20 d. 11 val. vyks ekskursija „Atrask Italiją Pažaislyje“, kurioje nuskambės baroko šedevro kūrėjų iš Italijos istorijos.
12 valandą Laisvės alėjoje lauks fiestos atmosfera „Ciao Italija“: itališkų patiekalų gausa, automobilių paroda ir muzikiniai pasirodymai. Tuo pačiu metu vyks dar keli išskirtiniai renginiai: italų lėlių teatro ekspozicija, filmo „Mes taip mylėjome vienas kitą“ peržiūra bei ypatinga akcija „100 neapolietiškų picų Kaunui“.
Dieną vainikuos išskirtinis italų operos koncertas VDU Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje – pasirodys Teatro Grande di Brescia solistai ir pianistai.
Iki rugsėjo pabaigos mieste veiks įvairios parodos, o iki rugsėjo 23 d. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka teiks itališkų knygų rekomendacijas.
Itališka dvasia bus juntama įvairiose miesto erdvėse, belieka išsirinkti kur keliauti. Detali renginių programa: kaunas.lt
