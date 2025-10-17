 Kaune – renginys „Renkuosi gyventi“: kviečia sustoti ir padėti šalia esantiems

2025-10-17 16:04
Pranešimas spaudai

Lapkričio 3 d. popietę Kauno kultūros centre (Vytauto pr. 79) įvyks tradicinis, jau šeštus metus iš eilės organizuojamas, VšĮ „Gerumo rankos“ renginys „Renkuosi gyventi“. Iniciatyva skirta savižudybių ir smurto prevencijai. Ja norima pasiekti kiekvieną, kuriam šiuo metu sunku, ir priminti, kad pagalba visada egzistuoja. Dalyvių lauks įkvepiantys pokalbiai, pažintis su įvairių organizacijų veiklomis ir teikiama pagalba bei muzikinė programa.

Kaune – renginys „Renkuosi gyventi“: kviečia sustoti ir padėti šalia esantiems / Freepik.com nuotr.

„Gyvenimas neteko prasmės, jis beviltiškas ir buvau pasiruošęs pasiduoti. Bet viena paprasta žinutė – „tu man reikalingas“ – sustabdė mane“, – savo patirtimi dalijasi Tomas. Trumpai istorija atskleidžia, kaip svarbu pastebėti kitą žmogų, o vienas nuoširdus žodis gali išgelbėti gyvybę.

Savižudybių ir smurto prevencijos renginį „Renkuosi gyventi“ Kauno kultūros centre pradės organizacijų muge. Nuo 15 val. čia lauks savižudybių ir smurto prevencijos srityse dirbantys savanoriai: nuo „Jaunimo linijos“, „Vaikų linijos“, „Arkos“ bendruomenės  iki „Maisto banko“, „Mamų unijos“, „Sidabrinės linijos“. Lankytojai  galės susipažinti su organizacijų veikla, pagalbos bei savanorystės galimybėmis.

16 val. startuos pokalbiai apie psichikos sveikatą, emocines krizes, vienišumą, smurtą, skaitmeninį pasaulį bei gyvenimo prasmės paieškas. Renginyje istorijas pasakos ir diskutuoti kvies Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Deimantė Bukeikaitė, psichologas Dainius Ušackas, aktorius Marius Repšys, grupės „The Roop“ vokalistas Vaidotas Valiukevičius bei kunigas Arnoldas Valkauskas.

Pokalbių metu skambės tikros žmonių istorijos apie išgyventas krizes, atrastą viltį ir gyvenimus, kuriuos pavyko išgelbėti.

Visiems susirinkusiems muzikinę programą dovanos „The Roop“, Martynas Kavaliauskas, Petunija ir Gamka – atlikėjai, savo kūryba skatinantys viltį ir stiprybę.

Renginio organizatoriai pabrėžia: pagalbos prašymas nėra silpnumas – tai stipriausias žingsnis, galintis įkvėpti kitus. VšĮ „Gerumo rankos“ kasdien teikia pagalbą žmonėms, susiduriantiems su socialine atskirtimi – nuo saugaus prieglobsčio „Gerumo rankų namuose“ iki veiklų jaunimui Atvirame jaunimo centre. Organizacija remiasi pasitikėjimo, supratingumo ir profesionalumo principais, taip skatindama atvirumą bei emocinę gerovę.

Renginį remia Kauno miesto savivaldybė, Kauno kultūros centras, ACME grupė, „400 laipsnių“, „Prezo“ kepyklėlė, „Nematekas“, Logoteka.lt, „iPRINT“, „Kavos draugas“, UAB „Oho group“.

