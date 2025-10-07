„Karmen“ premjera: gaivališka meilė ir tragiška lemtis

Spektaklį į sceną išleido režisierė ir choreografė Anželika Cholina, muzikos vadovas ir dirigentas Julius Geniušas, dirigentas Virgilijus Visockis. Scenovaizdį sukūrė dviejų „Auksinių scenos kryžių“ laureatas, beveik visų Cholinos spektaklių bendraautorius, scenografas Marijus Jacovskis.
Kostiumus aktoriams paruošė mados ir siliaus įvaizdžio kūrėja, taip pat pastarųjų metų Cholinos kūrybos bendražygė Olga Filatova Kontrimienė. Spektaklyje šoka teatro baleto trupės šokėjai bei Lietuvos tarptautinės baleto akademijos, ACH teatro Jaunimo trupės ir ansamblio „Lietuva“ artistai.
Publika susirinkusi pamatyti naujo Cholinos spektaklio buvo dar ir dar kartą pakerėta choreografės išmonės, talento, gebėjimo atskleisti ir pasakojamos istorijos gelmę, ir atlikėjų kūrybines bei technines galimybes. Po premjerinių spektaklių sužavėti žiūrovai dalijosi įspūdžiais: „Jausmai išreikšti puikiai: santykiai, meilė, pyktis. Šokėjai tikri šaunuoliai,“, „Nors pabaiga tragiška, bet vis tiek, visas baletas palieka šviesų įspūdį.
Labiausiai patiko pati choreografija“, „Viskas tilpo judesyje ir ekspresijoje. Labai stiprus įspūdis, labai patiko!”, „Lūkesčiai pasiteisino su kaupu, gera emocija, ir šokiai, ir žmonės labai gražūs“, „Jaudinanti spektaklio estetika – Cholina primena ir įtikina, kad grožis tikrai išgelbės pasaulį“.
Kauno valstybinis muzikinis teatras šio pastatymo premjerą paskyrė Lietuvos baleto 100-mečio minėjimui. Būtent Kauno scenoje, Valstybės teatre 1925 m. gruodžio 4 d. savo veiklą pradėjo profesionalus lietuvių baletas, pakvietęs to meto publiką į Leo Delibes baleto Kopelija premjerą.
Jubiliejaus progai skirtą naująją „Karmen siuitos“ versiją istorinėje Kauno scenoje choreografė Cholina laiko išbaigtu kūriniu. Pasak jos, grįžimas prie šios istorijos suteikė galimybę tobulinti choreografinius sprendimus ir pateikti brandesnį požiūrį į šį legenda tapusį siužetą.
Ištikimieji Cholinos talento gerbėjai žino, kad tai ne pirmasis ir net ne antrasis kartas, kai režisierė stato „Karmen“. Šį kartą matomas kardinaliai pasikeitęs Anželikos požiūris į legendinį pasakojimą, kuriame svarbus tampa ir Chosė. Ar tai reiškia, kad Cholina pagaliau atrado trūkstamą dalelę? Tai įmanoma sužinoti tik pamačius spektaklį.
Beje, kalbant apie fatališkosios Karmen pasirodymus Kauno muzikinio teatro scenoje, tai trečias skirtingo muzikinio žanro spektaklis, per pastarąjį dvidešimtmetį: 2005 m. rampos šviesas išvydo G. Bizet opera „Karmen“, 2015 m., 2015 m. – F. Wildhorno miuziklas „Karmen. Viva amor!“ ir dabar, 2025 m. – šokio spektaklis, o istorija vis traukia auditorijos dėmesį.
Šį rudenį Kauno valstybiniame muzikiniame teatre išleistame šokio spektaklyje „Karmen“ pagrindinius vaidmenis parengė ir premjeriniuose spektakliuose šoko: KARMEN – May Jean Teo, Stefanija Nosovaitė, Miglė Borodičaitė, sukūrusios tris skirtingas šios herojės charakteristikas, sau būdingomis spalvomis. CHOSĖ personažą nutapė Martynas Čiučiulka ir Valerijus Osadčenko, ryškus ir ESKAMILJAS – Deividas Dulka, švelnios, skausmingai lyriškos MIKAELOS – Laura Kaljunen, Auksė Mikalajūnaitė, Nijolė Seriožnikova, MERSEDESA – Ana Buchovskaja-Zamulskienė ir Justina Vitkutė, intriguojančią kontekstinę atmosferą kūrė FABRIKO ŠEIMININKĖS – Viktorija Miliauskienė ir Petra Karina Hirvi, CUNIGA – Roman Zavgorodnii, taip pat visi teatro baleto trupės artistai, Lietuvos tarptautinės baleto akademijos ir ACH teatro jaunimo trupės artistai bei ansamblio „Lietuva“ šokėjai.
Kauno valstybiniame muzikiniame teatre šokio spektaklį „Karmen“ dar galima pamatyti spalio 8, 9, 23 dienomis.
KARMEN
Dviejų dalių šokio spektaklis pagal Georges Bizet ir Rodiono Ščedrino siuitą;
Režisierė ir choreografė: Anželika Cholina;
Muzikos vadovas ir dirigentas: Julius Geniušas;
Dirigentas: Virgilijus Visockis;
Scenografas: Marijus Jacovskis;
Kostiumų dailininkė: Olga Filatova Kontrimienė;
Šviesų dailininkas: Audrius Jankauskas.
