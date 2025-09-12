Kaune pristatyta Francesco Cilea opera „Adriana Lecouvreur“

Publika išvydo jaudinančią istoriją apie garsios prancūzų aktorės Adrienne Lecouvreur gyvenimą, šlovės blizgesį ir šešėlius. Muzikos vadovas ir dirigentas Erki Pehk kartu su teatro simfoniniu orkestru ir solistais jautriai perteikė nuostabaus grožio, emocijomis pulsuojančią muzikinę partitūrą. Režisierės Martos Aliide Jakovski vizijoje opera atsiskleidė per „teatro teatre“ koncepciją, papildytą simboliniu „auksinio narvelio“ motyvu, o scenografas, kostiumų ir grimo dailininkas Madis Nurms suteikė pastatymui vizualinę estetiką, primenančią 9-ojo dešimtmečio televizijos dramas.
Pagrindinį Adrianos vaidmenį atliko talentingoji Gabrielė Bukinė, žavėdama jautrumu, vidine jėga ir vokalo meistriškumu bei aktorine meistryste. Scenoje jai antrino puikus, galingo, aksominio balso rumunų tenoras Eusebiu Huțan'as, įkūnijęs Maurizio, o princesę de Bouillon stipria dramatine jėga perteikė Jovita Vaškevičiūtė. Michonnet'o vaidmenį sukūrė lenkų baritonas Adrian'as Janus'as, subtiliai atskleidęs personažo nuoširdumą ir ištikimybę. Aristokratišką princo de Bouillono figūrą scenoje įprasmino Žygimantas Galinis, o intrigomis alsuojantį Abbé de Chazeuil'io vaidmenį kūrė Žanas Voronovas. Operos atmosferą praturtino Ingrida Kažemėkaitė, atlikusi Madmoiselle Jouvenot partiją, ir Rita Preikšaitė, įkūnijusi Madmoiselle Dangeville. Komiškų spalvų į spektaklio veiksmą įnešė Povilas Padleckis, sukūręs Poisson'o vaidmenį, o Regimantas Gabšys kaip Quinault'as išmaniai rezgė margą teatrinio gyvenimo audinį. Spektaklyje dalyvavęs teatro choras subtiliai papildė muzikinę partitūrą ir scenoms suteikė gyvumo bei erdvės pojūtį.
Kauno publika šį pastatymą sutiko audringais aplodismentais, o kūrėjai džiaugėsi pavykus perteikti ne tik muzikinį ir estetinį grožį, bet ir gilią emocinę operos prasmę.
Po premjeros Lietuvoje visa kūrybinė statytojų komanda ir Kauno valstybinio muzikinio teatro kolektyvas išvyksta į gastroles Estijoje, kur tarptautiniame operos festivalyje „PromFest“ rugsėjo 14 ir 16 dienomis operą „Adriana Lekuvrer“ parodys Pernu miesto „Endla“ teatro publikai.
Premjera džiaugėsi ne tik gausi Kauno publika, bet ir garbingi svečiai iš įvairių Lietuvos miestų.
