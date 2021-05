Kauno miesto gimtadieniui – BandFest

- Kaip šiandien gyvena koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ kolektyvai, kokios muzikantų nuotaikos?

- Gyvename kaip ir visos scenos meno įstaigos – laukdami gyvų susitikimų su savo klausytojais, kurių pasiilgo visi trys mūsų kolektyvai ir mūsų veiklą sekanti auditorija. Tiesa, visu šiuo „tyliuoju“ metu, kuris prasidėjo dar praėjusių metų rudenį ir tęsėsi iki šio pavasario, turėjome darbų – intensyviai pildėme „Facebook“ ir „YouTube“ kanalų turinį, klausytoją su savo idėjomis pasiekdavome tiesiai iš namų muzikuojant.



Žinoma, projektavome savo kūrybinius planus ateičiai, turėdami optimizmo, kad jau šį rudenį savo kolektyvų variklius užkursime visu pajėgumu. Ar bus taip, ar ne – greitai pamatysime, o kol kas įsibėgėjame ir mūsų nuotaikos yra viltingos bei giedros, juolab, kad jau šį savaitgalį su orkestrais išeisime į Kauno miesto erdves.

- Kauno miesto gimtadienio fone vyks daug kultūros renginių, kurių sumanytojai nestokoja originalumo, išmonės. Su kokia „dovana“ Kaunui šiemet ateina „Kauno santaka“?

- Kalbant apie šiuos metus norėčiau trumpai užsiminti apie praėjusius. Dvidešimt metų vyko Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ inicijuotas festivalis „Padūduokim Kaunui“, kuris buvo rengiamas Kauno miesto gimtadienio dienomis arba panašiu metu.



Tapo įprasta, kad su šiuo festivaliu „Ąžuolynas“ puoselėjo gyvo muzikavimo tradiciją atvirose miesto erdvėse, o kartu – tapdavo ir šiltojo sezono šaukliais. Šiemet festivalis atsinaujina BandFest pavadinimu. Atsinaujinimo poreikius lėmė visas vėrinys motyvų. Pagrindinis jų – siekiame auginti festivalį, turinio ir formos prasme, iki tarptautinio lygio platformos, kurioje vietą rastų pučiamųjų orkestrai, didesni ar mažesni džiazo kolektyvai ir kiti orkestrai ar ansambliai, kuriuose dominuoja pučiamieji.



Esame tarptautinės organizacijos WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles) nariai, todėl sekame pasaulines tendencijas, o jose – daug gaivių idėjų, netikėtų posūkių ir dinamikos. Vienas svarbiausių BandFest idėjos plėtojimo veiksnių yra tai, kad praėjusio amžiaus orkestrų pasiekimai ir jų įvairovė tapo aukštos meninės vertės akademinę muziką atliekančiais kolektyvais.



Per pastarąjį dešimtmetį šioje srityje pasiekta reikšmingų kokybinių pokyčių. Vakarų Europos ir kitų išsivysčiusių pasaulio šalių orkestrų patirtis jau daugelį metų yra kitokio pobūdžio. Ypač išskirtini būtų pučiamųjų orkestrai, kuriuos daugumoje šalių turi mažesnių miestelių bendruomenės, vidurinio ar aukštojo mokslo įstaigos, įmonės ar didelės organizacijos. Jie rengia klasikinės, bažnytinės muzikos programas, dalyvauja konkursuose, festivaliuose, bažnytiniuose renginiuose.



Taigi orkestrai yra aktyvus, neatsiejamas nuo bendrojo šių šalių muzikinės kultūros konteksto reiškinys, o pučiamųjų orkestrai – ypač ryškus ir kultūriškai telkiantis organizmas, todėl mūsų dovana – atsinaujinęs festivalis BandFest ir pagrindinė šio festivalio programa, kuri įvyks gegužės 22 d. įvairiose Kauno miesto erdvėse.



Dar vienu svarbiu atsinaujinimo motyvu paminėčiau du miesto reprezentacinius kolektyvus, kurie tikrai pelnytai yra vadinami „Kauno vizitinėmis kortelėmis“ ir šiemet švenčia solidžias sukaktis. Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ gyvuojantis 60 metų, o Kauno bigbendas – 30 metų, todėl orkestrų festivalis tampa vienijančiu vardikliu.

- Kur, kada ir kokius orkestrus bus galima išgirsti gegužės 22 d.?

- Kaip ir minėjau, BandFest dalyviai pasirodys skirtingose miesto erdvėse. Dėl šalyje galiojančių pandeminių suvaržymų ir saugumo nenorime labai tiksliai detalizuoti orkestrų pasirodymų laikų, tačiau verta pasakyti, kad jei anksčiau mes ėjome į susitikimą su orkestrais, tai dabar – devyni orkestrai mus „pasigaus“ Ąžuolyno, Santarvės, Draugystės, Kalniečių, Santakos parkuose, Aleksote, Šilainiuose, Steigiamojo Seimo, Vienybės, Nepriklausomybės, Kauno Rotušės aikštėse, Neries krantinėje – Panemunės šile, Laisvės alėjoje, Sakramento kiemelyje ir Kauno marių prieplaukoje.



Žinoma, kiekvienas orkestras atvyksta su originalia, nesikartojančia programa, kuri skambės nuo 12 iki 20 val. Kauno miesto gimtadienio proga išgirsime ir matysime Lietuvos valstybinį pučiamųjų orkestrą „Trimitas“, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos orkestrą, Karinių oro pajėgų orkestrą, Šiaulių pučiamųjų orkestrą, Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestrą „Garsas“, Marijampolės pučiamųjų orkestrą, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestrą, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“ bei Kauno bigbendą.

- Kokios festivalio naujienos dar būtų aktualios miestiečiams ir svečiams?

- Jau tapo įprasta, kad šiais metais bent kartą per mėnesį atveriame virtualius langus, todėl 12.00 val. muzikiniu kūriniu sveikinsime Kauną iš „Kauno santakos“ „YouTube“ kanalo bei „Facebook“ paskyros. Vėlgi, norėtume, kad tai būtų nedidelė staigmena, todėl kol kas jos nepagarsinsime. Festivalio programoje – koncertai mieste, Kauno miesto rajone, koncertas visai šeimai „Tegyvuoja karalius“, profesionalių orkestrų forumas, kuris vyks jau vasaros pabaigoje. Tiesiog – kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje, mūsų socialinių tinklų paskyroje ir sekti įvykius.

- Ir pabaigai, jei reikėtų festivalį pristatyti keliais „raktiniais žodžiais“ apie siekius, kokius juos įrašytumėte?

- Mums svarbu konsoliduoti profesionalius orkestrus, susitelkus plėtoti bei pristatyti ne tik muzikines idėjas, bet ir aktyviai bendradarbiauti turinio klausimais. Ne mažiau svarbios jungtys su mėgėjų orkestrais ir grupėmis, kitais menais, aktuali muzikos stilių ir žanrų įvairovė, pasaulio patirtis, inovatyvūs sprendimai ir tradicijų puoselėjimas.



O svarbiausia, kad BandFest taptų įtraukiu renginiu, judėjimu ar net sambūriu, kokiais yra tapę daugelis Vakarų Europoje vykstančių festivalių (pvz.: Austrijoje vykstantis Mid Europe ir kt.). Tikimės, kad po užsitęsusios pandemijos visi galėsime laisviau judėti ir kituose festivaliuose išgirsime svečių iš kitų šalių. O kol kas sakome – įsibėgėjame ir kviečiame festivalio distanciją įveikti kartu.