Kauno miesto muziejuje – mirčiai skirta paroda „Memento mori“ ir vakarinės ekskursijos

Vos dešimt dienų, iki lapkričio 8 d., veiksiančioje parodoje bus pristatomos su XX a. 5–7 deš. žymių Lietuvos muzikų mirtimi susijusios vertybės, o pirmuosius tris vakarus – spalio 29–31 d. – lankytojai bus kviečiami praplėsti lankymo patirtį specialiose ekskursijose tamsoje.
Parodos kuratorė, KMM M. ir K. Petrauskų namų vadovė Irma Grigaitytė sakė, kad muziejų, ypač memorialinių, rinkinius galima vadinti savotiškais lobynais – juose nugulę eksponatai liudija visą žymių praeities veikėjų gyvenimą: nuo vaikystės iki paslaptingos ir neišvengiamos mirties akimirkos.
„Nors jie ir saugomi, su mirtimi susijusius eksponatus parodose išvystame retai – jie kelia moralines ir etines dilemas, svarstymus, kur yra riba tarp kultūros sklaidos ir galimos nepagarbos, bei kaip tos ribos neperžengti. Tačiau išties svarbu, jog tokio tipo eksponatai nebyliai pasakoja apie nykstančias ir jau išnykusias tradicijas, kultūrinį, socialinį ir netgi ekonominį kontekstus. Būtent toks yra parodos „Memento mori“ tikslas – saugioje ir pagarbioje aplinkoje supažindinti lankytojus su, tikėtina, nepatogumą keliančiais eksponatais bei pristatyti juos lydinčias istorijas“, – pasakojo ji.
Parodoje, kurios pavadinimu tapo lotyniška frazė „Memento mori“ (liet. „atmink, kad mirsi“), lankytojai bus kviečiami susipažinti su praėjusio amžiaus 5–7 deš. žymių Lietuvos muzikų mirtimis susijusiais eksponatais, kurie saugomi KMM rinkiniuose.
Vos tris vakarus – ypatingos ekskursijos
Parodos atidarymo vakarą, spalio 29 d., 20.30 val. lankytojų lauks speciali ekskursija tamsoje, kurios metu bus galima sužinoti, kaip mūsų kultūroje įamžinami mirusieji, kokias paslaptis slepia pomirtinės kaukės, laidotuvių fotografijos ir medžiaginiai kaspinai.
Šioje ekskursijoje visi norintieji turės galimybę apsilankyti dar keturis kartus – spalio 30 ir 31 d., 19 ir 20.30 val. Tiesa, ilgai delsti nereikėtų, nes vietų skaičius labai ribotas.
Kadangi ekskursijos vyks tamsiuoju paros metu ir paroda bus apšviesta minimaliai, organizatoriai rekomenduoja turėti žibintuvėlį ar mobilųjį įrenginį su žibintuvėlio funkcija, kad prireikus būtų galima pasišviesti. Vaikai į parodą ir ekskursiją įleidžiami tik su lydinčiuoju suaugusiu asmeniu.
Paroda „Memento mori“ KMM J. Gruodžio namuose veiks iki lapkričio 8 d.
