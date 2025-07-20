Kauno rajono muziejuje – Zapyškio istorijos atodangos

Ši ekspozicija atveria lankytojams galimybę susipažinti su Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos aplinkos archeologinių tyrimų metu rastais artefaktais, atskleidžiančiais šio regiono istorinę raidą nuo seniausių laikų iki naujųjų amžių.
Parodoje pristatomi unikalūs radiniai iš Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios ir jos apylinkių: XVI–XIX a. monetos, papuošalai, medalikėliai, kryželiai, senoviniai kapai ir net romėniško laikotarpio apyrankė, statinių pamatų fragmentai.
Tai ne tik paroda – tai kelionė laiku į miestelio, kurio likimą formavo Nemunas, praeitį.
Paroda veiks iki šių metų lapkričio 16 d., lankoma III–VII 10–17.30 val.
Tai jau trečioji iš aštuonių planuojamų parodų, kuriose eksponuojami pakaunės krašto archeologijos radiniai saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejaus (VDKM) fonduose. Šiomis parodomis siekiama pristatyti Kauno rajono istoriją nuo pat šaknų.
