KMSO ruduo: nuo klasikos iki gražiausios kino filmų muzikos

Arfa, akordeonas, violončelė
Sezonas prasidės spalio 10 d. ypatingu vakaru, skirtu prancūziškos muzikos elegancijai, spalvoms ir jausmų subtilumui. Publikos laukia reta proga išgirsti vieną ryškiausių Lietuvos arfos virtuozių – Joaną Daunytę, kurios jautrus ir preciziškas atlikimas pelnė tarptautinį pripažinimą. Diriguos prancūzų dirigentas Alainas Paris, garsėjantis stiliaus pojūčiu ir gebėjimu atskleisti orkestro tembrų įvairovę. Koncerte skambės prancūzų muzikos perlai – Maurice’o Ravelio „Taurūs ir sentimentalūs valsai“, George’o Bizet „Arlietė“ ir François-Adrieno Boieldieu Koncertas arfai ir orkestrui C-dur, op. 82.
Spalio 17 d. rudens klasikinės muzikos sezonas Kaune įgaus ypatingą pagreitį, nes į Kauno valstybinės filharmonijos (KVF) sceną žengs šių dienų jaunosios kartos akordeono žvaigždė – Radu Ratoi iš Moldavijos. Tai neeilinis vakaras, kuriame akordeonas atsiskleis kaip visavertis simfoninės scenos instrumentas – subtilus, dinamiškas ir užburiantis. Koncerte susijungs virtuoziškumas, emocijos ir orkestro didybė. Orkestrui ir solistui diriguos maestro Constantinas Orbelianas.
Spalio 23 d. KVF kartu su KMSO koncertą surengs pasaulinio garso violončelininkė Kristina Reiko Cooper – solistė, kurios meistriškumas ir emocinis gilumas sužavi net reikliausius klausytojus. Ji koncertavo garsiausiose pasaulio scenose, žavėdama nepriekaištinga atlikimo technika, ypatingu instrumento tembro grožio atskleidimu, švelnumu ir lengvumu. Klausytojų laukia muzikinis dialogas tarp violončelės ir orkestro – nuo intymių, širdį paliečiančių melodijų iki galingų, emocijų kupinų kulminacijų.
Orkestras kviečia nepraleisti progos patirti klasikinės muzikos energiją ir išgirsti solistę, kurią „Los Angeles Times“ vadina stulbinančia virtuoze. Vakaro dirigentas – maestro C. Orbelianas.
Neužmirštamos melodijos
Lapkričio 7 d. klausytojai galės pasinerti į gražiausios kino filmų muzikos pasaulį. Vokiečių dirigento Markuso Huberio diriguojamas orkestras atliks įsimintinas melodijas iš legendinių filmų – nuo didingų nuotykių epų iki jaudinančių romantinių istorijų, nuo įtempto veiksmo iki subtilių, širdį paliečiančių temų. Tiek ištikimi simfoninės muzikos gerbėjai, tiek kino mylėtojai patirs ypatingą vakaro atmosferą – tarsi atsidurtų kino ekrane.
Lapkričio 14 d. suskambės dviejų muzikos genijų kūryba – Hectoro Berliozo „Fantastinė simfonija“, revoliucinis XIX a. šedevras, kupinas dramatiškų kontrastų ir ryškių orkestrinių spalvų, ir Fryderyko Chopino Koncertas fortepijonui ir orkestrui, vienas gražiausių romantinės fortepijoninės muzikos pavyzdžių. Diriguos Dainius Pavilionis.
Lapkričio 21 d. kalendoriuose privalo pasižymėti visi tikrosios simfoninės muzikos gerbėjai. Šį vakarą KMSO atliks gražiausias ištraukas iš visame pasaulyje klausytojus sužavėjusių simfonijų, kurios pradžiugins tiek ištikimus klasikos gerbėjus, tiek tuos, kurie šio žanro muziką dar tik atranda. Kruopščiai atrinkti gražiausių visų laikų simfonijų fragmentai žada ne tik aukščiausios meninės vertės kultūrinę patirtį, bet ir nuotaikingų, įkvepiančių emocijų. D. Pavilionio diriguojamas orkestras atliks gražiausias ištraukas iš žinomiausių Antonio Vivaldi, Johanno Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadeus Mozarto, Ludvigo van Beethoveno, Johanneso Brahmso, G. Bizet, Antonino Dvořáko, Johanno Strausso ir kitų kompozitorių simfonijų
Laukiant švenčių
Gruodžio 14 d. orkestras kartu su muzikologu Viktoru Gerulaičiu ir dirigentu D. Pavilioniu pakvies į Edvardo Griego „Pero Giunto“ pasaulį – spalvingą, paslaptingą ir kupiną netikėtumų muzikinę kelionę, puikiai tinkančią šeimos popietei. Tai istorija apie svajotoją ir keliautoją, kurio nuotykiai nuveda nuo Norvegijos kalnų iki tolimų kraštų, nuo švelnių rytmečio spindulių iki paslaptingų Kalno karaliaus rūmų. E. Griego muzika čia tampa tikru pasakojimo vedliu – ji piešia vaizdus, kuria nuotaikas ir leidžia kiekvienam klausytojui tapti šios istorijos dalimi. Tai puiki proga supažindinti mažuosius su simfoninės muzikos grožiu.
Artėjant gražiausioms metų šventėms gruodžio 19 d. KMSO pristatys auksinę J. Strausso melodijų kolekciją – valsus, polkas ir kitas melodijas, kurios XIX a. Vienos salonuose kūrė šventinę nuotaiką ir gyvenimo džiaugsmą. Orkestrui diriguos Martynas Staškus, o vakaro vedėjas Giedrius Prunskus pasidalys įdomiomis istorijomis ir užkulisiais, leisdamas dar geriau pajusti šios muzikos atmosferą ir to laikmečio dvasią.
