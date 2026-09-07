Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugsėjo 7–13 d

Rugsėjo 7 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
12 val. projekto „Adatėlė devyndarbė 2026“ užsiėmimas: stiklo indo apipynimas makramė technika.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Raudondvario stadionas:
18.45 val. Lietuvos futbolo federacijos (LFF) Toplygos čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–FK „Panevėžys“.
Rugsėjo 8 d.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Rugsėjo 9 d.
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija:
12.30 val. LSMU docentės dr. Raimondos Petrolienės paskaita „Emocijos ir sveikata: ką svarbu žinoti siekiant sveikos gyvensenos?“
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Lapių sąvartynas:
17.30 val. „Koncertas fortepijonui ir sąvartynui LT-moll“ – režisierės Ingridos Ozar ir pianisto Dariaus Mažinto socialinis meno projektas. Renginys mokamas.
Voškonių parkas „Liepa“:
17.30 val. vasaros palydėtuvių linksmadienis vaikams „Šypsenų ir atradimų diena“.
Rugsėjo 10 d.
Babtų kraštotyros muziejus:
16 val. Marijos Markauskienės 100-ųjų gimimo metinių minėjimas „Gyvenimas, skirtas Babtams“.
Vilkijos kultūros centras:
17 val. projekto „Adatėlė devyndarbė 2026“ makramė užsiėmimas „Apyrankė“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. edukacija „Gotikos bruožai Lietuvoje. Zapyškio bažnyčios rekonstrukcija“. Bilietus platina kakava.lt.
Rugsėjo 11 d.
Lapių biblioteka:
13 val. popietė su poete ir vertėja Gražina Nemuniene.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17.30 val. literatūrinė-muzikinė programa „Poezijos ir muzikos dialogai: Prano Vaičaičio 150-mečiui“. Dalyvauja Indrė Anankaitė – sopranas, Ugnė Sabaitytė – fortepijonas.
Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Rugsėjo 12 d.
Mokyklos g. 7, Girininkų I k., Alšėnų seniūnija:
10.00 val. „Rudens sporto šventė ir 3x3 krepšinio turnyras Pažėruose“.
Kauno rajono muziejus:
11 val. ekskursija „Kauno rajono istorija ir Raudondvario dvaro kultūrinis palikimas“. Būtina registracija.
Automobilių stovėjimo aikštelė Vytauto g. 61, Garliava:
11 val. bagažinių turgus „Muzikinė bagažinė“.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai ,,Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė – Ona Žilinskienė.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Babtų miestelio centras:
Tradicinė Babtų rudens šventė „Obuolinės“ – Obuolio legenda.
12 val. šv. Mišios Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje,
16–18 val. bagažinių turgus ir sporto rungtys,
18 val. šventinis koncertas.
Kauno rajono sporto centro stadionas:
13 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“–Vilniaus BFA.
Pušų amfiteatras prie Kulautuvos laisvalaikio salės:
16 val. Lietuvos kultūros tarybos projekto „Pabūkim“, skirto Algirdui Svidinskui, renginys „Kulautuvos pušynų ruduo“. Dalyvauja folkloro ansamblis „Piliarožė“, muzikinių projektų grupė „Vitražai“, Gintaras Andrijauskas ir grupė „Sadūnai“, tarmiškai kuriantys kūrėjai. Fotografijų paroda „Gyvenimo kūrimo akimirkos“.
Kadagių slėnis, Arlaviškės:
17 val. „Skambantis Kadagių slėnis 2026: Šuoliais pralekia laikas...“ Dalyvauja atlikėjai Sasha Song, Meda Borisaitė. Teatralizuotoje tako programoje skambės akordeono, fleitos, gitaros, armonikos muzika.
Marvos XI fortas, Akademija:
17 val. Muzikos ir šviesų „SALA festivalis 2026“. Dalyvauja Vidas Bareikis, Jokūbas Jankauskas, muzikos grupė „8 Kambarys“, DJ Ernestas Naina ir kiti atlikėjai.
Šv. Šeimos g. 2, Giraitė:
19 val. Užliedžių seniūnijos Giraitės parko atidarymo šventė. Užliedžių seniūnijos ugdymo įstaigų kolektyvų koncertas, įvairios edukacijos, 3x3 krepšinio varžybos, riedlenčių profesionalų pasirodymas, koncertas.
Rugsėjo 13 d.
Lapių laisvalaikio salės prieigos:
13 val. „Lapės irgi loja“. Bendruomenės renginys, skirtas miestelio gyventojams ir jų keturkojams draugams.
Domeikavos gimnazijos stadionas:
13 val. aktyvaus laisvalaikio popietė „Laikas judėti“ su trenere Kristina Vizgirdiene.
Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
15 val. vargonų muzikos koncertas. Programoje dalyvauja tenoras Povilas Padleckis ir vargoninkė Dalia Jatautaitė.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
17–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
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