Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone spalio 13–19 d.

Spalio 13 d.
Vilkijos gimnazija:
18 val. edukacija „Žingsnių magija“ – linijinių šokių pradžiamokslis, veda Loreta Maliukevičienė.
Spalio 14 d.
Rokų laisvalaikio salė:
10.30 val. žaidimų rytmetis „Krepštu, krepštu katinėlį“. Edukatorė Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. gongų muzikos terapija.
Spalio 15 d.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
10 val. edukacija vaikams „Stebuklingi fraktalų raštai“. Edukatorė J. Marmienė.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
10 val. edukacinis užsiėmimas vaikams „Dekoracijų kūrimas iš antrinių medžiagų“. Edukatorė Agnė Vodčicienė. Edukacija nemokama.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
17 val. Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtas koncertas „Mūsų metai kaip paukščiai sparnuoti“.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
17.30 val. atvirukų gamybos edukacija. Edukatorė Neringa Butkevičienė. Edukacija nemokama. Būtina išankstinė registracija: [email protected] arba tel. +370 612 06 880.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. edukacinis užsiėmimas „Linoraižinio paslaptys“. Edukatorė Loreta Valantiejienė.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. nemokamos funkcinės treniruotės.
Kauno r. sporto centro treniruoklių salė (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje (trukmė 1 val., registracija tel. +370 646 26 779).
Spalio 16 d.
Kauno r. sporto centras (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
18 val. NKL čempionato rungtynės: Kauno r. Omega-Tauras-LSU–Šilutės „Šilutė-PDS.lt“.
VDU ŽŪA, Iškilmių salė:
19 val. „Teatro dirbtuvės“ su Kauno valstybinio lėlių teatro aktore Ramune Degutyte.
Spalio 17 d.
Kauno r. savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
16.30 val. Aušros Jovarauskienės knygos „Smilga vėtroje“ pristatymas.
Ežerėlio kultūros centro salė:
17 val. koncertas „Nesakyk, kad ruduo“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai.
Raudondvario kultūros centras:
18.30 val. Raudondvario kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas – prisistatymas „Mes – čia“.
Kauno r. sporto centro treniruoklių salė (Vasario 16-osios g. 8, Garliava):
19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje (trukmė 1 val., registracija tel. +370 646 26 779).
Padauguvos laisvalaikio salė:
19 val. šokių vakaras su gyva muzika „Kam virš 30“.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
19 val. šventinis vakaras senjorams.
Spalio 18 d.
Kauno rajono muziejus (Pilies takas 1, Raudondvaris):
10 val. atvira edukacija „Rudens alchemija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/spS1zdvCCXwa5bsq5
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
10–13 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Lektorė Jurgita Žičkevičienė. Užsiėmimai nemokami.
Užliedžių laisvalaikio salė:
11 val. Pagyvenusių žmonių mėnesiui skirtos keramikos dirbtuvėlės „Vaikaičiai ir seneliai“.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė Ona Žilinskienė.
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos stadionas (Vytauto g. 4, Garliava):
13 val. LFF II lygos čempionato rungtynės: „FK Garliava“–„FK Dembava“.
Ramučių kultūros centras:
15 val. koncertas „Kuriame šventę kartu“. Koncertas mokamas.
Domeikavos laisvalaikio salė:
16 val. tradicinė liaudiškos muzikos kapelų šventė „Muzikontai, trenkit polką!“, skirta Kauno rajono 70-mečiui ir Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
Spalio 19 d.
Rokų laisvalaikio salė:
14 val. šventinis renginys-koncertas, skirtas senjorams.
