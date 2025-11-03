 Renginiai Kauno rajone lapkričio 4–8 d.

Renginiai Kauno rajone lapkričio 4–8 d.

2025-11-03 05:00 klaipeda.diena.lt inf.
Renginiai Kauno rajone lapkričio 4–8 d.
Renginiai Kauno rajone lapkričio 4–8 d. / Organizatorių nuotr.

Lapkričio 4 d.

Atvira jaunimo erdvė Vilkijoje:

14 val. jaunimo projekto „Chillin Street“ veiklos.

Ramučių kultūros centras:

16 val. parodos „Baltų raštai, ženklai ir simboliai“, skirtos M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti, atidarymas.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. gongų muzikos terapija.

Lapkričio 5 d.

Zapyškio pagrindinė mokykla:

8.30 val. praktinė konferencija darželių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių, neformaliojo ugdymo, fizinio ugdymo mokytojams, treneriams – „Įkvepiantis mokslo metų startas: sportas ir kūrybiškumas“.

Padauguvos laisvalaikio salė:

16 val. edukacija „Judesio terapija“.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. Kauno rajono Trečiojo amžiaus universiteto paskaita „Muzikos terapija“.

Lapkričio 6 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

11 val. „Minecraft“ konkurso „Ateities biblioteka: žvilgsnis pirmyn“ apdovanojimai.

15 val. parodos „Dvi M. K. Čiurlionio kūrybos stichijos: jūra ir kalnai“ pristatymas ir dokumentinio filmo „Orkestro piknikas su Čiurlioniu“ peržiūra.

Rokų laisvalaikio salė:

16 val. Adrijanos Anzaitės tapybos darbų parodos pristatymas.

Kauno rajono sporto centras:

18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ – Vilkaviškio „Perlas Go“.

Užliedžių laisvalaikio salė:

18 val. tradicinis bendruomenės vakaras „Pyragų diena“ – bendras renginys su Užliedžių bendruomenės centru.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. kasmetis Garliavos apylinkių seniūnijų bendruomenių vakaras-susitikimas „Močiutės pyragas“.

Lapkričio 7 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vaikų centras:

10 val. pokalbis su gamtos fotografu, gamtininku Mindaugu Ilčiuku ir plunksnų kolekcijos pristatymas. Skirta moksleiviams.

Kauno valstybinė filharmonija:

18 val. išvyka į Kauno valstybinę filharmoniją. Kaina su nuvežimu ir parvežimu – 17 eurų. Registruotis tel.  +370 616 09 530. Išvykstama 17 val. nuo Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

18 val. dviejų dalių muzikinė komedija „Ar Amerika pirtyje?!“ Bilietus platina: kakava.lt.

Lapkričio 8 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10–13 val. kūrybinės tapybos pagrindų užsiėmimai. Užsiėmimas nemokamas. Būtina iš anksto registruotis iki lapkričio 7 d. tel. +370 699 28 451 ar e. paštu [email protected].

Kauno rajono muziejus:

10 val. edukacija „Šviesos dirbtuvės: rytietiški žibintai Raudondvario pilyje“. Būtina registruotis. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/sk6sLngtMCEQrLrc6.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

11 val. edukacija „Baltojo molio magija“.

Padauguvos laisvalaikio salė:

12 val. Vievio kultūros centro dramos kolektyvo spektaklis – Kazio Sajos „Devynbėdžiai“.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.

Domeikavos laisvalaikio salė:

14 val. Pyragų diena su Trečiojo amžiaus universiteto bendruomene.

Ramučių kultūros centras:

15 val. liaudiškų šokių ir muzikos festivalis „Ir atlėkė paukštukė“.

Raudondvario dvaro Baltoji menė:

16 val. J. S. Bacho 340-ajam jubiliejui skirtas koncertas – bajano virtuozas iš Ukrainos Jevgenijus Musijecas. Bilietus platina bilietai.lt.

Kauno rajono sporto centras:

17 val. Europos rankinio federacijos Europos taurės III etapo rungtynės: Kauno r. „Cascada-HC Garliava SC“ – Venlo „Cabooter Fortes Venlo“ (Nyderlandai).

Raudondvario stadionas:

18.25 val. Lietuvos futbolo federacijos „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“.

Lapkričio 9 d.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

12 val. vieša ekskursija „Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia: istorija, legendos, dabartis“. Registracijos nuoroda: https://forms.gle/7ZsiCuH6zrQa62F5A.

Šiame straipsnyje:
renginiai Kauno rajone
renginiai Kaune
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų