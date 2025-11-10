Kultūros ir sporto renginiai lapkričio 10–16 d.

Lapkričio 10 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
12 val. neformaliojo suaugusiųjų projekto ,,Adatėlė devyndarbė – 2025“ užsiėmimai.
Padauguvos laisvalaikio salė:
15 val. psichologinės sveikatos stiprinimo užsiėmimas „Tarp tylos ir pokalbio: ar pakankamai kalbamės, kad išvengtume vienišumo?“.
Lapkričio 11 d.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
16 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita-praktinis užsiėmimas ,,Apsaugokime savo namus nuo gaisro“.
Neveronių laisvalaikio salė:
16 val. „Šv. Martyno šviesa“. Žibintų edukacija ir mažųjų aktorių pasirodymas pagal legendą apie šv. Martyną.
Ramučių kultūros centras:
18.30 val. etnodirbtuvėlės visai šeimai. Tradicinių karpinių edukacija.
Raudondvario kultūros centras:
18.30 val. tradicinis padėkos vakaras „Visada kartu“, skirtas mėgėjų meno kolektyvų dalyviams, bendruomenės nariams, rėmėjams. Violetos Trečiokaitės-Mičiulienės monospektaklis „Pabaisų nebus“.
Lapkričio 12 d.
Užliedžių laisvalaikio salė:
18 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.
Ringaudų laisvalaikio salė:
18 val. Šešėlių teatro dirbtuvės vaikams „Paslaptingi šešėliai“.
Ežerėlio kultūros centro salė:
18 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.
Lapkričio 13 d.
Kulautuvos biblioteka:
14 val. Renginys „Tragiško likimo rašytoja Stasė Jasiūnaitė“.
Mėlynoji salė, II a., Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:
18 val. tautodailininkės Albinos Žiupsnytės parodos „Palaimintoji žemė“ pristatymas. Dalyvauja paskaitininkas, mąstytojas, etnologas, knygų autorius Aleksandras Žarskus.
Padauguvos laisvalaikio salė:
18 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“. Būtina išankstinė registracija iki lapkričio 10 d. tel. +370 699 28 451 arba e. paštu: [email protected]
Neveronių laisvalaikio salė:
18.30 val. etnodirbtuvėlės visai šeimai. Tradicinių karpinių edukacija.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
19 val. Rokų laisvalaikio salės teatro „Rokai“ spektaklis „Kaip muselė išrūgose“.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
19 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.
Lapkričio 14 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
16.30 val. rudens filmų vakaras. Animacinis filmas „Heidi ir mažasis lūšiukas“.Bilieto kaina 5 eurai.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
18 val. NeuroArt edukacija „Tylos linijos“. Edukatorė Ilona Jankuvienė. Būtina išankstinė registracija tel. +370 612 06 880 ar e. paštu: [email protected].
Užliedžių laisvalaikio salė:
18 val. Edmundo Kartano dailės darbų parodos atidarymas ir muzikinio filmo „Velnio nuotaka“ peržiūra.
Kauno rajono muziejaus Babtų kraštotyros muziejus:
18 val. edukacija „Juvelyrinės emalės paslaptys“.
Domeikavos laisvalaikio salė:
18.30 val. protų mūšis „Kietas riešutėlis“.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18.30 val. protų mūšis ,,Kietas riešutėlis“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18.30 val. rudens filmų vakaras. Komedija „Laimingos žvaigždės“. Bilieto kaina 7 eurai.
Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras:
19 val. teatro „No shoes“ monospektaklis „Avinai“.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
19 val. tradicinis romansų vakaras „Ilgiuosi Tavęs“.
Lapkričio 15 d.
Babtų gimnazijos sporto salė:
9.30 val. atviras respublikinis piklbolo turnyras „Babtai Cup 2025“.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
10–13 val. užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Lektorė Jurgita Žičkevičienė. Būtina išankstinė registracija iki lapkričio 7 d. tel. +370 699 28 451 ar e. paštu [email protected] .
Kauno rajono muziejus:
10 val. edukacija „Šviesos dirbtuvės: rytietiški žibintai Raudondvario pilyje“. Būtina registracija: https://forms.gle/3CaXz1GcJRJZaK3z7
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12 val. Sūduvos krašto tradicinės kanklių muzikos festivalis „Staniulio kanklės 2025“.
Ežerėlio kultūros centro salė:
17 val. Ežerėlio kultūros centro roko grupės EXBG veiklos 10-mečio sukakties koncertas.
Lapkričio 16 d.
Rokų laisvalaikio salė:
11.30 val. lėlių teatro „Nykštukas“ spektaklis vaikams „Čiukas, mažas didelis paršiukas“. Spektaklis mokamas.
Samylų kultūros centras:
14 val. Daumantų muzikantų koncertas „Aš lauksiu tavęs“. Koncertas mokamas.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
17 val. Daumantų muzikantų koncertas „Aš lauksiu tavęs“. Koncertas mokamas.
Domeikavos laisvalaikio salė:
18 val. Daumantų muzikantų koncertas „Aš lauksiu tavęs“. Koncertas mokamas.
Liepų g. 17, Garliava:
19 val. „Šiurpės“ – etnoavangardinis projektas. „Apeiron“ teatras (Klaipėda).
