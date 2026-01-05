 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone sausio 5–11 d.

2026-01-05
Sausio 5 d.

Lapių biblioteka:

16.30 val. skaitančių senjorų klubo susitikimas.

Sausio 6 d.

Batniava:

Trijų Karalių vaikštynės po Batniavą.

Liučiūnų kaimas:

13 val. Trijų Karalių vaikštynės ir sveikinimas bendruomenei.

Sausio 7 d.

Domeikavos laisvalaikio salė:

17 val. Sauliaus Motiejaičio ir Egidijos Puidaitės tapybos darbų parodos „Virpesiai ieškojime“ atidarymas.

Sausio 8 d.

Ringaudų laisvalaikio salė:

18 val. patyriminis vakaras su kanklėmis „Kai prabyla kanklės“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. edukacija „Neužmirštuolės sagės gamyba iš vilnos“. Edukatorė – Agnė Vodčicienė. Edukacija nemokama. Būtina išankstinė registracija iki sausio 7 d. telefonu +370 699 28 451 ar e. p. [email protected].

Sausio 9 d.

Užliedžių laisvalaikio salė:

18 val. tradicinis koncertas „Pasitikime 2026-uosius su klasika“. Dalyvauja prof. Tomo Ladigos dainavimo klasės studentai.

Sausio 10 d.

Kauno rajono sporto centras:

2026 m. Kauno rajono tarptautinis moksleivių dziudo čempionatas Laisvės gynėjų dienai paminėti ir dziudo pradininko Lietuvoje Antano Stasio Bubnelio atminimo taurei laimėti.

Varžybų pradžia – 10 val.

Čempionato atidarymas – 13 val.

Kauno rajono muziejus:

11 val. edukacija „Žiemos magija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“. Būtina registracija. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/Erm3yUH2ULX5vjR39.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

11 val. edukacija „Baltojo molio magija”. Edukatorė Lina Mažrimienė. Edukacija mokama.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai. Vizualaus meno edukacijos „Moters portretas”.

Kauno rajono sporto centras:

14 val. Respublikinio dziudo turnyro, skirto Laisvės gynėjų dienai atminti, atidarymo ceremonija.

VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras:

17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Šakių „Vytis-VDU“.

Sausio 11 d.

Batniavos seniūnijos Kultūrinė erdvė Parko 7:

14.30 val. Laisvės gynėjų dienai skirta vaidybinio kino filmo „Mes dainuosim“ (rež. Robert Mullan) peržiūra.

Parodos:

Kauno rajono muziejus:

„Prašmatnioji XIX a. Paryžiaus mada: Paryžius–Raudondvaris“.

„Karmėlavos Senkapio diržo krepšiai – XVI a. mados atspindys“.

Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:

Alinos Žiubsnytės piešinių paroda.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų ir Konferencijų salės:

dailininko Olego Karavajevo ir O. K. dailės klubo narių tapybos darbų paroda „Pakalbėkim apie meną“.

Kauno rajono savivaldybės viešosios ir padalinių bibliotekos:

dokumentų ekspozicija „Tauta ir Laisvė: 35-eri Sausio 13-osios metai“.

Raudondvario dvaras:

Ekskursijos:

„Raudondvaris ir Raudondvario dvaras nuo seniausių laikų iki šiandienos“. Registracija: +370 636 27 841, +370 636 81 526.

„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės legendos atspindžiai Raudondvario dvare“. Registracija: +370 636 81 526.

„Teatralizuota ekskursija su renesanso dama“. Registracija: +370 630 59 382

Edukacijos:

„Legenda apie grafą Benediktą Tiškevičių ir paslėptą lobį“. Registracija: +370 630 59 382, +370 636 81 526.

„Saloniniai žaidimai“. Registracija: +370 630 59 382.

„Tebūnie tamsa!“. Registracija: +370 636 27 841.

„Ar išgyventum dvaro etiketą?“. Registracija: +370 630 59 382.

„Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto susirašinėjimas“. Registracija: +370 636 81 526.

„XVI a. stiliaus laiško rašymas ir antspaudavimas“. Registracija: +370 636 81 526.

„Ką žinai apie senuosius Lietuvos didikų herbus“. Registracija: +370 636 81 526.

