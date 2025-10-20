Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone spalio 20–26 d.

Spalio 20 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
12 val. suaugusiųjų projektas „Adatėlė devyndarbė 2025“.
Spalio 21 d.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
11 val. skambantys pusryčiai su M. K. Čiurlioniu.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
16 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18 val. gongų muzikos terapija.
Babtų kultūros centras:
18.30 val. Raimundo Banionio kino filmo „Mano mažytė žmona“ peržiūra. Susitikimas su kino istoriku, kritiku Gediminu Jankausku.
Spalio 22 d.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita.
Neveronių biblioteka:
16 val. stalo žaidimų popietė 9–12 kl. moksleiviams, skirta disleksijos supratimo mėnesiui paminėti.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
19 val. Beer Ševos savivaldybės (Izraelis) pučiamųjų orkestro koncertas. Renginys mokamas, bilietus platina bilietai.lt.
Čekiškės laisvalaikio salė:
19 val. koncertas „Dainom žvaigždėtas vakaras“, skirtas senjorų mėnesiui.
Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:
19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje. Registracija tel. +370 646 26 779.
Spalio 23 d.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
10–13 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos nemokami užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Lektorė Jurgita Žičkevičienė.
Kulautuvos biblioteka:
12 val. susitikimas su rašytoja Inga Zažeckaite ir knygos „Gervės skrydis“ pristatymas, skirtas 3–4 kl. moksleiviams.
Vilkijos L. Armstrongo vardo estrada:
16 val. akcijos „Moliūgų parkas“ kūrybinės moliūgų skaptavimo dirbtuvės.
Užliedžių laisvalaikio salė:
17 val. pagyvenusių žmonių mėnesiui skirtas „Linksmasis Retro-Bingo vakaras“.
VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, 520 auditorija:
18 val. „Šiaudinių sodų dirbtuvės I: Pradžia“. Trijų renginių ciklas su etnografe Jūrate Bytaute.
Kauno rajono sporto centras:
18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. Omega-Tauras-LSU–Marijampolės „Sūduva–Mantinga“.
Raudondvario stadionas:
18.30 val. Lietuvos futbolo federacijos „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Telšių „Džiugas“.
Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro Laisvalaikio salė, II a.:
18.30 val. Garliavos kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro „Be pavadinimo“ spektaklis „Karvė, vardu Poezija“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18–18.20, 18.30–18.50, 19–19.20, 19.30–19.50 ir 20–20.20 val. virtuali edukacija „Partizanų paslaptys“ (N10).
Spalio 24 d.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
18 val. susitikimas su rašytoju Edmundu Malūku. Knygos „Vytauto žemė“ pristatymas.
Voškonių laisvalaikio salė:
18 val. cirko pasirodymas „Pasakos planeta“. Renginys mokamas.
Neveronių laisvalaikio salė:
18 val. „Rudens melodijos: kapelų vakaras“. Ežerėlio kapela „Kitaip“, kanklininkė Gabija Tatlauskaitė-Žilienė.
Ežerėlio kultūros centro salė:
18 val. aktoriaus Ramūno Rudoko monospektaklis „Tėtis 2. Po 20 metų“ (bilietus platina kakava.lt ir Ežerėlio kultūros centras).
Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18.30 val. koncertas „Toli mano giminėla, už debesėlių...“.
Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:
19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje. Registracija tel. +370 646 26 779.
Spalio 25 d.
Kauno rajono muziejus:
10 val. atvira edukacija „Rudens alchemija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“.
Dalyvių skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/PdRLhbKzdGbBFYvZ7.
Ežerėlio pagrindinės mokyklos sporto salė:
10.30 val. VII atviras Ežerėlio smiginio čempionatas.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, I a.:
12 val. šeimų šeštadienis bibliotekoje: Žygis „Ar gerai pažįsti Garliavą?“.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė Ona Žilinskienė.
Kauno rajono sporto centras:
13 val. Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „CASCADA-HC Garliava SC“–Panevėžio „HC Kova-PSC/RSSG“.
Ramučių kultūros centras:
15 val. vyrų vokalinių ansamblių koncertas „Rudens akordai“, skirtas pagyvenusių žmonių mėnesiui minėti.
Padauguvos laisvalaikio salė:
16 val. renginių ciklo „70 įspaustų pėdų“, skirto Kauno rajono 70-mečiui paminėti, baigiamasis koncertas ir paroda.
Spalio 26 d.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
15 val. bendruomenės turgelis: parduok, mainyk, atiduok. Tvarios dirbtuvės ir edukacija „Skambantys prisiminimai: muzika iš kasetės“. Edukatorius Mindaugas Jaškevičius.
