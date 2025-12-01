Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 1–7 dienomis

Gruodžio 1 d.
Liučiūnų biblioteka:
18 val. susitikimas su Margarita Way ir jos knygos „Isėja. Tikros istorijos iš praėjusių gyvenimų“.
Prie Domeikavos saulės laikrodžio:
18.30 val. Domeikavos Kalėdų eglės įžiebimo šventė ir šventinių eglučių alėjos pristatymas.
Gruodžio 2 d.
Atvira jaunimo erdvė:
14–18 val. socialinė kūrybinė akcija „Atvirukas iš širdies“.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. Kalėdų vainiko pynimo dirbtuvės.
Užliedžių laisvalaikio salė:
18 val. advento sodų gaminimo edukacija. Registracija: e.p. [email protected]
Kūrybos ir užimtumo stuba (Vytauto g. 77, Zapyškis):
18 val. istorikės Justinos Minelgaitės-Plentienės paskaita „Kalėdinis ūpas tarpukario Kaune“ ir kalėdinio pyrago degustacija su „Meduolinio namuko sodybos“ įkūrėja Ingrida Bernote.
Garliavos seniūnijos aikštelė:
18 val. Garliavos miesto eglutės įžiebimo šventė „Miesto burtai“.
Babtų miestelio centras:
18.30 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė „Žiemos pasaka“.
Raudondvario kultūros centras:
19 val. advento vakaras „Kas naktužėj tamsioje“.
Gruodžio 3 d.
Voškonių laisvalaikio salė:
17 val. kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
Padauguvos laisvalaikio salė:
18 val. advento vakaras „Ugnelė žibėjo, leliumoj...“.
VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, 520 aud.:
18 val. „Šiaudinių sodų dirbtuvės 3: Kalėdų žvaigždė“.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. kalėdinių dekoracijų edukacija. Renginys mokamas.
Karmėlavos parke prie Balio Buračo gimnazijos:
19 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventinis koncertas.
Gruodžio 4 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:
11 val. dirbtuvės suaugusiems „Kalėdinės dekoracijos iš vilnos“. Registracija: [email protected]
Kauno rajono sporto centras:
18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ – Kretingos „Kretinga-Rivile“.
Kultūros erdvė Parko g. 7:
18 val. Batniavos seniūnijos eglutės įžiebimo šventė.
Ežerėlio kultūros centro salė:
18.30 val. kalėdinio atviruko kūrimo edukacija lino raižinio technika.
Dagilių aikštė (Gėlių g. ir Žalgirio g. sankryža):
18.30 val. Ringaudų kalėdinės eglės įžiebimo šventė „Bumbulų magija“.
Mastaičių parkas (J. Lukšos g. 103):
18.30 val. kalėdinės eglės įžiebimo šventė Mastaičiuose.
Gruodžio 5 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:
15 val. dailininko Olego Karavajevo ir O. K. dailės klubo tapybos darbų parodos „Pakalbėkim apie meną“ pristatymas.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
16.30 val. žiemos filmų vakaras. Renginys mokamas.
Vilkijos miesto parkas, L. Armstrongo estrados prieigos:
18 val. Vilkijos miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Girionys:
18 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. Kauno kultūros centro kalėdinis spektaklis vaikams „Linksmojo laivelio kelionė”.
Voškonių laisvalaikio salė:
18 val. Ramučių kultūros centro Voškonių laisvalaikio salės linijinių šokių klubo kalėdinis vakaras „Steam punk“ stiliumi.
Domeikavos laisvalaikio salė:
18 val. etnodirbtuvėlės visai šeimai – tradicinių karpinių edukacija.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
18.30 val. žiemos filmų vakaras. Renginys mokamas.
Kulautuvos centras, Akacijų al.:
18.30 val. Kulautuvos seniūnijos kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
Vandžiogalos miestelio parkas:
19 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Gruodžio 6 d.
Kauno rajono muziejus:
10 val. edukacija „Natūralaus kalėdinio žaisliuko dirbtuvės Raudondvario pilyje“. Registracija: https://forms.gle/QTyqz27NZ2xgyKTW8
Užliedžių laisvalaikio salė:
11 val. ir 12.30 val. molio edukacija „Adventinė molio plastika“.
Raudondvario kultūros centras:
11–15 val. kalėdinė tautodailininkų, amatininkų mugė „Dovanok dovaną pagamintą su meile“.
Samylų kultūros centras:
12 val. parodos „Kalėdos žieduose” pristatymas.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
12 val. tekstilinių eglučių gamybos edukacija. Registracija: tel.+370 699 56505. Edukacija mokama.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
15 val. gintarinė laimės pasaga Ugninio Arklio 2026 m. Registracija: e. p. [email protected]. Renginys mokamas.
Kultūros pieva (Kampiškių g. – Giminių g. sankirta):
16 val. kalėdinės eglės įžiebimo šventė Kampiškiuose.
Senosios Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios aikštė:
18 val. Kalėdinė karalių pasaka: Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Gruodžio 7 d.
J. Naujalio g. 79, Raudondvaris:
10.30 val. Kauno rajono petankės klubo taurės turnyras.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
11 val. gintarinė laimės pasaga Ugninio Arklio 2026 m. Registracija: e. p. [email protected]. Renginys mokamas.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
11 val. vaškinių eglutės žaisliukų gamyba. Registracija: [email protected]. Edukacija mokama.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
12 val. bendruomenės kūrėjų ir gamintojų mugė „Kalėdos be streso“.
Samylų kultūros centras:
12 val. bendruomenės kūrėjų ir gamintojų mugė „Kalėdos be streso“.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12 val. ir 14 val. Stebuklų paštas: laiško Kalėdų seneliui dirbtuvės. Registracija: https://forms.gle/wNyR72r3YMsBnSp19 ir https://forms.gle/3VxqE5mqFEkxqhRW7
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
13 val. kalėdinio muilo gamyba. Registracija: [email protected]. Edukacija mokama.
Samylų kultūros centras:
15 val. advento popietė „Sidabru išlietas, leliumoj“.
Čekiškės miestelio aikštėje prie bažnyčios:
16 val. kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
Rokų seniūnijos kiemas:
17 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
