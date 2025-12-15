Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gruodžio 15–21 d.

Gruodžio 15 d.
15–18 d. Liepų g. 17, Garliava:
18–20 val. Kalėdų Senelio rezidencija. Kalėdų paštas, fotostudija.
Rokų laisvalaikio salė:
15 val. trumpametražių kino filmų seansas vaikams.
Neveronių laisvalaikio salė:
16 val. protų mūšis „Šventinis IQ sprintas“.
Gruodžio 16 d.
Ežerėlio kultūros centro salė:
11.15 val. iliuzionisto Alano Gladkovo kalėdinis magijos šou vaikams.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
12 val. trumpametražiai filmai vaikams.
Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:
14 val. kalėdinio filmo peržiūra, stalo žaidimai.
Daugėliškių bendruomenės centras:
17 val. trumpametražiai filmai vaikams.
Gruodžio 17 d.
Kauno rajono sporto centras:
17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“–Plungės „Olimpas“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
17.30 val. advento vakaras.
Ringaudų laisvalaikio salė:
18 val. atvirukų ir knygos skirtukų gamybos dirbtuvės „Linoraižio magija“.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. liaudiškų šokių kolektyvo „Verpetukas“ kalėdinė vakaronė.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
18 val. šventinis kalėdinis koncertas.
Kauno rajono muziejaus Babtų kraštotyros muziejus:
18 val. advento vakaras.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. edukacija „Kalėdinė molio pasaka: kalėdinių žaisliukų kūryba“. Registracija: https://forms.gle/tD2QubvVTogvcfRc6.
Babtų kultūros centras:
18 val. advento vakaras „Žalia rūta, Kalėda“.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. liaudiškų šokių kolektyvo „Verpetukas“ kalėdinė vakaronė.
Kultūrinė erdvė, Parko g. 7, Bubių k.:
19 val. šventinis koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ su Kauno styginiu kvartetu, solistas Giedrius Prunskus.
Gruodžio 18 d.
Babtų kultūros centras:
15 val. kultūros centro darbuotojų kalėdinė popietė „Laikas visagalis“.
Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:
16 val. trumpametražiai filmai vaikams.
Neveronių laisvalaikio salė:
16 val. paskaita, skirta jaunimo saviugdai, motyvacijai ir asmeniniam tobulėjimui „Motyvacija veikti“.
Padauguvos laisvalaikio salė:
16.30 val. šeimų šventė su žaidimais, dovanėlėmis ir eglutės įžiebimu „Linksmieji nykštuko išbandymai“.
Samylų kultūros centras:
17 val. trumpametražiai filmai vaikams.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17.30 val. aktorės Emilijos Latėnaitės poetinė-muzikinė programa „Meldžiuos, dainuoju ir Tavęs ilgiuosi“.
Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salė:
18 val. tradicinis Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės miuziklas „Pakeliui į Kalėdas“.
Kauno rajono muziejus:
18 val. leidinio „Šešėly ir šviesoj. Martynas Zaleskis ir Kauno vaizdas“ pristatymas.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. Rokų mokyklos-darželio bendruomenės šventinis šv. Kalėdų renginys.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. linijinių šokių kolektyvo kalėdinė vakaronė.
Ringaudų mokyklos kupolas:
18 val. Kūčių vakaro papročiai ir tradicijos su Ringaudų laisvalaikio salės mėgėjų meno kolektyvais „Ringauda“ ir „Gaudė“.
Samylų kultūros centras:
18 val. Kalėdų eglutės žaisliukų iš šiaudų kūrybinės dirbtuvės „Aukselio sodelis“.
Linksmakalnio sporto salė, (Liepų g. 3):
18.30 val. koncertas „Linksmai sutikime šventes!“. Koncertas mokamas.
Gruodžio 19 d.
Kauno rajono muziejus:
12 val. mandarinų eglės įžiebimas.
Zapyškio pagrindinės mokyklos salė:
10 val. kalėdinis rytmetis Zapyškio bendruomenės vaikams.
Padauguvos laisvalaikio salė:
15 val. trumpametražiai filmai vaikams.
Kauno rajono sporto centras:
17.30 val. Lietuvos rankinio federacijos vyrų Pirmos lygos čempionato rungtynės: Kauno r. SC-Garliava–Pasvalio „Pieno žvaigždės“ SM.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. kūrybinės dirbtuvės „Čiurlionio karūna: vaizduotės kelionė“. Registracija: https://forms.gle/PGmQZCo31pbt2kAB6.
Domeikavos laisvalaikio salė:
18 val. adventinis-kalėdinis koncertas „Kelias į Kalėdas“.
Gruodžio 20 d.
Kauno rajono muziejus:
10 val. edukacija „Natūralaus kalėdinio žaisliuko dirbtuvės Raudondvario pilyje“. Registracija: https://forms.gle/6vkgLLULUFffoAfU9.
Užliedžių laisvalaikio salė:
11 ir 12.13 val. kalėdinių atvirukų dirbtuvės.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
12 val. „Šeimų šeštadienis: šv. Kalėdų linksmybės!“.
Samylų kultūros centras:
12 val. vizualaus meno kūrybinės dirbtuvės.
Samylų seniūnijos gatvės:
12 val. Kalėdų Senelio važiuotuvės.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16 val. dueto „Perfect Nemesis“ naujo albumo „From Trance To Dance“ pristatymas.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
17 val. tradicinis Kulautuvos bendruomenės kalėdinis vakaras „Auksiniai kankorėžiai 2025“.
Zapyškio pagrindinės mokyklos salė:
17 val. tradicinis žiemos saulėgrįžos vakaras.
Gruodžio 21 d.
Babtų lopšelio-darželio Panevėžiuko skyriaus sporto salė (Kranto g. 2):
10 val. Kauno rajono bendruomenių stalo teniso turnyras „Kalėdos Panevėžiuke 2025“.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
11 val. ir 13 val. edukacinės dirbtuvės „Veltinio pasaka: šiltas šv. Kalėdų žaisliukas“.
Registracija: https://forms.gle/qvvqxpHhFyUT6mrBA ir https://forms.gle/vXKCDy6TrgSx3CUB8.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
11 val. kalėdinių kojinių siuvimas (vaikams ir jų tėvams). Edukacija mokama. Registracija: [email protected].
Kauno r. sporto centras:
13 val. Lietuvos rankinio federacijos vyrų Pirmos lygos čempionato rungtynės: Kauno r. SC-Garliava–Kauno SM „Gaja“.
