Kultūros ir sporto renginiai gruodžio 8–14 d.

Gruodžio 8 d.
Kulautuvos bibliotekos salė:
15 val. keramikos dirbtuvės „Delnų pėdsakai“.
Padauguvos laisvalaikio salė:
15 val. edukacija „Nuo idėjos iki dovanėlės“.
Gruodžio 9 d.
Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:
14–18 val. socialinė-kūrybinė akcija „Atvirukas iš širdies“ kartu su Padauguvos laisvalaikio sale.
Vilkijos miesto biblioteka:
15 val. edukacija-užsiėmimas „Šiaudo magija: kuriame tradiciją“.
Ilgakiemio laisvalaikio salė/aikštė:
17.30 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
18 val. Kalėdų vainiko pynimo kūrybinės dirbtuvės. Edukacija mokama.
Akademijos eglynėlis (šalia parduotuvės „Express Market“):
18 val. Akademijos eglučių įžiebimo šventė „Saldžios Kalėdos“.
Neveronių atvira jaunimo erdvė:
18 val. kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės.
Babtų kultūros centras:
18 val. kalėdinė rankdarbių mugė „Jau kvepia Šv. Kalėdom“.
Lapių laisvalaikio salė:
18.30 val. etno dirbtuvėlės visai šeimai. Edukacija „Tradiciniai karpiniai“. Būtina išankstinė registracija.
Gruodžio 10 d.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
12 val. kalėdinių dekoracijų gamybos edukacija vaikams „Mano senis besmegenis“.
Padauguvos laisvalaikio salė:
14 val. sveikinimų atvirukų gaminimo dirbtuvėlės, skirtos socialinei-kūrybinei akcijai „Atvirukas iš širdies“.
Voškonių laisvalaikio salė:
16.30 val. vaikų dramos būrelio „Linksmoji uždanga“ kalėdinės pasakos skaitymas ir improvizacijos.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
17:30 val. kūrybinis užsiėmimas vaikams „Šešėlių teatras: Šv. Kalėdų stebuklas už širmos“. Registracija: https://forms.gle/fKcBEEwZLzS6LMqx5
Ežerėlio miesto aikštė:
17.30 val. Ežerėlio kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. kalėdinių žaisliukų edukacija.
Linksmakalnio seniūnijos:
18 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Kauno rajono muziejaus Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
18 val. „Kai Kalėdų Senelio nėra namuose“. Fotosesijų erdvės senajame Obelynės kluone atidarymas.
Gruodžio 11 d.
Atvira Vilkijos jaunimo erdvė:
14–18 val. socialinė-kūrybinė akcija „Atvirukas iš širdies“ kartu su Padauguvos laisvalaikio sale.
Kačerginės Liepų parkas:
17 val. Kalėdų eglės įžiebimas.
Voškonių laisvalaikio salė:
18 val. kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės.
VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, 520 aud.:
18 val. meduolių puošimo dirbtuvės „Saldūs potėpiai“.
Ežerėlio kultūros centro salė:
19 val. koncertas „Advento elegija“.
Kauno rajono muziejus:
18 val. paskaita „Prašmatnioji XIX a. Paryžiaus mada: Paryžius–Raudondvaris“.
Gruodžio 12 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17.30 val. dainininkės ir dainų kūrėjos Nijolės Tallat-Kelpšaitės knygos „Legendos“ pristatymas.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. vaikų dainavimo studijos „Pramogų karalystė“ Šv. Kalėdų koncertas.
Ringaudų pradinė mokykla:
18 val. Ringaudų pradinės mokyklos advento vakaras „Širdžių šviesa“.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. Edukacija „Šiaudinis angelas: kalėdinių žaisliukų kūryba“. Registracija: https://forms.gle/bkUBjk4Wi26gCHGh7
Užliedžių laisvalaikio salė ir Užliedžių šviesos parkelis:
18:30 val. kalėdinis talentų karnavalas ir kalėdinės eglutės įžiebimo šventė.
Gruodžio 13 d.
Kauno rajono muziejus:
10 val. Edukacija „Natūralaus kalėdinio žaisliuko dirbtuvės Raudondvario pilyje“. Daugiau informacijos ir registracijos nuoroda: https://forms.gle/svL3sbxAS9sKeZkV9
Samylų kultūros centras:
12 val. vizualaus meno kūrybinės dirbtuvės.
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
14 val. Kauno mišraus choro „Saluto“ kalėdinis koncertas.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
15 val. tradicinė advento popietė „Atbėga elnias Devyniaragis“ kartu su folkloro ansambliu „Griežlė“.
Kauno rajono muziejaus Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus:
16 val. tradicinis sutartinių vakaras.
Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia:
16 val. advento – Šv. Kalėdų dainų popietė „Jievaro tiltas“.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
16 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
Kauno rajono sporto centras:
17 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „Omega-Tauras-LSU“ – Mažeikių „M Basket“.
Gruodžio 14 d.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
11 val. žvakių gamyba iš bičių vaško. Kaina: 25 Eur/dalyviui. Registracija: [email protected]
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. bendruomenės kūrėjų ir gamintojų kalėdinė mugė „Kalėdos be streso“.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
12 val. kalėdinės dirbtuvės: angelas gintariniais sparnais. Kaina: 12 Eur/dalyviui. Registracija e. p. [email protected]
Neveronių laisvalaikio salė:
12 val. spektaklis visai šeimai „Besotė Mekekiotė“.
Karmėlavos Šv. Onos bažnyčia:
13 val. advento padėkos šventė Karmėlavos seniūnijos rėmėjams ir socialiniams partneriams.
Alšėnų seniūnijos salė:
13 val. kalėdinė edukacija „Saldžių meduolių magija“. Būtina išankstinė registracija iki gruodžio 10 d. telefonu +370 61350800 arba e. paštu [email protected]
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
13 val. vitražinių eglutės žaisliukų gamyba (vaikams ir jų tėvams). Kaina: 15 Eur/dalyviui. Registracija: [email protected]
Alšėnų seniūnijos salė:
14.30 val. edukacija „Kalėdinio žaisliuko dirbtuvės“. Būtina išankstinė registracija iki gruodžio 10 d. telefonu +370 61350800 arba e. paštu [email protected]
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
14 ir 17 val. edukacija „Šviesos stebuklai: žvakidė iš molio“. Registracija: https://forms.gle/7imFTiqAZMSLyB3aA ir https://forms.gle/FwaZX6UpStMP4f1GA
Ramučių kultūros centras:
16 val. šventinis renginys vaikams „Gerumo angelas“.
Domeikavos laisvalaikio salė:
16 val. Koncertas „Kuriame šventę kartu“. Mokamas.
Liučiūnų laisvalaikio salė ir jos prieigos:
17 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
