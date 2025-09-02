Kviečia į pirmąją Kauno pilies dieną

KMM Kauno istorijos skyriaus vadovas prof. dr. Jonas Vaičenonis sako, kad Kauno pilis Lietuvos valstybėje buvo reikšmingas objektas, vykdęs svarbias gynybos funkcijas, ilgainiui tapęs miesto simboliu. „Šiandien ji – traukos centras, kasmet pritraukiantis tūkstančius lankytojų iš Lietuvos ir užsienio. Nepaisant tokio populiarumo, mums svarbu giliau pažinti mūsų miesto pilies istoriją, jos garbingą praeitį. Kauno pilies diena – ne tik šventė, bet ir galimybė sužinoti kur kas daugiau nei tik apie senas mūrines sienas. Tai pasakojimai apie jos gynėjus, jų kasdienius darbus, džiaugsmus ir pramogas. Esu tikras, kad Kauno pilies diena taps ypatinga švente, subursiančia miestiečius ir svečius į bendrą istorijos pažinimo kelionę“, – pasakojo jis.
Nuo pažinties su Vytautu iki turnyro nugalėtojo titulo
Šeštadienio rytą, 10 val., lankytojai kviečiami pradėti temine ekskursija Kauno pilyje. Iškart po jos, 11 val., vyks šventinis Kauno pilies dienos atidarymas – visi atėjusieji galės susitikti su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vytautu, susipažinti su visomis dienos veiklomis, veiks registracija į turnyrus bei orientacinį žaidimą „Kauno vartai“.
Norintieji apie pilis ir istoriją sužinoti daugiau, tą galės padaryti dviejose paskaitose – 12 val. vyks istoriko doc. dr. V. Almonaičio paskaita „Kryžiuočių pilys Kaune ir pakaunėje“, o 16 val. – istoriko R. Dedialos paskaita „Ar Kaunas išskirtinis? XIV–XV a. apgulos bei šturmo įrenginiai Lietuvoje“.
Pajusti tikrą Viduramžių dvasią padės rekonstruktorių „Viduramžių pasiuntiniai“ pasirodymas ir pilies gynėjų ginkluotės pristatymas. Juos pamatyti bus galima du kartus – 13 val. ir 15 val.
Po pietų Kauno pilyje laukiami visi, norintys daugiau išgirsti apie Viduramžių žaidimus ir patys juos išbandyti – čia 13.45 val. vyks Viduramžių žaidimų pristatymas ir kvirkato turnyras, 17 val. – lankininkų turnyras. Po abiejų varžybų vyks nugalėtojų apdovanojimai.
Pirmoji Kauno pilies dienos šventė tęsis iki 18 val.
Vienas svarbiausių statinių mieste
Kauno pilis – viena seniausių mūrinių pilių Lietuvoje, kartu vienas svarbiausių ir reikšmingiausių Kauno miesto simbolių. Su pirmosios čia stovėjusios lietuvių pilies puolimu siejamas ir pirmasis Kauno vardo paminėjimas. Vytauto Didžiojo valdymo laikais ant pirmosios pilies pamatų iškilo antroji, tapusi Kauno pavieto seniūno rezidencija, kur kelionių metu apsistodavo Lietuvos valdovai, buvo priimami pasiuntiniai. Nuo XVI a. plauta potvynių, griauta kariuomenių, vėliau ardyta vietos gyventojų pilis XX–XXI a. pradžioje galiausiai sulaukė reikiamo dėmesio, tyrinėjimų ir rekonstrukcijų. Jos išlikusius fragmentus matome ir šiandien. 2011 m. rugsėjį erdvėse įsikūrė ir iki šiol veikia KMM padalinys – Kauno pilis.
Daugiau apie Kauno pilies dieną ir kitus KMM renginius – čia.
