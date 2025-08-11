Kviečia įamžinti Lietuvos aviacijos legendą: bus skiriami piniginiai prizai

Devynių legendinių „ANBO“ serijos lėktuvų kūrėją, Lietuvos karo aviacijai vadovą ir būsimų lakūnų kartų įkvėpėją – Antaną Gustaitį – norima įamžinti meniniu kūriniu. Kauno miesto savivaldybė skelbia atvirą meninės-architektūrinės idėjos konkursą paminklo sukūrimui.
Menininkams keliama užduotis pagerbti iškilią brigados generolo, lakūno ir lėktuvų konstruktoriaus A. Gustaičio (1898–1941) asmenybę, jo darbus Lietuvai, šalies aviacijai ir Kaunui. Naujasis akcentas turi nenukrypti nuo istorinio asmenybės atspindėjimo, organiškai įsilieti į miesto viešąsias erdves, sprendiniai privalo būti argumentuoti. Idėjos forma, medžiagiškumas, stilistika – laisvai pasirenkama.
Vertinant kandidatų idėjas, dėmesys bus kreipiamas į formą, meninės ir architektūrinės idėjos originalumą, universalių dizaino principų laikymąsi, prieinamumą neįgaliesiems, taip patį šiuolaikinių technologijų integravimą – QR kodus, augmentinės realybės sprendinius, efektyvų apšvietimą.
Vykdomas žaliasis pirkimas, todėl jo metu neturi būti daroma neigiama įtaka aplinkai. Siūlant savo idėjas, kūrėjai kviečiami argumentuotai parinkti tinkamiausią paminklo vietą Kaune, užtikrinantį harmoniją su aplinka, vizualinį ryšį bei svarbių želdinių išsaugojimą.
Konkursui pateiktus pasiūlymus vertins specialiai sudaryta komisija iš architektų, dizainerio, istoriko-paveldosaugininko. Už geriausius darbus bus skiriami piniginiai prizai: 1 vieta – 4 tūkst. eurų, 2 vieta – 2,5 tūkst. eurų, 3-ioji – 1,5 tūkst. eurų.
Konkurso laimėtojas arba menininkai, užėmę kitas prizines vietas, gali būti kviečiami į derybas dėl paminklo projektavimo, gamybos ir montavimo.
Pasiūlymų ir paraiškų laukiama iki 2025 m. spalio 1 d., 11 val. Išsamios konkurso sąlygos skelbiamos internete: viesiejipirkimai.lt.
Šiuo metu inžinieriaus atminimas Kaune įamžintas 3 memorialinėmis atminimo lentomis – vietose, kur jis gyveno (Lakūnų pl. 44) ir dirbo (Europos pr. 21), taip pat Lietuvos karo aviacijos memoriale S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome (Veiverių g. 132). Lietuvos aviacijos muziejuje atidarytas jam skirtas atminimo kambarys, o Aleksoto mikrorajonas turi A. Gustaičio vardu pavadintą gatvę.
